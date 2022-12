First Mover Asia : le fondateur de QCP Capital voit l’avenir immédiat de l’industrie de la cryptomonnaie lié à la débâcle de Genesis | Cryptomonnaie

Lors d’une table ronde à la Taipei Blockchain Week, Darius Sit a noté l’adoption institutionnelle continue du marché des options cryptomonnaies et des produits dérivés, parmi les points forts de l’industrie ; le bitcoin monte; Les Bahamas annoncent l’arrestation de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin est revenu confortablement au-dessus de 17 000 $ après avoir chuté plus tôt dans la journée au milieu d’un reportage selon lequel Binance faisait l’objet d’une enquête fédérale américaine.

Insights: Le fondateur de QCP Capital, Darius Sit, a déclaré à un public de la Tapei Blockchain Week qu’il ne voyait pas de reprise avant 2024.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin continue ses chemins de traverse

De James Rubin

Un jour avant d’avoir une vision plus claire du paysage de l’inflation, les investisseurs ont dû compter avec les derniers nuages ​​​​d’orage de l’industrie de la cryptomonnaie: un rapport selon lequel Binance fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice, et plus tard lundi, l’arrestation de l’ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried.

Bitcoin est tombé en dessous de 16 900 $ à un moment donné avant de se rétablir pour s’échanger récemment à environ 17 235 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures. La BTC a passé une grande partie des deux dernières semaines à s’accrocher à un support supérieur à 17 000 dollars et semble susceptible de poursuivre ses efforts tenaces pendant au moins un autre jour lorsque le Bureau of Labor Statistics annoncera le rapport de novembre sur l’indice des prix à la consommation (IPC).

L’inflation a montré des signes de poursuite de sa tendance baissière des derniers mois. Mercredi, la Réserve fédérale américaine abaissera probablement sa dernière hausse des taux d’intérêt à 50 points de base (pb) par rapport à sa séquence actuelle de hausses de 75 pb, même si les marchés devraient rester nerveusement vigilants pour le moment.

« C’est un environnement à fort risque, non seulement dans le domaine de la crypto, mais dans tous les secteurs et dans tous les pays du monde », a déclaré Hany Rashwan, PDG de 21.co, la société mère de la société de fonds d’échange de crypto 21 Shares, à CoinDesk. Programme télévisé « First Mover ». « La façon la plus simple d’y penser est [in] ces 10 dernières années, l’argent a été moins cher à acquérir, à emprunter. À mesure que les taux d’intérêt augmentent, la valeur de l’argent devient plus élevée, il devient donc plus difficile à obtenir et, par conséquent, les gens dépensent plus prudemment. »

Pourtant, Rashwan a ajouté que son entreprise a « été réconfortée en interne par le plafonnement du prix du bitcoin dans une fourchette spécifique ».

L’éther a suivi un schéma similaire à celui du bitcoin, chutant plus tôt dans la journée avant de rebondir. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande a récemment changé de mains à environ 1 275 $, un petit gain par rapport à dimanche, à la même heure. La plupart des autres principaux cryptos étaient dans le vert, avec MATIC, le jeton de la plate-forme de couche 2 Polygon, et SUSHI, le jeton de l’échange décentralisé Sushiswap, qui ont récemment augmenté d’environ 2 % et 1 %, respectivement.

Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a récemment augmenté de 0,23%.

Les indices boursiers américains ont clôturé dans une ambiance optimiste au sujet de l’inflation et du virage accommodant attendu de la Réserve fédérale. Le Nasdaq et le S&P 500, riches en technologies, ont respectivement augmenté de 1,3 % et 1,4 %.

Pendant ce temps, selon Reuters, le ministère de la Justice a discuté d’éventuels accords de plaidoyer avec les avocats de Binance. Les procureurs du bureau du procureur américain à Seattle ont commencé à enquêter sur Binance en 2018 après une série d’affaires dans lesquelles des criminels ont utilisé Binance pour transférer des fonds illicites, selon Reuters. D’autres procureurs estiment que davantage de preuves doivent être rassemblées avant qu’une affaire pénale puisse être déposée, provoquant une scission au sein du ministère de la Justice.

Tard lundi, le bureau du procureur général des Bahamas a annoncé l’arrestation de Bankman-Fried. « L’arrestation de SBF fait suite à la réception d’une notification officielle des États-Unis selon laquelle il a déposé des accusations criminelles contre SBF et est susceptible de demander son extradition », a écrit le bureau dans un communiqué. « A la suite de la notification reçue et des éléments fournis avec celle-ci, il a été jugé approprié que le procureur général demande l’arrestation de SBF et le maintienne en détention conformément à la loi sur l’extradition de notre pays. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL +2,9% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +2,0% Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA +1,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE −2,6 % Devise Décentralisé MANA −1,6 % Divertissement Shiba Inu SHIB −1,4 % Devise

Connaissances

Genesis Shakeout déterminera quand la crypto pourra rebondir

Par Sam Reynolds

Tout ce qui pouvait mal tourner dans la crypto a mal tourné dans la crypto, a déclaré le fondateur et directeur des investissements de QCP Capital lors d’un panel à la Taipei Blockchain Week. Mais il y a encore des utilisations pour la classe d’actifs, et des « pousses vertes » émergent.

« Nous sommes dans une crise du crédit déclenchée par LUNA et UST », a déclaré Darius Sit de QCP sur scène, faisant référence au jeton Terra et au stablecoin algorithmique. « Cela indique qu’il y a des effets en cascade sur tous ceux qui avaient des risques de crédit, et il y a encore des mines terrestres dans l’espace. »

Sit a déclaré qu’il voyait une grande réinitialisation et un lavage causés par la crise du crédit, qui ne se terminera pas tant que les investisseurs ne verront pas si Digital Currency Group (DCG) et son unité Genesis Global Trading vont s’effondrer ou rester ensemble. (DCG est également la société mère de CoinDesk).

« Si cela s’effondre, il y a une autre série de défauts », a-t-il déclaré.

Sit ancre une reprise vers 2024, mais la macroéconomie jouera également un rôle à cet égard. Il a noté que l’appréciation la plus réussie des prix des actifs numériques est survenue pendant la pandémie de COVID-19, lorsque la Fed américaine élargissait son bilan. Mais maintenant, c’est le contraire qui se produit.

En ce qui concerne les cas d’utilisation et les pousses vertes, Sit souligne la force de l’industrie du stablecoin, qui, selon Sit, a des revenus records. Il y a aussi l’adoption institutionnelle continue du marché des options cryptomonnaies et des produits dérivés, où QCP est le plus actif.

« Les équipes commerciales sont toutes d’anciens [foreign exchange] les gens », a déclaré Sit.

S’il y a une chose que même une « bulle dot-com et 2008 » ne peut pas changer, c’est que tout le monde parle maintenant de crypto, a déclaré Sit. Cela indique, du chauffeur de taxi au banquier en passant par les anciens employés de FX qui négocient maintenant des options cryptomonnaies et des produits dérivés. Des choses comme les NFT et les jeux Web3 survivront à ce cycle de marché – mais juste à une valorisation inférieure.

Événements importants

15 h 00 HKT/SGT (7 h 00 UTC) Indice harmonisé des prix à la consommation de l’Union européenne (Annuel/Novembre)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) Indice des prix à la consommation des États-Unis hors alimentation et énergie (Annuel/Novembre)

7 h 50 HKT/SGT (23 h 50 UTC) Perspectives non manufacturières Tankan de la Banque du Japon (T4)