PayPal est devenu un épisode de Black Mirror : Elon Musk | Cryptomonnaie

La « Mafia PayPal », dont les co-fondateurs Peter Thiel et Elon Musk, ont critiqué la plate-forme de paiement pour ses politiques de débancage « totalitaires ».

L’ancien dirigeant de PayPal, également connu sous le nom de « PayPal Mafia », a récemment critiqué le géant des paiements pour ses politiques de débancage, un co-fondateur qualifiant le gel des fonds de « totalitaire », tandis qu’un autre l’a comparé à un épisode de Black Mirror.

Bien qu’il soit devenu compatible avec la cryptomonnaie ces dernières années, le géant de la technologie des paiements a fait la une des journaux et a fait l’objet de nombreuses critiques concernant ses pratiques de dé-plateforme, qui impliqueraient un processus assez abrupt de gel des fonds, des amendes et des négociations glaciales pour déverrouiller les comptes de ses utilisateurs pour diverses raisons.

Peter Thiel, qui a cofondé PayPal en 1998 et en a été le PDG jusqu’en 2002, a suggéré à The Free Press (TFP) le 14 décembre que la vision de l’entreprise s’était considérablement éloignée de son objectif initial de donner aux citoyens du monde un plus grand contrôle sur leur argent. .

« Si les formulaires en ligne de votre argent sont gelés, c’est comme détruire économiquement des gens, limiter leur capacité à exercer leur voix politique », a noté Thiel, ajoutant que :

Il y a quelque chose dans la destruction économique des gens qui ressemble à une chose beaucoup plus totalitaire.

Thiel est familièrement appelé le « Don » de la célèbre « Mafia PayPal », qui est un groupe de fondateurs et d’anciens employés – comme Elon Musk – qui ont depuis fondé ou travaillé dans d’autres grandes entreprises technologiques.

David Sacks, membre de la mafia PayPal et premier directeur de l’exploitation de la société, s’est également prononcé contre les pratiques déplorables de PayPal au cours des dernières années.

En discutant avec TFP, Sacks a fait valoir que PayPal, sous la direction de l’actuel PDG Dan Schulman, tente de tirer profit du mouvement de la culture éveillée en interdisant les personnes ayant des opinions opposées.

« Le PDG [Schulman] a comme chaque prix réveillé que vous pouvez gagner », a déclaré Sacks, ajoutant:

C’est une relation symbiotique – il met en œuvre leur programme et, en échange, ils lui décernent des récompenses, ce qui favorise l’avancement du totem corporatif du capitalisme éveillé.

Pour n’énumérer que quelques-unes des déplateformes notables de PayPal, il a fermé les comptes liés à la startup sans censure Freedom Phone, au site d’actualités Consortium News, à la Free Speech Union et au blog sceptique The Daily Sceptic. Tout cela pourrait être considéré comme étant de droite politiquement, ou du moins comme ayant des opinions alternatives.

En réponse à l’article de The Free Press, Elon Musk, l’actuel PDG de Twitter et PDG de SpaceX et Tesla a déclaré que la plate-forme est devenue un épisode de Black Mirror – une série télévisée britannique qui présente généralement une forme d’avenir dystopique où les gens sont contrôlés par la technologie.

Qu’est-il arrivé à PayPal ? L’entreprise qui était censée libérer d’innombrables individus est en train de devenir autre chose. De plus en plus, il devient policier. Il s’agit de décider ce qui est bien et ce qui est mal, qui doit être entendu, qui est réduit au silence. https://t.co/JQjFyVcovG – La presse gratuite (@TheFP) 13 décembre 2022

Avec la menace de déplateforme en place pour certains, les partisans de la cryptomonnaie ont bien sûr poussé le récit « Bitcoin corrige cela » en raison de la décentralisation du réseau et de la résistance à la censure.

Les banques peuvent verrouiller vos comptes… PayPal pourrait vous infliger une amende pour désinformation… Les gouvernements peuvent se frayer un chemin vers l’hyperinflation, dépenser trop et voler par la fiscalité… Mais quoi qu’il arrive, le bitcoin sera là pour vous servir. pic.twitter.com/0U2loosvYw – Chris Dunn (@ChrisDunnTV) 7 décembre 2022

En octobre, l’entreprise a également introduit de manière controversée des amendes de 2 500 $ pour les utilisateurs qui «promeuvent la désinformation» ou du matériel qui présente des risques pour «la sécurité et le bien-être des utilisateurs», tous deux définis en termes ambigus.

Cette décision a suscité de vives réactions de la part de la communauté et de grandes personnalités, notamment des membres de la mafia de PayPal tels que l’ancien président de PayPal, David Marcus, et l’ancien PDG Musk. Le 11 octobre, PayPal est alors rapidement revenu sur cette politique et l’a attribuée à une erreur interne.

Cependant, certains sceptiques pensent que la politique a été discrètement réintroduite dans l’accord d’utilisation et la politique d’utilisation acceptable de l’entreprise.