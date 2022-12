Bitcoin pourrait chuter à 10 000 $ – 12 000 $ d’ici le premier trimestre 2023, selon VanEck | Cryptomonnaie

Les perspectives pour les actifs à risque semblent bonnes après le rapport sur l’inflation aux États-Unis de mardi qui a confirmé le ralentissement attendu du resserrement de la liquidité de la Réserve fédérale (Fed).

Bitcoin (BTC), cependant, pourrait rester sous pression, car plusieurs mineurs sont susceptibles de faire faillite, éclipsant l’amélioration des conditions macroéconomiques, selon le géant de l’investissement VanEck.

« Bitcoin testera 10 000 à 12 000 dollars au premier trimestre au milieu d’une vague de faillites de mineurs, qui marquera le point bas de l’hiver crypto », a déclaré Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, dans les perspectives 2023.

Cette année, les mineurs de Bitcoin, ou ceux responsables de la fabrication des pièces, ont été pris entre la hausse des coûts opérationnels et la baisse des prix du bitcoin.

La rentabilité des mineurs est étroitement liée au prix du bitcoin, étant donné qu’ils reçoivent la crypto-monnaie en récompense pour avoir résolu des énigmes mathématiques complexes afin de vérifier les transactions sur la blockchain. Les récompenses reçues sont souvent liquidées pour financer les coûts opérationnels.

Ainsi, lorsque le prix s’effondre, comme il l’a fait cette année de 61 %, cela conduit à la capitulation des mineurs – une situation où les mineurs faibles quittent le marché, vendent leurs réserves et font encore baisser le prix. Dans le pire des cas, la capitulation pourrait conduire à une spirale de la mort.

Les mineurs ont épuisé leur stock de pièces pour faire face aux conditions de marché défavorables. Les données suivies par la société d’analyse blockchain Glassnode montrent que le solde détenu dans les portefeuilles des mineurs a diminué de plus de 25 000 BTC (444 millions de dollars) depuis juillet, atteignant un creux de 14 mois de 1,818 million de BTC.

La tendance pourrait se poursuivre car la plupart des entreprises engagées dans l’exploitation minière saignent de l’argent.

« La capitalisation boursière médiane de l’indice MVIS Global Digital Assets Mining Index n’est plus que de 180 millions de dollars, avec presque tous les constituants brûlant de l’argent et se négociant bien en dessous de la valeur comptable. Avec l’exploitation minière de Bitcoin largement non rentable, compte tenu de la hausse récente des prix de l’électricité et de la baisse des prix du Bitcoin, nous prévoyons de nombreux mineurs va se restructurer ou fusionner », a écrit Sigel.

Une chute à 12 000 dollars indiquerait une baisse de 82 % par rapport au record de 69 000 dollars enregistré en novembre 2021. Les deux marchés baissiers précédents se sont essoufflés avec des baisses d’environ 85 % par rapport aux records de l’époque.

Sigel s’attend à ce que le bitcoin rebondisse à 30 000 $ au second semestre 2023.

« La baisse de l’inflation, l’apaisement des préoccupations énergétiques, une éventuelle trêve en Ukraine et un redressement de l’offre de M2 ​​alimenteront le début d’un nouveau marché haussier », a noté Sigel, ajoutant qu’un pays exportateur de pétrole ajouterait la crypto-monnaie à son fonds souverain. .

Autres prédictions clés

VanEck s’attend également à ce que les institutions financières symbolisent plus de 10 milliards de dollars d’actifs hors chaîne et un nouveau stablecoin décentralisé pour atteindre la capitalisation boursière de 1 milliard de dollars.

Le géant de l’investissement voit également le Brésil devenir l’un des pays les plus favorables à la cryptomonnaie au monde et symboliser une partie des offres de dette souveraine sur la blockchain, Ripple perdant le procès de la SEC et Ethereum permettant les retraits de la chaîne Beacon.