Samuel Bankman-Fried arrêté, accusé par le gouvernement américain de blanchiment d’argent, de fil et de fraude en valeurs mobilières | Cryptomonnaie

Samuel Bankman-Fried (SBF) de l’échange FTX a été arrêté par les autorités des Bahamas à la demande des États-Unis.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a autorisé séparément les accusations liées aux violations des lois sur les valeurs mobilières par l’ancien PDG de FTX.

Le prix FTT du jeton natif de l’échange FTX a plongé, entraînant des pertes de près de 8% du jour au lendemain.

Samuel Bankman-Fried a été arrêté par le procureur général et les autorités des Bahamas à la demande du gouvernement américain. SBF est accusé de violation de valeurs mobilières, de blanchiment d’argent, de fraude par fil et de fraude en valeurs mobilières, et la SEC des États-Unis devrait déposer publiquement des accusations autorisées séparément le 13 décembre 2022.

Samuel Bankman-Fried est arrêté aux Bahamas, demande d’extradition vers les États-Unis en cours

Samuel Bankman-Fried, connu sous le nom de SBF dans la communauté crypto, a été arrêté par les autorités des Bahamas suite à une notification officielle du gouvernement américain. Le gouvernement américain a informé le procureur général des Bahamas que des accusations criminelles avaient été portées contre l’ancien PDG de FTX Exchange. Le gouvernement demandera probablement l’extradition de SBF selon l’ancienne déclaration.

La déclaration se lit comme suit :

Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi. Alors que les États-Unis poursuivent individuellement des poursuites pénales contre SBF, les Bahamas poursuivront leurs propres enquêtes réglementaires et pénales sur l’effondrement de FTX, avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l’application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs.

SBF fait l’objet d’une enquête en lien avec l’effondrement de l’échange FTX

Le ministère américain de la Justice enquête sur SBF dans le cadre de l’effondrement et de la faillite ultérieure de l’échange FTX. FTX est maintenant disparu et en faillite, alors que l’échange valait autrefois 32 milliards de dollars.

Le New York Times a rapporté que les accusations portées contre SBF ont été confirmées. SBF est confronté à une longue liste d’accusations, notamment de fraude électronique et de complot, de fraude en valeurs mobilières et de complot et de blanchiment d’argent.

Gurbir Grewal : Nous félicitons nos partenaires chargés de l’application de la loi d’avoir obtenu l’arrestation de Sam Bankman-Fried pour des accusations criminelles fédérales. La SEC a autorisé des accusations distinctes relatives à ses violations des lois sur les valeurs mobilières, qui seront déposées publiquement demain dans SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4 – Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (@SECGov) 13 décembre 2022

Australian Financial Review a rapporté que le cercle restreint de SBF faisait partie d’un groupe de discussion appelé « Wire Fraud ». SBF a répondu au tweet en déclarant :

Si c’est vrai, alors je n’étais pas membre de ce cercle intime. (Je suis sûr que c’est juste faux, je n’ai jamais entendu parler d’un tel groupe).

Le prix du FTT a chuté après l’arrestation de SBF

FTT, le jeton natif de l’échange FTX, a connu une baisse massive de son prix du jour au lendemain. Le prix du FTT a chuté de près de 8 % depuis l’annonce de l’arrestation de SBF. Après l’effondrement de l’échange FTX, le prix du jeton natif a diminué de 98,3 % par rapport à son sommet historique de 84,18 $.