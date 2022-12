Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, combat la frousse des cryptos, l’échange traite 1,4 milliard de dollars de retraits en 24 heures | Cryptomonnaie

Binance a été témoin d’une sortie massive de crypto, assurant aux investisseurs que l’échange peut résister au test de résistance.

Changpeng Zhao a informé les traders que la bourse a traité 1,4 milliard de dollars de retraits sur une période de 24 heures et que Binance détient les fonds des clients tels quels.

Le jeton natif BNB de Binance se négocie à 274 $ malgré la frousse des cryptos et la crainte de l’insolvabilité de la bourse.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao alias CZ, a évoqué les rumeurs d’insolvabilité de la bourse au milieu des retraits croissants sur la plateforme. CZ a informé ses 7,9 millions d’abonnés sur Twitter que malgré le traitement de près de 1,4 milliard de dollars de retraits cryptomonnaies, la sortie n’est même pas proche des cinq premiers jours de retrait sur l’échange de Binance.

Suite à l’implosion de Terra LUNA et au crash de l’échange FTX, Binance a traité les retraits des utilisateurs sans interruption, l’échange détient les fonds des clients tels quels et reste solvable jusqu’à ce jour.

Lisez aussi: Les prix des crypto-monnaies se rallient au commerce de désinflation, les traders Bitcoin combattent la nervosité de l’IPC américain

Binance traite des retraits massifs, Changpeng Zhao atténue les inquiétudes des utilisateurs

Binance, la plus grande bourse en termes de volume d’échanges, a traité sans heurts les retraits des utilisateurs malgré un pic massif de sorties au cours des dernières 24 à 48 heures. L’effondrement de l’échange FTX a alimenté la frousse crypto parmi les utilisateurs et le crypto Twitter regorge de spéculations sur l’insolvabilité de Binance.

Changpeng Zhao, PDG et actionnaire majoritaire de Binance International et Binance US, a assuré aux traders que la bourse restait solvable malgré 1,4 milliard de dollars de retraits sur une période de 24 heures.

Les retraits actuels ne se classent pas parmi les cinq premiers jours de retrait pour l’échange, les jours qui ont suivi l’implosion de 41 milliards de dollars des jetons frères de Terra LUNA et l’effondrement de l’échange UST et FTX.

Les choses semblent s’être stabilisées. Hier n’était pas le plus grand nombre de retraits que nous ayons traité, pas même le top 5. Nous en avons traité davantage lors de crashs LUNA ou FTX. Maintenant, les dépôts reviennent. ‍♂️ https://t.co/WLK2KyCym0 – CZ Binance (@cz_binance) 14 décembre 2022

DU09BTC, un analyste crypto, a abordé la peur, l’incertitude et le doute (FUD) entourant Binance. L’analyste technique affirme que Binance a traité 6 milliards de dollars de retraits de crypto-monnaie en utilisant les dépôts de leurs portefeuilles. En comparaison, l’échange FTX est devenu insolvable après les premiers milliards et la frénésie de retrait actuelle est un bon test de résistance où seuls les meilleurs survivent au marché baissier.

#Binance a traité 6 milliards de dollars de retraits au cours des dernières 24 heures. Ils ont également traité 6 milliards de dollars de dépôts de leurs portefeuilles pour payer tout le monde. #FTX était déjà insolvable après les premiers milliards. C’est un bon test de résistance. Seuls les meilleurs survivent à un marché baissier. pic.twitter.com/xVyXyjjLnk — Duo Neuf | discord.gg/ycc (@DU09BTC) 14 décembre 2022

Binance assure aux traders des réserves de crypto

Un porte-parole de Binance a déclaré à Bloomberg que l’échange est sans dette. La déclaration se lit comme suit :

Les gens déposent et retirent des actifs tous les jours pour diverses raisons. Les actifs des utilisateurs de Binance sont tous garantis 1:1 et la structure du capital de Binance est sans dette. Nous maintenons des soldes de portefeuilles chauds pour nous assurer que nous avons toujours suffisamment de fonds pour répondre aux demandes de retrait et nous complétons les soldes de portefeuilles chauds en conséquence.

Commentant le rapport de preuve de réserves Binance du cabinet comptable Mazars, la bourse a commenté :

Nous travaillons en collaboration avec Mazars pour partager toutes les informations financières pertinentes avec eux afin qu’ils puissent vérifier l’exactitude de toutes les données que nous avons partagées ainsi que notre processus d’extraction des données.

Le prix du BNB reste stable malgré la frousse des cryptos

Le prix natif du jeton Binance Coin (BNB) de Binance est resté largement inchangé malgré les retraits massifs sur la plateforme d’échange. BNB échange des mains à 274,58 $ et le prix a augmenté de 2,2 % au cours des dernières 24 heures.

Tableau des cours BNB/USD

BNB a généré des gains de près de 6% pour les détenteurs du jour au lendemain malgré la vague de retraits auxquels Binance s’attaque depuis les dernières 48 heures.