Les prix des crypto-monnaies se rallient au commerce de désinflation, les traders Bitcoin combattent la nervosité de l’IPC américain | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin affiche de nouveaux sommets hebdomadaires et mensuels alors que les traders combattent les craintes d’inflation et la nervosité de l’IPC américain.

Les experts attendent des chiffres d’inflation plus faibles tandis que les transactions de désinflation avant le rapport sur l’IPC américain poussent les prix des crypto-monnaies à la hausse.

Le taux d’inflation devrait ralentir pour un cinquième mois consécutif à 7,3 %, le niveau le plus bas depuis décembre 2021.

Le Bureau américain des statistiques du travail publiera les données de l’IPC pour novembre le 13 décembre à 14h30 GMT. Les experts prévoient que le taux d’inflation ralentira pour un cinquième mois consécutif à 7,3 % en novembre 2022. Le prix du bitcoin a atteint son sommet hebdomadaire et de décembre, les analystes affirment que le commerce de désinflation a pris de l’avance.

Les données de l’IPC américain pour novembre pourraient indiquer un ralentissement de l’inflation

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l’un des principaux organismes d’enquête du gouvernement des États-Unis, publiera bientôt les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour novembre. Le taux d’inflation devrait baisser de 0,4 %, passant de 7,7 % en octobre à 7,3 % en novembre 2022.

Il s’agirait du taux d’inflation le plus bas depuis décembre 2021. L’indice des prix à la consommation mesure l’évolution des prix des biens et services contenus dans un panier d’articles de consommation et cela joue un rôle clé dans la stabilité des prix dans l’économie américaine. La banque centrale porte donc une attention toute particulière à ce chiffre.

L’IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, est publié en même temps et devrait ressortir à 6,1 % contre 6,3 % précédemment, et maintenir une variation mensuelle de 0,3 %. L’IPC de base est sans doute aussi important, sinon plus, que le chiffre global en termes d’impact sur les marchés financiers.

Les données de l’IPC américain sont essentielles pour les commerçants de crypto, car les prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie s’effondrent sous la perspective d’une inflation plus élevée.

Ainsi, compte tenu de la possibilité d’une impression d’inflation plus faible que prévu, le prix du Bitcoin a déjà enregistré des sommets hebdomadaires et de décembre. Le plus grand actif par capitalisation boursière a atteint un nouveau sommet mensuel et hebdomadaire de 17 479 $ quelques heures seulement avant la publication.

Alors que Bitcoin continue de s’échanger 74,8 % en dessous de son sommet historique de 69 044 $, une réduction de l’IPC de base pourrait augmenter les entrées de capitaux vers les actifs à risque. La réduction du taux d’inflation soutient la thèse haussière d’un rallye des prix des crypto-monnaies au quatrième trimestre 2022.

Comment réagiront le Bitcoin et les crypto-monnaies ?

Avec Bitcoin imprimant un nouveau sommet en décembre 2022, quelques heures avant la publication des données sur l’inflation de l’IPC américain, les experts pensent que le commerce de désinflation a peut-être pris de l’avance. La désinflation est un ralentissement temporaire du rythme de l’inflation des prix. Lorsque le taux d’inflation diminue légèrement à court terme, les traders s’attendent à ce que les prix des crypto-monnaies se redressent.

Tableau des prix BTC/USDT

Il reste à voir comment le prix du Bitcoin et la capitalisation boursière de la crypto réagissent aux données de l’IPC américain lorsqu’elles seront finalement publiées, car les commerçants sont déjà en tête du marché avant les données. Parfois, cela crée ce que l’on appelle un effet «acheter la rumeur, vendre le fait» par lequel les commerçants achètent l’actif en anticipant le résultat positif pour le vendre uniquement lorsque le résultat devient officiellement connu. Ainsi, les investisseurs doivent faire attention, comme toujours, lorsqu’ils planifient leurs transactions sur des marchés financiers volatils.