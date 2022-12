Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, ApeCoin et Litecoin – European Wrap 12 décembre | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a baissé lundi après avoir perdu du terrain au cours du week-end après que les chiffres de l’indice des prix à la production américain (PPI) ont montré vendredi une légère inclinaison vers le haut. Cependant, le nombre était toujours inférieur à son dernier chiffre, qui a été révisé à la hausse, rendant la baisse encore plus importante. Néanmoins, les commerçants n’en ont pas tenu compte et sont restés baissiers car le nouveau nombre est sorti légèrement supérieur aux attentes médianes, ce qui a exercé une pression sur les crypto-monnaies dans leur ensemble.

La Fondation Ape a ouvert le jalonnement pour ApeCoin (APE), 30 millions de dollars de jetons ont été déposés dans le contrat dans les 24 premières heures. Binance a annoncé un programme de jalonnement permettant aux utilisateurs de jalonner leurs NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yacht Club (MAYC) et de gagner des APE. Les perspectives sur le prix d’ApeCoin sont haussières, l’objectif du jeton NFT est le plus haut mensuel de 4,50 $.

L’accumulation de litecoins par les grands investisseurs de portefeuille s’est accélérée avant les décisions de la banque centrale sur les taux d’intérêt cette semaine. Les baleines LTC ont ramassé 2,95 millions de jetons Litecoin d’une valeur de près de 220 millions de dollars depuis la première semaine de novembre 2022.