Les poursuites de Bankman-Fried révèlent le « traitement spécial » d’Alameda Research par FTX | Cryptomonnaie

La « tirelire personnelle » de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, était profondément liée à son échange, FTX.

Les dossiers judiciaires contre le présumé fraudeur crypto Sam Bankman-Fried jettent plus de lumière sur la relation intime qui a brûlé son empire: celle entre l’échange crypto FTX et son fonds spéculatif sœur Alameda Research.

« Il n’y avait pas de distinction significative entre les fonds des clients de FTX et ceux d’Alameda », a affirmé mardi la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Alameda aurait détourné de manière inappropriée 8 milliards de dollars des clients de FTX, désormais en faillite.

Dans sa propre poursuite, la Commodity Futures Trading Commission a déclaré qu’Alameda bénéficiait d’un accès spécial au backend commercial de FTX. Il pouvait exécuter des transactions plus rapidement que d’autres clients et était exempté de l’auto-liquidation, deux « avantages déloyaux », selon la poursuite. Et il pouvait emprunter autant d’argent qu’il le voulait.

Alameda Research était le géant des fonds spéculatifs crypto et de la société de tenue de marché que Sam Bankman-Fried a lancé en 2017, bien avant FTX. Il a commencé comme un trader d’arbitrage de bitcoins, mais est rapidement devenu l’un des noms les plus influents de l’industrie, à la fois pour ses prouesses commerciales perçues et ses milliards de dollars en capital. La stature d’Alameda a augmenté en tandem avec celle de FTX; Bankman-Fried a dirigé les deux jusqu’en octobre 2021, date à laquelle il a déclaré qu’il quittait le fonds.

Publiquement, les entreprises ont prétendu être deux sociétés différentes qui opéraient « sans lien de dépendance », a précédemment déclaré l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison. Mais en réalité, Bankman-Fried dirigeait FTX et Alameda en parallèle, selon les poursuites. Et Alameda jouait avec les fonds des clients FTX.

Bankman-Fried, qui détient 90% d’Alameda, a été arrêté lundi aux Bahamas et fait face à des accusations criminelles de blanchiment d’argent, de complot et de fraude aux États-Unis. .

À cette époque, l’ancien milliardaire de 30 ans s’était lancé dans une tournée d’excuses agressives pour qualifier son rôle dans l’implosion de FTX de stupide et imprudent, mais à peine criminel. Parfois, il a sauté sur des questions qui sondaient la relation d’Alameda avec FTX et a nié à plusieurs reprises connaître des portes dérobées.

Échappatoires codées en dur

Les nouvelles poursuites visent directement les affirmations de Bankman-Fried. Il a «ordonné» à FTX de laisser Alameda faire des choses que ses autres clients ne pouvaient pas, comme tomber en dessous des exigences de marge sur les paris risqués et exécuter des transactions lorsque ses comptes étaient vides, selon les poursuites. Ils ont poursuivi en disant que ces failles avaient été intégrées au code de FTX sous la direction de Bankman-Fried.

Lorsque des clients institutionnels comme Alameda plaçaient des transactions sur FTX, ils utilisaient une API, qui est de par sa conception plus simple – et donc plus rapide – que celle utilisée par les commerçants du site Web. Mais l’accès d’Alameda était encore plus rapide. Selon la CFTC, il « était capable de contourner certaines parties » de l’API FTX pour se déplacer « plusieurs millisecondes plus vite » que les autres gros dépensiers.

Une partie de l’augmentation de vitesse d’Alameda était due à ses autres privilèges spéciaux. Parce qu’il n’avait pas besoin d’avoir assez d’argent pour effectuer des transactions, il a complètement évité la vérification automatique du solde que les autres comptes devaient effacer. Cela a donné à Alameda « un autre avantage de vitesse significatif ».

Une fois, quand Alameda a dépassé sa limite d’emprunt sur FTX, Bankman-Fried a dit aux membres du personnel de fixer un plafond si élevé qu’il ne serait jamais atteint, a afirmé la CFTC. Il pourrait théoriquement retirer des dizaines de milliards de dollars de FTX.

Le pépin d’argent infini d’Alameda a conduit le fonds spéculatif à rembourser « des milliards de dollars de prêts » en utilisant les dépôts des clients, selon le ministère américain de la Justice. Il a dévoilé les accusations criminelles contre Sam Bankman-Fried mardi après l’arrestation de l’ancien PDG de FTX aux Bahamas.

Bankman-Fried a tenté de cacher la relation entre sa « tirelire personnelle » et FTX en acheminant de l’argent vers des comptes bancaires apparemment non affiliés contrôlés par Alameda, selon la SEC. FTX a utilisé le nom de compte sans prétention « [email protected]» pour suivre les dettes de plusieurs milliards de dollars de sa société sœur sans sourciller. Et Alameda n’a jamais dit à des tiers que son « prêt » provenait de FTX.

Même lorsque FTX a tenté de démêler ses responsabilités en 2022, il a accordé un traitement spécial à Alameda. Bankman-Fried a empêché les systèmes comptables de la bourse de facturer des intérêts sur le passif de 8 milliards de dollars du fonds spéculatif (il l’avait fait automatiquement, selon la SEC).

Nous ne pouvons pas vraiment l’arrêter

Bankman-Fried « a rédigé et partagé un document qui remettait en question la fermeture définitive d’Alameda » en septembre 2022, des mois avant son implosation, selon la CFTC.

Son raisonnement : Alameda prenait plus de risques qu’il n’en valait la peine.

« Je pense qu’il est peut-être temps pour Alameda Research de fermer ses portes. Honnêtement, il était probablement temps de le faire il y a un an », a écrit Bankman-Fried dans un document intitulé « Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons fait des recherches ».

Dans le même temps, Bankman-Fried a reconnu qu’Alameda jouait un rôle si important dans les opérations de FTX qu’il pourrait être impossible de débrancher la prise. En tant que principal teneur de marché de FTX, nous avons assuré le bon déroulement des transactions pour tous les clients de FTX, pas seulement pour lui-même. La disparition d’Alameda créerait un manque de liquidités qui pourrait saper la valeur de FTX en tant qu’échange.

« Compte tenu du montant qu’Alameda fait, nous ne pouvons pas vraiment l’arrêter », a-t-il écrit, selon la CFTC.

La chute

Le graphique de la SEC et de la CFTC le 2 novembre comme le jour où Alameda et FTX ont commencé à se désagréger. Ce jour-là, les régulateurs ont déclaré que CoinDesk avait publié un article qui sondait les vastes avoirs en jetons FTT d’Alameda. FTT est un jeton émis par FTX, et Alameda avait des milliards de dollars de FTT et d’autres jetons liés à FTX dans son bilan.

« Le 6 novembre 2022, en réponse à cet article, le PDG de Binance a tweeté que, »[d]en raison des récentes révélations qui sont venues [sic.] à la lumière », il vendrait le reste de ses importantes participations FTT, qu’il a acquises lors du rachat de l’investissement d’amorçage FTX », a déclaré la CFTC.

L’appel à la liquidation de Binance a fait chuter le prix du FTT et a déclenché une ruée sur les dépôts chez FTX. Un jour plus tard, il est devenu clair pour la bourse qu’elle n’avait pas assez de liquidités pour couvrir les clients, a déclaré la CFTC.

Dans le même temps, les commerçants d’Alameda ont été invités à « vendre tout ce qui pouvait être vendu » dans une course effrénée pour « généralement faire tout leur possible pour obtenir rapidement des milliards de dollars de capital à envoyer à FTX », a déclaré la CFTC, notant Bankman-Fried joué un rôle clé dans cet effort.

Bankman-Fried prévoyait également d’utiliser la vente de feu d’Alameda pour combler un trou chez FTX US, qui était également en train d’être matraqué par les retraits. Les dirigeants là-bas avaient trouvé « un manque à gagner qu’ils ne comprenaient pas et étaient incapables de quantifier », selon la CFTC. (Au cours de sa tournée d’excuses, Bankman-Fried a insisté sur le fait que la bourse américaine n’était jamais insolvable.)

«Le 8 novembre, Bankman-Fried a ordonné aux traders d’Alameda de donner la priorité aux exigences de capital de FTX US et d’envoyer des capitaux excédentaires à FTX US. Selon des informations et des convictions, Alameda a envoyé plus de 185 millions de dollars à FTX US pour combler son manque à gagner », a déclaré la CFTC.

Ce n’était qu’un entrecroisement de plus dans les liens tentaculaires et tacites entre Alameda et tous les aspects de l’empire FTX.