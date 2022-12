Le sénateur Lummis toujours «très à l’aise» avec Bitcoin dans les plans de retraite | Cryptomonnaie

La sénatrice américaine pro-crypto Cynthia Lummis est restée ferme dans son support au Bitcoin (17 202 $ BTC) dans le cadre de régimes de retraite diversifiés, malgré les appels contraires de ses pairs du Sénat.

Dans l’état actuel des choses, Lummis semble n’être que l’un des rares politiciens ouvertement favorables à la cryptomonnaie aux États-Unis et a notamment fait pression pour une réglementation progressive de la cryptomonnaie aux côtés de la sénatrice Kirsten Gillibrand.

S’adressant au média en ligne Semafor le 12 décembre, Lummis a souligné que l’hiver crypto n’a pas ébranlé sa détermination à BTC et qu’elle aimerait toujours voir l’actif inclus dans les plans de retraite 401(k) des États-Unis :

Je suis très à l’aise de m’assurer que les gens peuvent inclure Bitcoin dans leurs fonds de retraite, car c’est juste différent des autres crypto-monnaies.

« Je crois personnellement que parce qu’il n’y aura que 21 millions de Bitcoins qui seront extraits, que Bitcoin augmentera », a déclaré Lummis, ajoutant que c’est « une conviction personnelle, basée uniquement sur sa rareté ».

Mais le « jury est toujours sur d’autres crypto-monnaies », a déclaré le sénateur.

Ces commentaires sont une position légèrement différente de ce que Lummis avait initialement décrit sur les plans de retraite en juin 2021.

À l’époque, elle s’était portée garante de l’inclusion de certains autres cryptos, mais il semble que l’hiver crypto et la récente débâcle FTX aient peut-être légèrement modifié ses opinions.

« J’aimerais également que les individus puissent utiliser Bitcoin et les crypto-monnaies de leur choix qui soient sûres, qui ont rencontré les obstacles de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la loi sur le secret bancaire », a déclaré Lummis.

Ailleurs sur Capitol Hill, des sénateurs, dont Elizabeth Warren, Tina Smith et Richard Durbin, ont plutôt utilisé les récentes turbulences du marché pour réitérer leurs appels à Fidelity Investments pour qu’il annule son produit de retraite 401 (k) lié à la BTC.

Dans une lettre du 21 novembre adressée à la PDG de Fidelity, Abigail Johnson, les trois sénateurs ont souligné la débâcle de FTX comme une raison majeure de s’abstenir d’offrir une exposition à la BTC dans les régimes de retraite.

« Comme pour tous les produits financiers, les fluctuations de prix sont une caractéristique attendue du marché – et il est imprudent de croire que les revers d’une industrie sont une indication qu’elle ne connaîtra pas de croissance à long terme », a déclaré Jonah Allon, attaché de presse. pour Adam.

D’autres sénateurs se sont entassés sur la crypto ces derniers temps, avec Jon Tester déclarant plus tôt cette semaine qu’il ne voyait « aucune raison pour laquelle » la crypto devrait exister et Warren déclarant avec enthousiasme que « enfin, il y a plus de gens qui sifflent des conneries ».