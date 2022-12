Le prix Ripple chute de près de 2% pendant les séances de négociation ASIA PAC et européennes.

Le prix du XRP, cependant, est soutenu et s’abstient de faire de nouveaux plus bas.

Attendez-vous à voir une hausse de 13 % dans les prochains jours alors que la Fed s’apprête à adopter un ton accommodant.

Le prix Ripple (XRP) devrait bénéficier du support de la Fed, car cette semaine se concentre principalement sur l’inflation américaine et sa banque centrale. Un discours est attendu mercredi soir dans lequel le président de la Fed, Jerome Powell, augmentera les taux d’intérêt de 50 points de base et tentera d’opter pour ce scénario Goldilocks avec un atterrissage en douceur de l’économie. Pour ce faire, Powell devra apporter une histoire positive, affirmant que le pire est passé et que la Fed peut progressivement commencer à réduire ses hausses de taux d’intérêt.

Le XRP sera récupéré par le président de la Fed

Le prix de l’ondulation digère toujours la baisse du week-end dernier, où les traders ont reçu un rejet ferme samedi contre la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours, et le XRP se négocie à la baisse depuis lors. Le week-end inclus, XRP se négocie actuellement à 5% de moins que ce qu’il était vendredi à la cloche de clôture américaine. Jusqu’à présent, la nouvelle négative est que l’action des prix est soutenue à 0,3710 $ et semble se tenir avant la séance de négociation américaine.

Le prix du XRP flirtera avec une cassure de ce niveau, car les volumes restent faibles tandis que les commerçants gardent leur poudre au sec soit mardi avec les chiffres de l’inflation, soit mercredi pour la Fed. On s’attend à un support supplémentaire de Powell pour les marchés, car un atterrissage en douceur est toujours possible alors que l’inflation diminue. Traduit en prix XRP, cela indiquerait un saut au-dessus du SMA de 200 jours vers 0,4228 $ avec le pivot mensuel et le SMA de 55 jours cassé à la hausse à 0,4143 $.

Graphique journalier XRP/USD

Le grand risque à la baisse vient de la chaîne d’événements qui pourraient complètement basculer dans l’autre sens, l’inflation américaine remontant soudainement en flèche ou sortant au-dessus des attentes et le président de la Fed étant belliciste et s’en tenant à une hausse de 75 pb, une projection beaucoup plus agressive pour L’année prochaine. Lorsque ce scénario se déroulera, attendez-vous à une baisse massive des actifs à risque avec une chute du XRP vers 0,3043 $ et peut-être même flirtant avec 0,2800 $ lors de la prochaine vente massive. La force du dollar américain déclenchera un double coup dur pour les baissiers dans ce cas.