Le prix d’Ethereum ne va nulle part alors que le premier grand déclencheur du marché est fixé pour aujourd’hui | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum voit les commerçants retenir leur souffle pour les chiffres de l’IPC américain.

L’ETH est défini pour un résultat très binaire, à la hausse ou à la baisse, en fonction du résultat de l’IPC.

Attendez-vous à une session volatile avec des mouvements en dents de scie et une hausse vers 1 450 $ en intrajournalier.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait entrer dans la semaine finale et la plus volatile de l’année, avec aujourd’hui au menu comme le premier grand catalyseur qui pourrait déterminer l’action des prix pour les semaines à venir et peut-être même en janvier. Les chiffres de l’IPC américain devraient être publiés aujourd’hui, et les marchés veulent a) une baisse par rapport au mois dernier et b) de préférence un chiffre inférieur à 7,3 %. Les traders qui négocient cet événement voudront en savoir plus sur les projections possibles et ce que cela indique pour l’évaluation du prix d’Ethereum.

L’ETH se négocie à une hausse de 13% contre une baisse de 15%

Le prix d’Ethereum devrait être secoué par l’une des principales forces des marchés mondiaux sur le dos des chiffres de l’inflation américaine qui serviront de guide pour les semaines à venir et déclencheront peut-être une tendance jusqu’en janvier 2023. Le commerce de ce nombre sera très difficile et demande beaucoup de préparation. Actuellement, l’inflation américaine est à 7,7 %, ce qui était le chiffre d’octobre, avec des attentes qu’elle baissera à 7,3 %.

L’ETH devrait se déplacer légèrement vers environ 1 350 $ si ce 7,3 % est atteint, car c’est le consensus du marché. L’extrémité inférieure des estimations est de 7,2 %, ce qui indique que toute impression inférieure déclenchera une hausse massive vers 1 450 $ si l’inflation poursuit sa descente rapide comme prévu. Entendre le nombre sera donc essentiel pour ajuster le résultat de la transaction que vous êtes sur le point de prendre.

Graphique journalier ETH/USD

Dans les estimations les plus élevées, 7,5 % ont été retenus comme le scénario le plus négatif. Toute impression autour de ce niveau pourrait encore apporter une certaine hausse, mais une action des prix plutôt modérée, et irait de pair avec quelques baisses négatives avant de finalement se lier avec de petits gains. Si l’inflation dépasse 7,5%, et donc même plus que l’attente la plus baissière, attendez-vous à ce que l’ETH soit réduit et plonge rapidement vers 1 073 $ avec éventuellement un flirt à 1 014 $ et 1 000 $ à la baisse dans les semaines à venir.