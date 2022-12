Lancement du service Binance Pay aux États-Unis alors que le prix du BNB se bat contre le FUD pour la preuve des réserves | Cryptomonnaie

Les clients aux États-Unis ont accès au système de paiement des applications mobiles.

Binance Pay prend en charge l’envoi, la réception et la demande d’argent dans plus de 150 crypto-monnaies instantanément et sans frais.

La peur et l’incertitude envahissent le marché de la cryptomonnaie après que l’audit de preuve de réserves de Binance soulève des questions.

Le prix de la BNB a augmenté de 2,9 % ce jour-là alors que le PDG de Binance, CZ, reste ferme contre les allégations de blanchiment d’argent.

Les clients basés aux États-Unis sont désormais éligibles pour accéder au service de paiement de Binance Exchange, appelé Binance Pay, pour la première fois depuis son lancement en février 2022. Binance Pay est un service de paiement par application mobile prenant en charge l’envoi et la réception d’argent dans plus de 150 crypto-monnaies. .

Pourtant, malgré le lancement de l’application, Binance reste impliqué dans la controverse sur les accusations de blanchiment d’argent et l’état de ses finances, après que la publication d’un audit a conduit à se demander s’il disposait de réserves suffisantes pour faire face à tous les retraits dans un cas où il était soumis à une « exécution » de style FTX. Le prix de Binance Coin (BNB) reste résilient, s’échangeant en hausse de 2,9 % sur la journée.

Binance Pay affirme qu’il permet des paiements instantanés et sans frais

Le service d’application mobile Binance Pay, qui a été lancé il y a dix mois, indique que les clients américains de Binance peuvent désormais envoyer, recevoir et demander des paiements via l’application. Lors du lancement du produit en février, le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a déclaré que « les cas d’utilisation les plus évidents pour la cryptomonnaie » sont de prendre en charge les paiements et le transfert de valeur.

« Pay élimine les complexités du transfert de crypto aux contacts car les utilisateurs n’ont plus besoin de saisir une adresse de dépôt ou de retrait complexe, de payer des frais d’essence ou d’attendre un laps de temps indéterminé pour que les transactions soient réglées avec succès », a déclaré Binance dans un communiqué.

Les prix de BNB grimpent alors que CZ se bat contre FUD

CZ a été impliqué dans une bataille pour effacer le nom de son échange suite à des accusations de blanchiment d’argent par des cadres supérieurs. Un article publié par Reuters a afirmé que le ministère américain de la Justice pourrait inculper les responsables de l’entreprise pour blanchiment d’argent.

Quelques titres Binance des dernières 24 heures : – Le ministère américain de la Justice pourrait inculper Binance Execs pour blanchiment d’argent – Binance verrouille les retraits pour certains comptes dans le cadre de ce que le PDG appelle le « comportement juste du marché » – La preuve des réserves de Binance lève des drapeaux rouges — Geneviève Roch-Decter, CFA (@GRDecter) 12 décembre 2022

Cependant, Binance a publié une déclaration indiquant que l’entreprise n’avait pas de « fonctionnement interne avec le ministère américain de la Justice ». La déclaration, partagée avec Reuters, a affirmé l’engagement de Binance à soutenir les forces de l’ordre, en particulier dans les cas de ransomware, de piratage, d’escroquerie et de fraude à l’investissement.

Des personnalités du secteur telles que le PDG de Kraken Exchange, Jesse Powell, ont également soulevé des questions concernant un audit récemment publié de la preuve de réserves de Binance par le cabinet comptable Mazars. Powell a demandé aux journalistes d’examiner l’audit, soulevant des signaux d’alarme comme l’inclusion de soldes négatifs et l’absence de signature de portefeuille.

ok, je vais te donner un indice. C’est juste le truc facile qui dit que ce n’est ÉVIDEMMENT pas une preuve de réserves traditionnelle, et aurait dû immédiatement faire creuser de vrais journalistes. Pourquoi utiliser la valeur collatérale ? Pourquoi les soldes négatifs sont-ils inclus ? Pas de signature de portefeuille ? Qui émet BTCB & BBTC ? pic.twitter.com/F9u4XJ5WSi – Jesse Powell (@jespow) 8 décembre 2022

Le PDG de Binance s’est adressé ces derniers jours à Twitter pour calmer les utilisateurs tout en les assurant que l’échange centralisé (CEX) est en bonne santé. Il a accusé le public de répandre la peur et l’incertitude (FUD) et a demandé aux utilisateurs d’ignorer le bruit et de se concentrer sur la construction.

FUD nous aide à grandir, même s’ils sont très ennuyeux. Vous pouvez FUD sur quelqu’un sans mentionner explicitement son nom, ce qui sensibilise. Il aide également à unir leurs partisans car il forme une alliance de défense commune. Fil court. 1/4 https://t.co/PlxhqV5cZS – CZ Binance (@cz_binance) 13 décembre 2022

Dans l’intervalle, le prix de Binance Coin (BNB) s’échange à 276 $ après un mouvement de 2,9 % vers le nord dans la journée. Pourtant, le jeton d’échange natif a souffert ces derniers temps car le nom de Binance a été traîné dans la boue ces derniers jours.

Les investisseurs ont accru leur appétit pour la vente de BNB au milieu de la frousse d’une autre saga de type FTX. Selon le tableau ci-dessous, les adresses avec entre 10 000 et 100 000 jetons détiennent actuellement 3,24 % de l’offre totale du réseau, contre 3,31 % enregistrés le 8 décembre.

Distribution d’approvisionnement en pièces Binance

Malgré la montée en flèche de la pression de vente depuis le week-end, le prix du BNB a bondi pour s’échanger à 278 $ mardi. Comme le montre le graphique ci-dessous, une cassure et un maintien au-dessus de la résistance de la ligne de tendance sont cruciaux pour que BNB confirme un mouvement durable à 300 $.

Graphique sur quatre heures BNB/USD

Il convient de mentionner que l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) se maintient en dessous de la ligne moyenne, ce qui indique que la pression aérienne est toujours apparente. Par conséquent, le fait de ne pas dépasser la ligne de tendance pourrait faire des trous dans la délicate flottabilité du prix de Binance Coin.

BNB pourrait retester le support à 265 $ et 250 $ pour collecter suffisamment de liquidités avant de potentiellement gravir les échelons pour des gains supérieurs à 300 $.