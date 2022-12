Le prix de la FTT chute de plus de 13 % alors que la CFTC poursuit FTX, Sam-Bankman Fried et Alameda pour fraude | Cryptomonnaie

L’ancien PDG de FTX fait face à une action en justice de la CFTC pour violation du Commodity Exchange Act.

Sam Bankman-Fried a récemment été arrêté aux Bahamas à la demande des États-Unis.

Sam-Bankman Fried fait également face à des accusations de fraude de la part de la Securities and Exchange Commission.

FTX a fait chuter l’ensemble du marché de la cryptomonnaie lorsqu’il a pris fin. Son ancien chef, Sam Bankman-Fried, a promis l’honnêteté, mais le même sentiment n’est apparemment pas partagé par la loi. Par conséquent, les autorités prennent maintenant des mesures contre l’ancien directeur général de la bourse en faillite.

Sam Bankman-Fried face au jury

L’effondrement de FTX a été imputé à Sam Bankman-Fried par la communauté et les principaux responsables des autorités compétentes. Cependant, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) n’ont pris les choses en main que mardi.

La CFTC est allée plus loin en intentant une action en justice contre Sam Bankman-Fried pour violation de la loi sur les échanges de marchandises et a également exigé un procès devant jury. La CFTC afirme que Sam Bankman-Fried a non seulement autorisé mais également permis le mélange de fonds.

La plainte a été enregistrée pour une injonction et d’autres réparations équitables ainsi que des sanctions pécuniaires civiles contre FTX Trading, Sam Bankman-Fried et Alameda Research. Suite au dépôt de plainte, la CFTC a déclaré,

« Selon des informations et des convictions, Bankman-Fried, ses parents et d’autres employés de FTX et d’Alameda ont utilisé les fonds des clients de FTX pour diverses dépenses personnelles, notamment des achats immobiliers de luxe, des jets privés, des prêts personnels documentés et non documentés et des dons politiques personnels. «

La plainte de la CFTC est intervenue quelques heures après que la SEC a annoncé qu’elle accuserait Sam Bankman-Fried de complot et de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot et de blanchiment d’argent.

Plus tôt lundi, comme le rapporte Netcost-Security, Sam Bankman-Fried a également été arrêté aux Bahamas par les autorités. À la demande des États-Unis, l’ancien PDG de FTX a été amené et devrait être extradé vers les États-Unis.

Le prix FTT prend un coup

Suite aux révélations de l’arrestation de Sam Bankman-Fried et au dépôt d’accusations par la SEC et la CFTC, le jeton natif de FTX, FTT, a perdu du terrain. L’altcoin pourrait être vu s’échanger à 1,39 $ et baisser de plus de 13,5 % en l’espace de 24 heures.

Graphique FTT/USDT sur 1 jour

Les attentes des détenteurs de FTT se sont récemment améliorées après avoir noté une hausse de près de 25 % en valeur qui, depuis mardi, a été écrasée avec les prix.