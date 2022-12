Le jalonnement d’ApeCoin est lancé après une anticipation massive, les utilisateurs jalonnent Bored Apes et Mutant Apes sur Binance | Cryptomonnaie

Le jalonnement d’ApeCoin attire des investisseurs d’une valeur de 30 millions de dollars en APE dans les 24 heures suivant son lancement.

Binance a révélé un programme de jalonnement dans lequel les utilisateurs peuvent jalonner les NFT Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club et recevoir des jetons APE.

ApeCoin (APE) est actuellement dans une tendance haussière avec un objectif de 4,50 $, le plus haut mensuel du jeton NFT.

La Fondation Ape a ouvert le jalonnement pour ApeCoin (APE), 30 millions de dollars de jetons ont été déposés dans le contrat dans les 24 premières heures. Binance a annoncé un programme de jalonnement permettant aux utilisateurs de jalonner leurs NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yacht Club (MAYC) et de gagner des APE. Les perspectives sur le prix d’ApeCoin sont haussières, l’objectif du jeton NFT est le plus haut mensuel de 4,50 $.

Binance lance le jalonnement BAYC et MAYC pour que les utilisateurs gagnent des jetons APE

Binance, la plus grande bourse au monde en termes de volume d’échanges, a révélé un programme de jalonnement NFT. Les clients peuvent miser leurs NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yacht Club (MAYC) pour gagner des jetons APE.

Les détenteurs de NFT BAYC et MAYC sont éligibles au programme de jalonnement. Le programme de jalonnement de Binance a été lancé le 12 décembre 2022. Binance a alloué jusqu’à 10 000 jetons APE d’une valeur de 38 700 $ pour récompenser les clients qui vendent des NFT de l’écosystème Bored Ape sur la plate-forme d’échange.

Le prix plancher, le prix du NFT le moins cher de la collection, est actuellement de 82 000 $, pour BAYC.

Lorsque la Fondation Ape a lancé le jalonnement ApeCoin, les investisseurs ont inondé le contrat de jalonnement de 30 millions de dollars de jetons APE. Les détenteurs peuvent miser leurs jetons APE ou leurs NFT BAYC/ MAYC sur ApeStake.io et commencer à gagner des récompenses à partir du 12 décembre.

Selon le site Web de la société, 96,2 millions de jetons APE d’une valeur de 391 millions de dollars ont été alloués pour récompenser les utilisateurs qui participent au jalonnement.

Le jalonnement d’ApeCoin est limité aux États-Unis

Le jalonnement d’ApeCoin est limité dans plusieurs pays, y compris les États-Unis où résident la majorité des détenteurs de BAYC NFT. La Fondation Ape a cité des préoccupations réglementaires comme raison de la restriction. L’organisation autonome décentralisée est dirigée par une poignée de membres éminents de la communauté et la société a publié une déclaration ne citant aucune alternative aux restrictions réglementaires.

Ceux qui vendent BAYC/ MAYC NFT perdront des revenus de jalonnement

Un mot d’avertissement pour les propriétaires de NFT Bored Ape et Mutant Ape Yacht Club. En cas de vente réussie de leurs NFT, les utilisateurs ne peuvent plus profiter des récompenses de jalonnement car celles-ci seront transférées au nouveau propriétaire de l’objet de collection numérique.

L’influenceur NFT et le promoteur de la crypto Twitter ont alerté les détenteurs de BAYC/ MAYC :

si vous jalonnez votre singe et qu’il se vend, vous perdez le jalonné $ singe. si vous jalonnez votre singe et qu’il se vend, vous perdez le jalonné $ singe. votre singe est la clé du coffre-fort contenant votre jalonné/gagné $ singe. si vous vendez la clé, vous ne pouvez pas ouvrir le coffre-fort (le nouvel acheteur le peut). être intelligent. — tropoFarmer -35.eth (@tropoFarmer) 6 décembre 2022

Le jalonnement n’a pas fait grand-chose pour alimenter le sentiment haussier parmi les détenteurs de Bored Ape Yacht Club NFT. Les prix planchers ont connu une baisse de 50 % depuis l’été.

Le prix d’ApeCoin vise l’objectif de 4,50 $

Le prix ApeCoin a commencé une tendance à la hausse le 14 novembre 2022. La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours a traversé plus de 200 jours, créant essentiellement une croix dorée. Il s’agit d’un indicateur haussier pour le jeton NFT.

Le prix ApeCoin devrait cibler la résistance à 4,40 $ et vise un sommet hebdomadaire de 4,50 $. L’EMA de 50 jours à 4,05 $ et l’EMA de 200 jours à 3,89 $ agissent comme support pour ApeCoin.

Tableau des prix APE/USDT

Une baisse en dessous du support à 4,05 $ pourrait invalider la thèse haussière du prix ApeCoin et entraîner une chute au plus bas hebdomadaire de 3,70 $.