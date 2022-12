Le prix du Dogecoin risque de chuter de 28% alors que les commerçants reculent avant la tempête de neige | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin glisse de plus de 5 % et ne parvient pas à maintenir le support à un niveau crucial.

Le DOGE fait face à une forte baisse car les mesures de support sont assez éloignées.

Le premier support n’apparaît qu’après une baisse des prix d’environ 28 %, la volatilité augmentant au cours des dix derniers jours de bourse de l’année.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est en difficulté alors que les commerçants retirent une autre grosse somme d’argent de la devise alternative. La douleur est survenue le week-end après que l’action des prix a glissé en dessous de 0,0944 $ et a été rejetée contre la ligne de tendance descendante rouge. Depuis lors, la pression s’est accrue et DOGE a dû rompre le support à la baisse car la vente a dominé tout achat intrajournalier lors de la session ASIA PAC, avec plus de baisse à venir si cela continue tout au long de la semaine.

DOGE a désespérément besoin d’un sauveur pour montrer sa confiance

Le prix du Dogecoin est donc en forte baisse, avec une dévaluation de plus de 5 % actuellement dans la séance de négociation ASIA PAC et européenne. Les traders garderont leur poudre au sec et s’abstiendront de placer de gros paris à la suite de la réunion de la Fed américaine de mercredi et des chiffres de l’inflation américaine de mardi. La volatilité ne fera que s’accélérer car la semaine prochaine, un Super jeudi est fixé avec la BNS, la BoE et la BCE alignées le même jour, ce qui en fait l’un des jours les plus importants et les plus volatils de l’année.

DOGE ne voit donc pas de bons espoirs de retour de la part des investisseurs et des commerçants, car ils essaieront d’éviter ces événements majeurs qui pourraient faire encore plus mal. Avec une performance déjà médiocre pour l’année, DOGE est à nouveau dans le coin où se trouvent les coups. Attendez-vous à ce que DOGE puisse baisser encore de 28 % vers 0,0739 $ à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours, car il s’agit du seul premier grand niveau de support et d’un élément de support technique à proximité.

Graphique journalier DOGE/USD

Si les actions américaines obtiennent du carburant de Powell pour exploser plus haut, attendez-vous à un effet d’entraînement sur les crypto-monnaies avec un rallye massif et des échanges en petits groupes. Pour DOGE, cette cassure serait une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, traversant 0,0944 $ et 0,1000 $. Une fois par là, 0,1137 $ peut être mis sur le radar en tant que niveau de prise de bénéfices et générer des gains de 27 % pour la semaine, tant qu’un catalyseur positif a lieu.