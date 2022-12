La compression de la volatilité épuise le marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Image du marché

La volatilité du Bitcoin et du marché de la cryptomonnaie reste aussi serrée que possible. Continuant à osciller autour de 17K$, le cours de la première crypto-monnaie perd 1,5% en 24h, 2,5% en 7 jours et est en hausse de 1,1% en 30 jours.

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, est en baisse de 0,5 % pour la semaine, à 854 milliards de dollars. L’indice Crypto Fear & Greed est resté inchangé au cours de la semaine, restant à 26 points (« peur »).

Sur les délais intrajournaliers, le prix du Bitcoin reste proche de l’extrémité supérieure de la fourchette de la semaine dernière, maintenant (à notre avis) une chance égale de sortir du corridor dans les deux sens. Dans les deux cas, il est prudent d’attendre une confirmation sous la forme d’un rejet de 1000 dans un sens ou dans l’autre.

Du côté des haussiers, le Bitcoin est en baisse depuis plus d’un an, ayant perdu les trois quarts de son prix de pointe pendant cette période. C’est une disposition très attrayante pour les acheteurs à long terme.

Du côté des baissiers, la crypto-monnaie est principalement intéressante pour les spéculateurs. Avec une volatilité réduite et aucune croissance, la sortie des spéculateurs du marché réduit la liquidité, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les prix en plus de la prudence en raison des récents effondrements des grandes entreprises de cryptomonnaie.

Contexte de l’actualité

Selon The Block, il y a eu récemment une baisse significative de l’activité des développeurs sur le réseau Ethereum et d’autres blockchains. La seule exception a été le réseau Arbitrum.

Les sénateurs américains ont présenté la loi sur la transparence environnementale des crypto-actifs, obligeant les mineurs à utiliser plus de 5 MW d’électricité pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exigé que les entreprises américaines divulguent publiquement leurs investissements en crypto-monnaie et déclarent faire affaire avec toutes les entreprises de crypto-monnaie.

L’UE a fixé des plafonds de 10 000 € pour les paiements en espèces afin de rendre plus difficile l’utilisation de ces paiements à des fins criminelles. Cela rendra beaucoup plus difficile pour les utilisateurs de rester anonymes lors de l’achat ou de la vente d’actifs numériques. De plus, les transactions cryptomonnaies d’une valeur supérieure à 1 000 € seront auditées par des opérateurs d’actifs virtuels et des fournisseurs de services pour lutter contre le blanchiment d’argent.