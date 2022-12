13 % des Américains détiennent désormais des cryptos : recherche JPMorgan | Cryptomonnaie

Le rapport de JPMorgan est basé sur une étude des transferts d’argent des banques vers les comptes cryptomonnaies de plus de 5 millions de clients.

Environ 13% de la population américaine – soit 43 millions de personnes – ont détenu une crypto-monnaie à un moment donné de leur vie, a révélé une nouvelle étude de JPMorgan Chase.

Selon un rapport du 13 décembre intitulé « La dynamique et la démographie de l’utilisation des crypto-actifs par les ménages américains », ce nombre a considérablement augmenté depuis avant 2020, alors qu’il n’était que d’environ 3 %.

Les dernières données de JPMorgan proviennent de l’analyse des transferts de comptes chèques d’un échantillon de plus de 5 millions de clients. Il a constaté que 600 000 clients de ce groupe d’échantillons ont transféré de l’argent vers des comptes cryptomonnaies à un moment donné au cours de la période de 2020 à 2022.

L’étude a également noté que les détenteurs de crypto-monnaie effectuaient généralement leurs premiers achats de crypto lors de pics de prix de la crypto. Pendant ce temps, le montant d’argent envoyé sur les comptes d’échange cryptomonnaie dépasse généralement de loin l’argent retiré. En d’autres termes, la plupart des gens conservaient leur crypto pendant cette période.

Cela a changé au début de 2022 lorsque les prix de la cryptomonnaie ont chuté, selon JPMorgan. Au cours des derniers mois, les transferts d’argent vers les échanges cryptomonnaies n’ont que légèrement dépassé les transferts d’argent en dehors de ceux-ci.

JPMorgan affirme que cela est le résultat à la fois de la baisse des prix de la cryptomonnaie et d’une tendance plus large de la baisse du taux d’épargne aux États-Unis depuis la pandémie :

«Nous considérons que la montée et la chute de l’utilisation de la cryptomonnaie depuis le début de COVID sont cohérentes avec la relation conjointe entre les flux de vente au détail et les prix du marché observée dans les recherches antérieures. De plus, la tendance des flux cryptomonnaies suit également la dynamique de l’épargne des ménages, qui a atteint des sommets historiques au début de la pandémie mais a commencé à s’inverser.

Qui achète ?

Le rapport a également pesé si certains groupes démographiques sont plus susceptibles d’acheter de la cryptomonnaie. Il a constaté que les hommes de tous âges achètent beaucoup plus de crypto que les femmes et que les jeunes achètent beaucoup plus que les personnes âgées. Par exemple, le rapport a révélé que plus de 25 % des hommes de la génération Y ont acheté de la cryptomonnaie, alors qu’environ 12 % seulement des femmes de la génération Y et 5 % des hommes du baby-boom l’ont fait.

Une répartition de la propriété de la cryptomonnaie par groupe démographique. Source : JP Morgan Chase

La recherche a également révélé que les avoirs en cryptomonnaie étaient relativement mineurs pour la plupart des individus, avec des flux médians équivalant à moins d’une semaine de salaire net.

D’autre part, environ 15% des propriétaires de crypto avaient plus d’un mois de salaire investi dans la crypto.

Le marché de la cryptomonnaie a connu une chute spectaculaire en 2022. Bitcoin BTC ↑ 17 161 $ est passé d’un sommet de 2022 de 47 459 $ en mars à 17 208 $ au moment de la rédaction, tandis qu’Ether ETH ↑ 1 270 $ est passé de 3 521 $ en avril à 1 273 $ à l’époque De l’écriture.

Cette chute du marché de la cryptomonnaie a été le résultat de chocs de marché tels que le stablecoin TerraUSD (UST) qui a perdu son ancrage en mai et l’échange de crypto FTX qui a fait faillite en novembre.

Les frais de négociation ont chuté sur de nombreux échanges cryptomonnaies, et Coinbase a même déclaré que ses revenus avaient chuté de près de 50 %.

Mais malgré cette baisse des prix de la cryptomonnaie et de l’activité commerciale, ce nouveau rapport indique que la propriété de la cryptomonnaie a encore augmenté au cours des dernières années.