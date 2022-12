Crypto Twitter explose à la nouvelle de l’arrestation de Sam Bankman-Fried | Cryptomonnaie

Les politiciens américains, les responsables de la cryptomonnaie et les influenceurs ont lancé leurs applications Twitter en apprenant l’arrestation de Sam Bankman-Fried aux Bahamas.

Crypto Twitter a explosé suite à la nouvelle choquante de l’arrestation de Sam Bankman-Fried aux Bahamas – dont beaucoup ne s’attendaient pas à ce que cela se produise si tôt.

Le 12 décembre, le fondateur disgracié de FTX a été arrêté par la police royale des Bahamas après avoir reçu une notification du gouvernement des États-Unis indiquant que des accusations criminelles avaient été portées contre lui.

En quelques heures, les politiciens, les dirigeants de la cryptomonnaie et les influenceurs ont tous démarré leurs applications Twitter pour commenter l’arrestation de l’ancien PDG de FTX.

La membre du Congrès démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a eu une vision assez neutre de l’industrie de la cryptomonnaie à ce jour, a déclaré à ses 13,4 millions d’abonnés sur Twitter que Bankman-Fried était un pas dans la bonne direction vers «la justice est rendue», mais a noté que le L’arrestation reporterait probablement le témoignage de Bankman-Fried devant le comité des services financiers de la Chambre, qui était prévu pour le 13 décembre.

Bankman-Fried devait témoigner devant la Chambre demain. Ce soir, il a été arrêté. Bien que je sois déçu que nous n’ayons pas l’occasion de présenter notre ligne de questions, nous attendons avec impatience que davantage d’informations soient révélées et que justice soit rendue dans cette affaire. https://t.co/HS9u1n5Kur – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 13 décembre 2022

La sénatrice américaine et marraine du Lummis-Gillibrand Crypto Bill, Cynthia Lummis a également été ravie d’apprendre la nouvelle, déclarant sur Twitter que les procureurs avaient pris la bonne décision de tenir Bankman-Fried responsable de la « bonne fraude à l’ancienne » qu’il aurait prétendument engagé.

Ce qui s’est passé à FTX semble être une bonne fraude à l’ancienne, et je suis heureux que les procureurs aient enquêté sur ce qui s’est passé pour s’assurer que tous ceux qui ont commis des crimes soient tenus responsables de ce qu’ils ont fait. — La sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 13 décembre 2022

La sénatrice américaine et crypto-sceptique Elizabeth Warren était d’accord avec le point de vue de Lummis, déclarant dans un tweet du 13 décembre à ses 7 millions d’abonnés sur Twitter que le ministère américain de la Justice devait tenir davantage de dirigeants d’entreprise responsables qui enfreignent la loi.

D’autres en ont profité pour faire la lumière sur la situation. Le PDG et fondateur de Into The Cryptoverse, Benjamin Cowen, a utilisé ChatGPT pour créer de la poésie sur la dernière situation difficile de Bankman-Fried.

« Écrivez un poème sur SBF, le PDG de FTX, qui a été arrêté aux Bahamas pour fraude électronique. » pic.twitter.com/OWMXlhcqPt – Benjamin Cowen (@intocryptoverse) 13 décembre 2022

Pendant ce temps, les mèmes font déjà le tour de Twitter…

Sam Bankman-Fried va enfin en prison pour fraude FTX ont-ils League of Legends en prison ? pic.twitter.com/sAmF20KoOU – DRE LE NOID (@THEGOONEEZ) 13 décembre 2022

On parle également beaucoup des publications sur Twitter et des apparitions dans les médias de Bankman-Fried depuis l’effondrement stupéfiant de FTX en novembre.

Le co-animateur de Not Investment Advice, Trung Phan, a déclaré à ses 538 000 abonnés sur Twitter le 13 décembre que le comportement public erratique de Bankman-Fried rendrait la vie plus difficile à son avocat, tandis que d’autres pensent que l’arrestation de Bankman-Fried le verra probablement pointer du doigt d’autres collègues et personnes liées à la débâcle de FTX, y compris ceux qui ont reçu ses importantes donations politiques.

Dans sa dernière interview probable sur Twitter Spaces avec Unusual Whales le 12 décembre, Bankman-Fried a déclaré « Je ne pense pas que je serai arrêté » lorsqu’il a été pressé de la possibilité d’être détenu.

La police royale des Bahamas a procédé à l’arrestation à la suite de la notification officielle des États-Unis selon laquelle elle avait déposé des accusations criminelles contre Bankman-Fried, ce qui a été officiellement annoncé par le bureau du procureur général des Bahamas dans un communiqué du 12 décembre.