First Mover Asia : Busan comme hub Blockchain ? La ville coréenne fait fausse route | Cryptomonnaie

Busan souhaite intégrer la technologie blockchain dans toutes les facettes du service gouvernemental et créer le premier échange cryptomonnaie géré par la ville ; bitcoin encourage l’augmentation de l’IPC à plus de 17,7 000 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et autres cryptos ont aimé le bruit de l’inflation ralentissant plus que prévu en novembre.

Insights : La ville sud-coréenne de Busan veut être une plaque tournante de la blockchain, mais elle oublie quelques vérités gênantes.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

L’inflation ralentit, Bitcoin accélère

De James Rubin

L’ancien patron de FTX et prodige de la crypto, Sam Bankman-Fried, est allé dans une prison des Bahamas, s’est vu refuser une caution et a été verbalement battu lors d’une audience du Congrès par l’exécutif qui l’a remplacé en tant que PDG de la bourse.

Binance a vu un torrent de retraits quelques heures après un rapport selon lequel les procureurs américains envisageaient des poursuites pénales contre l’échange. Les actions de la banque crypto-friendly Silvergate ont chuté à un creux de deux ans.

L’industrie des actifs numériques a connu 24 heures mémorables, mais pas pour les raisons qu’elle préférerait.

Pourtant, les marchés de la crypto n’avaient d’yeux que pour des chiffres d’inflation encourageants à partir de novembre.

Le bitcoin s’échangeait récemment à 17 765 $, soit un gain de 3,2 % au cours des dernières 24 heures, alors que les investisseurs ont adopté les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui montraient une hausse des prix de 7,1 %, inférieure aux 7,3 % projetés par les économistes répondant à une enquête FactSet. . L’IPC a grimpé de plus de 9 % plus tôt cette année.

« Il est assez clair que le dos de l’inflation a été brisé », a écrit à CoinDesk Jacob Sansbury, co-fondateur et PDG de Pluto, un fournisseur de services d’investissement automatisés pour les investisseurs particuliers. Après tout, les impressions CPI sont des indicateurs de fuite.

Sansbury a ajouté: « C’est un signe de bon augure pour le bitcoin et la crypto, ainsi que pour d’autres actifs à risque. Je ne dis pas qu’un fond s’est encore entièrement formé pour le marché de la crypto, mais d’après l’impression CPI inférieure aux attentes d’aujourd’hui, c’est assez clair qu’un fond est très, très proche. »

Ether a récemment changé de mains à 1 319 $, également en hausse de 3,4 % par rapport à lundi, à la même heure. La plupart des autres cryptos majeurs avaient une teinte verte solide avec AVAX, le jeton du réseau de couche de base Avalanche, et LINK, le jeton de la plate-forme logicielle, Chainlink a récemment augmenté de 5,8% et 3,2%, respectivement. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a récemment grimpé de près de 2,4 %.

Les indices boursiers américains ont adopté les chiffres encourageants de l’IPC plus discrètement alors que le Nasdaq et le S&P 500, riches en technologies, ont grimpé de 1 % et 0,7 %, respectivement. Le Bureau of Labor Statistics a également montré mardi que l’inflation sous-jacente, qui exclut les coûts plus volatils des aliments et du carburant, a augmenté de 6% par rapport aux attentes de 6,2% et a fourni des preuves supplémentaires que la politique monétaire de la banque centrale américaine au cours des six derniers mois a fonctionné.

Les rendements du Trésor américain, qui oscillaient au-dessus de 4 % il y a quelques mois à peine, ont chuté à 3,5 % mardi. Mercredi, la Fed est susceptible d’augmenter le taux d’intérêt de 50 points de base (bps), une baisse par rapport à sa séquence de quatre augmentations consécutives de 75 bps.

Pendant ce temps, Bankman-Fried a été placé en garde à vue et fera face à une audience d’extradition le 8 février 2023. Le bureau du procureur américain du district sud de New York a dévoilé l’acte d’accusation plus tôt mardi, annonçant que des responsables accusaient Bankman-Fried de fil de fer. fraude, complot en vue de commettre des allégations de blanchiment d’argent et de violation de campagne, entre autres crimes présumés. FTX s’est effondré le mois dernier après que CoinDesk a découvert des irrégularités dans son bilan.

Dans un Tweet mardi, le fondateur et PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a écrit qu’il se félicitait d’un « test de résistance » des retraits sur son échange pour répondre à l’augmentation des demandes d’échange des utilisateurs de la plateforme.

À propos de la flambée des prix des cryptos mardi, Bob Ras, co-fondateur de l’écosystème d’échange et d’actifs numériques Sologenic, a noté avec prudence dans un e-mail à CoinDesk que le rebond n’était pas « aussi substantiel que beaucoup l’avaient espéré ».

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas plus d’avantages pour les principaux actifs cryptomonnaies ici bientôt. C’est certainement possible, sinon probable », a-t-il écrit, ajoutant que l’émergence de la Chine à partir de ses blocages de Covid pourrait affecter l’inflation dans les mois. en avant.

« Il y a tout simplement trop d’incertitude pour une véritable percée du marché des actifs cryptomonnaies et des actions qui sont plus loin sur la courbe de risque », a-t-il écrit.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS avalanche AVAX +5,7% Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL +3,9% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +3,5% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL −0,9 % Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM −0,5 % Plate-forme de contrat intelligente Gala GALA −0,1 % Divertissement

Connaissances

Par Sam Reynolds

La ville sud-coréenne de Busan semble déterminée à être une plaque tournante de la blockchain. Mais est-ce que quelqu’un se souciera de ses initiatives de blockchain d’entreprise gouvernementale et de sa quête pour construire le premier échange cryptomonnaie géré par la ville ?

Une partie du statut de Busan en tant que « centre d’un écosystème mondial de l’information numérique », comme le décrit la littérature gouvernementale, consiste à intégrer la technologie blockchain dans toutes les facettes du service gouvernemental. Cela indique, selon The Korea Herald, que la blockchain sera la technologie qui alimente le service d’identification basé sur la blockchain de la ville appelé B-Pass, B-Fresh, son service de logistique des fruits de mer, B-Tour, une plate-forme de tournée, pour n’en nommer que quelques-uns. .

Le problème est que cette initiative représente la pensée d’hier sur la blockchain. D’autres ont essayé d’intégrer la blockchain d’entreprise autorisée dans l’infrastructure numérique, et cela a échoué. Il y a quelques semaines, CoinDesk a annoncé que deux grands projets de blockchain d’entreprise se terminaient : le géant du transport maritime Maersk et IBM ont abandonné TradeLens, une solution de blockchain pour optimiser les chaînes d’approvisionnement, tandis que la Bourse australienne a déclaré qu’elle abandonnait un système de compensation et de règlement basé sur la blockchain parce que d’un mauvais rapport coût-bénéfice.

« C’est un modèle commercial Web2, mais un peu de poussière de lutin Web3 saupoudré. Et une fois que la poussière de lutin s’estompe, la proposition de valeur n’a pas l’air si chaude », a déclaré Paul Brody, responsable de la blockchain chez le géant mondial du conseil Ernst & Young, à CoinDesk dans un article précédent.

Cela s’ajoute à la suppression effective de l’équipe blockchain d’IBM au début de 2021 et à l’arrêt par Microsoft de ses services cloud Azure pour la blockchain quelques mois plus tard.

On ne sait pas exactement comment les pouvoirs en place à Busan feront quoi que ce soit différemment qui pourrait changer l’équation sur la blockchain d’entreprise. C’est probablement qu’ils ne peuvent pas.

La blockchain reste lente

La raison pour laquelle il n’y a pas eu de réussite dans ce domaine est que la technologie elle-même est lente par rapport aux autres plates-formes de bases de données.

« Le problème était le coût de la puissance de calcul à mettre en œuvre. La technologie blockchain est lente et nécessite beaucoup plus de puissance informatique. La blockchain est le modèle T de la technologie des registres distribués. Ils sont incroyables mais maintenant datés », a expliqué Burke Files, un consultant, lorsqu’on lui a demandé pourquoi la Food and Drug Administration des États-Unis n’implémentait pas la technologie blockchain comme elle le prétendait autrefois.

L’autre entreprise de blockchain de Busan est la création d’un échange cryptomonnaie géré par le gouvernement. Dans une récente annonce de la ville, les autorités ont déclaré que le projet avait connu quelques revers, mais qu’il était toujours sur la bonne voie pour un lancement l’année prochaine.

Des revers en effet. FTX était l’un des premiers entrepreneurs du projet, mais cela ne fonctionnera évidemment pas maintenant que l’échange s’est effondré et que l’ancien PDG a été arrêté.

Binance et Huobi sont également impliqués, mais il y a eu peu de choses à montrer pour ce qui devrait être un projet très simple.

Même s’il est construit, est-ce que quelqu’un voudra l’utiliser ? Il y aura certainement des avantages pour les commerçants en ce qui concerne les rampes d’accès en won coréen et les procédures accélérées de connaissance de votre client. Mais les gens seront-ils à l’aise de négocier sur une plateforme gérée par le gouvernement ? C’est un échange fiat, et beaucoup le trouveront sans aucun doute contraire à la vision de Satoshi pour la crypto.

Busan pourrait également s’ouvrir à des maux de tête majeurs via des passifs.

Et si l’échange est piraté? Ou que se passe-t-il si un jeton répertorié est victime d’un tirage au sort ? Lorsqu’il s’agit d’échanges offshore, cela peut ajouter un niveau de complexité, mais servir la ville de Busan avec un avis légal sera beaucoup plus facile pour un avocat coréen que de rechercher un échange enregistré aux Seychelles mais qui n’a pas de bureau central.

Bien sûr, le tout pourrait être un village Potemkine conçu pour ressembler à un travail occupé et soutirer de l’argent aux contribuables. Lorsque CoinDesk a visité le centre de blockchain de Busan en août, il ne s’agissait que d’un espace de coworking avec une poignée de personnes. À peine indicatif de l’étoffe d’un pôle technologique mondial.

Événements importants

15 h 00 HKT/SGT (7 h 00 UTC) Indice des prix à la consommation de Grande-Bretagne (Annuel/Novembre)

3 h 00 HKT/SGT (19 h 00 UTC) Décision sur les taux d’intérêt de la Fed des États-Unis

5 h 45 HKT/SGT (21 h 45 UTC) Produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande (Annuel/T3)