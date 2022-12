Justin Sun défend l’USDD contre l’effondrement de Terra et déploie des capitaux pour rétablir la cheville à 1 $ | Cryptomonnaie

Justin Sun a déployé plus de 200 000 $ pour défendre l’ancrage du stablecoin USDD de l’écosystème Tron.

L’USDD a perdu son ancrage de 1 $ et le prix a chuté au niveau de 0,97 $, suscitant des craintes d’un autre effondrement du stablecoin de type Terra.

L’incapacité de l’USDD à maintenir son ancrage perdu a conduit les experts de la crypto Twitter à spéculer que le stablecoin pourrait s’effondrer.

Le stablecoin USDD de l’écosystème Terra a perdu son ancrage de 1 $ et a glissé au niveau de 0,97 $. Justin Sun a apaisé les craintes des utilisateurs de l’écosystème Tron et les a informés qu’il déployait plus de capital pour rétablir la parité de 1 $ de l’USDD.

Justin Sun s’attaque au crypto Twitter FUD et déploie plus de capital pour défendre l’ancrage USDD

Justin Sun, le fondateur de Tron, a apaisé les inquiétudes des utilisateurs de l’écosystème, les assurant que davantage de capitaux sont déployés pour rétablir l’ancrage de l’USDD. USDD est le stablecoin de l’écosystème Tron qui est indexé 1: 1 avec le dollar américain.

L’USDD a récemment perdu son ancrage et a chuté à 0,97 $. Cela a soulevé des inquiétudes parmi les commerçants sur crypto Twitter. Lorsque la bourse FTX s’est effondrée, l’USDD a temporairement perdu son ancrage pendant quelques heures. Justin Sun a déployé des capitaux pour rétablir sa parité de 1 $.

Tableau des prix USDD

Les données en chaîne révèlent que Justin Sun a retiré des fonds de Binance

Sur la base des données de la chaîne, Justin Sun a retiré 33 911 530 BUSD et 15 432 715 USDT. Sun a transféré 33 911 530 BUSD au Trésor de Paxos. Après avoir échangé 15 432 715 USDT contre 15 434 455 USDC et transféré à Circle.

Justin Sun déploie des capitaux pour rétablir l’arrimage à l’USDD

Sun a déclaré à l’écosystème Tron qu’il avait déposé 100 millions de dollars à Binance. Pendant ce temps, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, commentant le tweet de Sun, a déclaré qu’il faisait partie d’un échange inter-chaînes et qu’il déployait le stablecoin BUSD de Binance sur Tron.

Au moment de mettre sous presse, l’USDD se négocie à 0,97 $ et l’incapacité du stablecoin à rétablir son ancrage a donné lieu à des spéculations sur le fait que le stablecoin s’effondrera comme le stablecoin algorithmique UST de Terra.

Le fondateur de Tron a assuré aux utilisateurs de l’écosystème que l’USDD était sur-garanti.

Le stablecoin algorithmique USDN perd son ancrage

Neutrino USD (USDN), un stablecoin crypto-garanti algorithmique indexé sur le dollar américain a perdu son ancrage. L’USDN a chuté de 23,7 % du jour au lendemain, perdant sa parité de 1 $, s’échangeant à 0,60 $ au moment de la presse.

Crypto Twitter est en proie à la spéculation et à la peur, à l’incertitude et au doute (FUD) autour du dépeggage des stablecoins et de ses conséquences. Toutes les opérations de l’USDN, telles que l’émission, la garantie, le jalonnement et les paiements de récompenses, sont transparentes et régies par un contrat intelligent. Malgré sa transparence, le stablecoin a atteint un creux historique de 0,55 $, le 13 décembre.

Jusqu’à présent, la contagion des rumeurs semble être limitée, le principal prix de la cryptomonnaie et du marché Bitcoin continuant de se négocier dans les 1 7200 $, peu changé par rapport à la semaine précédente.