Comment extraire des crypto-monnaies et réutiliser la chaleur générée à des fins lucratives | Cryptomonnaie

L’extraction de crypto-monnaies produit toujours des quantités importantes de chaleur, car les plates-formes minières tournent à leur capacité maximale et leurs composants chauffent. Actuellement, la majorité des opérateurs utilisent les capacités de refroidissement par air pour refroidir les ASIC et éviter d’endommager l’équipement. Le refroidissement par immersion est en train de devenir une nouvelle solution qui apporte d’énormes avantages et aide à réutiliser la chaleur à des fins bénéfiques.

La durabilité et les préoccupations environnementales sont au premier plan

De plus, l’exploitation minière durable cherche à recycler l’énergie thermique et à l’utiliser à différentes fins de chauffage. En tant que technologie positive pour l’environnement, le refroidissement par immersion réduit considérablement l’empreinte carbone générée dans l’exploitation minière puisque la chaleur peut être réutilisée pour le chauffage et à d’autres fins. L’exploitation minière «verte» viendra au premier plan à mesure que les crypto-monnaies se transformeront en une forme d’échange de valeur plus largement utilisée et que les régulateurs appliqueront des exigences plus strictes à l’industrie.

Comment refroidir les plates-formes minières : 3 méthodes

Les exploitations minières de qualité commerciale et les grandes fermes disposent de 3 méthodes pour refroidir les machines.

Refroidissement passif. Bien que cette méthode soit utilisée pour l’équipement où la chaleur se dissipe facilement, elle n’est pas réalisable pour les plates-formes minières et les machines similaires. Le refroidissement passif est généralement déployé dans les ordinateurs portables pour refroidir les chipsets, les modules de RAM et d’autres éléments technologiques.

Refroidissement actif. La principale méthode utilisée pour refroidir l’équipement minier. Le refroidissement actif est conçu pour régler le flux d’air afin que les éléments chauffants soient soufflés et refroidis. Dans le cas des GPU, les ventilateurs soufflent sur le processeur graphique. Et pour les ASIC, il y a deux ventilateurs qui créent un flux d’air constant, tournant à des vitesses allant jusqu’à 6 000 tr/min. Avec le refroidissement actif, il est difficile de « capter » la chaleur produite et de la convertir à des fins bénéfiques. Un inconvénient majeur de l’utilisation des systèmes de refroidissement actifs est que les ventilateurs puissants génèrent des vibrations excessives, ce qui a un effet négatif sur la durée de vie de la machine.

Refroidissement par immersion. L’équipement minier est immergé dans le liquide diélectrique. La pompe est utilisée pour créer un flux constant de liquide. En raison de la capacité thermique élevée, le liquide sert à éliminer efficacement la chaleur et à éliminer les vibrations, ce qui augmente la durée de vie de l’appareil. La chaleur accumulée peut être dispersée dans l’espace extérieur à l’aide d’une tour de refroidissement, ou elle peut être canalisée pour un cas d’utilisation bénéfique. Cela permet de réduire les coûts d’électricité jusqu’à 30 % et de réduire les coûts énergétiques liés aux opérations de refroidissement.

Les systèmes de refroidissement par immersion s’imposent dans l’industrie minière des crypto-monnaies. Bien que la majorité des plates-formes soient encore refroidies par des systèmes de refroidissement par air hérités, les solutions immersives devraient devenir omniprésentes dans les années à venir.

La tour de refroidissement est utilisée lorsque le consommateur n’a pas l’intention de réutiliser l’énergie de tête accumulée. Les ventilateurs soufflent sur la tour de refroidissement qui contient le liquide de refroidissement en circulation. La chaleur est simplement dispersée dans l’environnement, agissant comme un sous-produit indésirable du processus d’extraction.

Pour détourner la chaleur, les échangeurs de chaleur sont déployés au contact de la tour de refroidissement. Alors que le système de refroidissement interne reste intact, une telle solution permet de transférer avec succès la chaleur et de la canaliser pour une utilisation bénéfique.

Cas d’utilisation potentiels pour le refroidissement par immersion

Les systèmes de refroidissement des mineurs ASIC comme ceux fournis par BiXBiT sont conçus avec le concept modulaire à l’esprit. Par exemple, BiXBiT propose des cellules individuelles, des racks verticaux, ainsi que des conteneurs à pile complète avec des suites de cellules et de racks préinstallés et prêts à être installés. Ci-dessous, nous partageons les principales applications de la chaleur produite.

Option 1 : Chauffage de la maison et des bureaux

Un cas d’utilisation simple, le chauffage de votre propre maison a été une option très populaire parmi les passionnés de crypto. Pour mettre en œuvre une telle solution, les utilisateurs combinent le système de refroidissement par immersion avec des ventilateurs.

Le liquide de refroidissement, circulant dans le système, est chauffé lorsqu’il entre en contact avec l’équipement minier. Par la suite, le liquide de refroidissement est canalisé dans le radiateur, refroidi par les ventilateurs. De cette façon, l’air sortant est réchauffé et peut être utilisé pour réchauffer les locaux de la maison ou du bureau.

Les utilisateurs bénéficient d’une source de revenus supplémentaire. En plus des bénéfices générés par leurs opérations de crypto-minage, les propriétaires peuvent réduire leurs factures d’électricité et de connexion au système de chauffage central, en tout ou en partie.

Parmi les systèmes disponibles, il y a Mine Home de BiXBiT qui aide à utiliser l’électricité inutilisée à la maison. Un système facile à connecter est prêt à commencer l’exploitation minière immédiatement après l’installation.

Option 2 : applications pétrolières et gazières (exploitation minière utilisant du gaz échoué)

Dans l’extraction de pétrole et de gaz, un grand nombre de gaz doit être brûlé sur le lieu de production car il n’est pas possible de l’utiliser autrement. En conséquence, les activités de combustion produisent du méthane, un gaz à effet de serre très puissant, qui a un effet néfaste sur l’environnement.

Des entreprises ont vu le jour qui utilisent le gaz échoué pour exécuter des opérations de crypto-minage et générer des profits, convertissant une ressource autrement inutilisable en un moteur de valeur.

Parmi ces projets figure un projet pilote d’hydro-refroidissement et de récupération de chaleur dirigé par WhatsMiner aux États-Unis. Le système mis en œuvre, nommé « Integrated Energy and Hashing System » (IEHS), aide à transformer l’extraction de crypto en une opération beaucoup plus verte et profite aux communautés locales et à la société dans son ensemble.

Un rapport récemment publié par la Maison Blanche, Climate and Energy Implications of Crypto-Assets, indique que « l’industrie des crypto-actifs peut potentiellement utiliser du gaz méthane échoué, qui est le principal composant du gaz naturel, pour produire de l’électricité pour l’exploitation minière ». Heat Core, un important fournisseur de crypto-minage, a pris le train en marche et a proposé la solution Methane Green qui est entièrement conçue pour être alimentée par le gaz de torche. L’installation est entièrement prête à être utilisée à l’extérieur et présente une conception étanche en totale conformité avec la norme de protection IP54.

Surtout, l’installation a réussi à minimiser l’utilisation de l’eau, la ramenant à un niveau presque négligeable. La solution est parfaitement adaptée pour être utilisée pour le gaz de torche, ainsi que le gaz produit dans les décharges, les installations de collecte de biogaz, l’élevage et le traitement des eaux usées. De cette façon, l’entreprise s’est préparée à des extensions potentielles à travers divers écosystèmes municipaux et agricoles.

Option 3 : Ateliers industriels et entrepôts

Un autre cas d’utilisation efficace est le chauffage d’ateliers industriels et d’entrepôts. De telles installations couvrent généralement un vaste espace qui n’est que rarement utilisé pour le travail proprement dit. Cependant, une certaine température doit être maintenue en permanence afin qu’aucun dommage ne soit causé à l’équipement et aux installations.

De tels locaux comportent généralement des sous-stations de transformation de secours qui restent inactives la plupart du temps. L’installation de mineurs leur permet d’utiliser efficacement l’électricité échouée et de chauffer potentiellement les locaux à l’aide des ventilateurs.

Cela permettra aux installations industrielles de présenter une attitude plus consciente et efficace pour assurer la durabilité et une image plus positive lorsqu’elles sont vues à travers l’objectif ESG. Avec le temps, les opérations minières et les chaînes d’approvisionnement industrielles devraient fusionner, aidant la société à mieux faire face à un besoin urgent d’économiser les ressources et de lutter contre les effets négatifs du réchauffement climatique.

Avec les politiques liées au climat inchangées, le monde pourrait être sur la voie d’une augmentation des températures allant jusqu’à 2,7°C. L’exploitation minière «verte», renforcée par l’utilisation du refroidissement par immersion, de micrologiciels hautement performants développés par des fournisseurs tels que BiXBiT DEV et des équipements miniers les plus récents, offre un moyen de mieux gérer la charge du réseau. L’industrie minière est incitée à consommer de l’énergie isolée pendant les périodes de faible demande et à réduire automatiquement la consommation d’énergie pendant les pics de charge.

Les installations industrielles ont toujours été de grands consommateurs d’énergie, et tout outil permettant à ces entreprises de réduire leur empreinte devrait être le bienvenu dans les années à venir. Dans cette optique, l’industrie de la crypto-extraction deviendrait progressivement un moteur majeur derrière des pratiques commerciales plus durables et des technologies «vertes».

Option 4 : alimentation en eau de chauffage

Une solution plus compliquée, le chauffage de l’eau pour l’utilisation bénéfique ultérieure, oblige les mineurs à mettre en œuvre une solution de refroidissement par immersion. Voici comment l’équipe BixBit conseille de procéder : « Vous n’avez pas besoin de mettre en place un système complexe dans votre maison ou votre bureau. Envisagez de commencer avec un simple échangeur de chaleur qui entre en contact avec le système de refroidissement par immersion et en extrait la chaleur dans total ou partiel. Une bonne option est d’essayer de chauffer un local plus grand comme un salon. Par la suite, vous pourrez toujours élargir le champ d’utilisation de votre eau chauffée ».

Naturellement, l’eau chaude peut être fournie pour la douche et d’autres besoins domestiques. Un refroidisseur intermédiaire ou un échangeur de chaleur remplira bien ces objectifs.

Option 5 : Chauffage des serres

Un cas d’utilisation plus exotique pour réutiliser l’énergie accumulée, le chauffage des serres permet d’introduire des aliments plus sains dans votre ration et de profiter de liens plus étroits avec la nature.

Votre propre serre est capable de fournir des aliments biologiques riches en nutriments et exempts de tout type de pesticides et de composés similaires.

Même les maisons qui ont un jardin d’hiver ou une piscine peuvent utiliser la chaleur générée par l’exploitation minière pour atteindre et maintenir les températures souhaitées à l’intérieur.

Option 6 : Séchage du bois et cas d’utilisation artisanale/industrielle similaires

Une étape supplémentaire consiste à sécher le bois en vue de la saison hivernale. Un tel cas d’utilisation peut être très avantageux pour les ménages situés dans des climats plus froids, tels que ceux basés au Canada, en Norvège, en Suède, en Finlande et dans d’autres pays.

Voici ce que les développeurs du département de développement de BiXBiT DEV partagent à ce sujet : « Une liste de cas d’utilisation à fort potentiel est clairement visible dans les applications industrielles. Avec le temps, les ASIC commenceront à apparaître dans les sous-sols des usines et des installations de production similaires. Dans de tels endroits, l’air doit être maintenu à un certain niveau, mais sans trop le chauffer. Une suite de machines peut le faire facilement ».

Conclusion

Le refroidissement par immersion permet aux mineurs de réutiliser la chaleur générée à des fins bénéfiques. BiXBiT a été à l’avant-garde du mouvement de sensibilisation et de conversion des systèmes hérités en architectures entièrement immersives.

Immédiatement après la mise en œuvre du système, le propriétaire de l’installation minière a du mal à déterminer où se termine l’opération minière et où commence la solution de réutilisation de la chaleur. Une combinaison aussi efficace des deux stratégies attirera sûrement un nombre toujours croissant d’utilisateurs dans les années à venir.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’AMS fonctionnant sur M30. Comme le montre la capture d’écran, la puce fonctionne constamment à environ 80 ° C, et cette température peut être soit libérée dans l’air, soit utilisée à des fins bénéfiques.

Le refroidissement par immersion est à l’avant-garde du mouvement visant à transformer l’exploitation minière en une technologie plus «verte», inaugurant un impact beaucoup plus positif sur les aspects environnementaux et sociétaux.

Il ne fait aucun doute que l’industrie minière mature devra faire face à des exigences plus onéreuses en matière d’empreinte environnementale, imposées par les régulateurs et les parties prenantes. Les mineurs qui optent pour une approche plus durable pourront renforcer leur viabilité à long terme et leur potentiel de croissance.