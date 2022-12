Test de résistance pour Binance | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a récupéré toutes ses pertes de début de journée lors de la session américaine de lundi dans un contexte de hausse des indices boursiers. BTC a dépassé le niveau de 17 000 $, prolongeant une période de presque aucun changement de prix qui est devenue particulièrement prononcée ce mois-ci. Ceci malgré la volatilité croissante des marchés boursiers.

Mardi, l’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie est resté inchangé à 27 points (peur).

Selon CoinShares, les investissements cryptomonnaies ont enregistré un afflux de 9 millions de dollars après deux semaines de sorties. Les investissements en Bitcoin ont augmenté de 17 millions de dollars, tandis qu’Ethereum a diminué de 2 millions de dollars. Les investissements dans des fonds qui autorisent les shorts sur le bitcoin ont chuté de 4 millions de dollars. Les volumes de transactions hebdomadaires ont atteint un nouveau creux de deux ans à 677 $. Le sentiment envers le bitcoin s’est régulièrement amélioré depuis la mi-novembre, avec des entrées totales de 108 millions de dollars depuis lors, a noté CoinShares.

Cela dit, il serait faux de dire qu’il ne se passe rien dans les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de nouvelles négatives.

Contexte de l’actualité

Le Wall Street Journal et Reuters ont critiqué Binance lundi – une synchronisation rare par les médias financiers emblématiques. La bourse a dû se défendre et publier des preuves que Reuters avait mal interprété ses propos.

Néanmoins, il est rapporté que plus de 1,4 milliard de dollars ont été retirés en 24 heures, et depuis mardi matin, Binance a suspendu le retrait de l’USDC. La raison invoquée est que les banques new-yorkaises ont été fermées. Les banques traditionnelles dans de telles circonstances ne pouvaient pas résister à l’assaut des dépôts en cours car elles n’avaient pas autant de liquidités. Il s’est avéré que FTX n’avait pas non plus les liquidités. Binance résistera-t-il à ce test ? Le taux de désabonnement sévère se poursuivra probablement pendant quelques jours, après quoi il sera possible de dire si Binance est aussi honnête et transparent qu’il le prétend.

Un rapport du cabinet d’audit Mazars sur les avoirs en bitcoins de Binance n’a pas encore convaincu que les actifs des utilisateurs sur la plate-forme sont en sécurité, ont déclaré des experts interrogés par le Wall Street Journal. Le lauréat du prix Nobel Ben Bernanke a critiqué les crypto-monnaies. L’économiste lauréat du prix Nobel est convaincu que les crypto-monnaies sont vouées à l’échec, qu’elles soient réglementées ou non.