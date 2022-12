Le prix du Bitcoin se fissure après des rumeurs selon lesquelles des ventes massives ont eu lieu au cours du week-end | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est sous pression, car plusieurs blogs et médias ont fait état de grosses commandes de vente.

Le BTC glisse de près de 1 % au cours de la séance de négociation européenne.

Attendez-vous à ce que la volatilité s’accélère dans les deux semaines à venir avant le début de la saison des fêtes.

Le prix du bitcoin a baissé lundi après avoir perdu du terrain au cours du week-end après que les chiffres de l’indice des prix à la production américain (PPI) ont montré vendredi une légère inclinaison vers le haut. Cependant, le nombre était toujours inférieur à son dernier chiffre, qui a été révisé à la hausse, rendant la baisse encore plus importante. Néanmoins, les commerçants n’en ont pas tenu compte et sont restés baissiers car le nouveau nombre est sorti légèrement supérieur aux attentes médianes, ce qui a exercé une pression sur les crypto-monnaies dans leur ensemble.

Powell sauvera-t-il la mise ?

Le prix du bitcoin a subi des vents contraires supplémentaires au cours du week-end, car plusieurs blogs, flux Twitter et organes de presse ont signalé que d’énormes quantités d’ordres de vente avaient été passées en BTC. La motivation apparente derrière cela était que les commerçants ne voient pas de revirement avant l’année prochaine et préfèrent se débarrasser de la pile plutôt que de s’asseoir dessus et de risquer davantage de pertes. Une fois que les échanges réguliers ont commencé dimanche soir en Asie, ils sont apparus stables sans vente massive, tandis que le dollar américain a reculé.

La BTC devrait entrer dans une semaine volatile, la Fed étant la première banque centrale à signaler l’inflation mardi, et le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprimera mercredi, la courbe en points étant communiquée avant cela. Crucial, donc, avec BTC prêt à être soutenu à 16 020 $ alors que la Fed confirmera un rythme plus lent et commencera à tracer un plateau pour 2022. Il est possible que les marchés optent pour le résultat haussier et gonflent BTC vers 18 000 $ d’ici la fin de cette semaine.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse vient facilement avec soit un chiffre d’inflation plus élevé par rapport au précédent mardi, soit une autre hausse de 75 points de base mercredi de la part de la Fed. Cela déclencherait une vague massive de force du dollar américain et verrait le BTC retomber à 16 020 $. Comme ce niveau a déjà subi de nombreux tests et même une courte brèche, attendez-vous à ce que 15 000 $ soient testés plutôt à la suite de cela. Traduit en performances, cela indiquerait une baisse de 12% par rapport au prix de négociation actuel.