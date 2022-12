Binance tente de renforcer la confiance des investisseurs alors que Twitter bourdonne de spéculations sur l’insolvabilité de la bourse | Cryptomonnaie

Binance s’est récemment engagé en faveur de la transparence et a publié des preuves de réserves pour renforcer la confiance des investisseurs.

Après avoir rendu public les détails de ses adresses de portefeuille cryptomonnaie, Binance a engagé un cabinet comptable externe pour préparer un « rapport de preuve de réserve ».

Crypto Twitter est en effervescence avec FUD et les experts affirment que Binance n’est garantie qu’à 97%.

Binance, la plus grande bourse d’échange au monde en termes de volume d’échanges, a connu un pic de peur, d’incertitude et de doute (FUD) autour de son rapport de preuve de réserves publié à la suite de l’effondrement de FTX. Alors que la bourse tente de renforcer la confiance des investisseurs, la crypto Twitter bourdonne de spéculations selon lesquelles Binance est à moins de 100% garantie, un drapeau rouge pour la solvabilité de la bourse.

Binance tente de calmer les investisseurs après FUD sur crypto Twitter

Binance se classe sur la liste des échanges de crypto-monnaie qui ont publié des informations sur ses réserves où sont détenus les actifs des clients, dans le but de gagner la confiance des investisseurs en crypto après l’effondrement de l’échange FTX. Plus récemment, la bourse a réitéré son engagement envers la transparence.

Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de Binance, a déclaré au Wall Street Journal le 10 décembre,

Il est important pour nous de montrer aux utilisateurs que les caisses ne sont pas vides, comme chez FTX.

En novembre 2022, Binance a publié les détails de ses adresses de portefeuille crypto et a embauché les anciens auditeurs de Donald Trump, Mazars, pour préparer un « rapport de preuve de réserve ». Ce rapport couvrait une partie des actifs et des passifs de Binance, y compris certaines données sur les finances de la bourse.

Sur le site Web de la bourse, Binance explique que la preuve des réserves fait spécifiquement référence aux actifs détenus en garde pour les utilisateurs. Le rapport prouve que Binance dispose de fonds pour couvrir tous ses actifs utilisateur 1:1, ainsi que certaines réserves.

Crypto Twitter est en effervescence avec des experts alléguant que l’audit de Binance était faux, cependant, et que les auditeurs pensent en fait que l’échange est garanti à 97 %. John Reed Stark, ancien chef du SEC Office of Internet Enforcement, a commenté la preuve des réserves de Binance dans un récent tweet :

Le rapport de « preuve de réserve » de Binance ne traite pas de l’efficacité des contrôles financiers internes, n’exprime pas d’opinion ou de conclusion d’assurance et ne garantit pas les chiffres. J’ai travaillé chez SEC Enforcement pendant plus de 18 ans. C’est ainsi que je définis un drapeau rouge.

Jesse Powell, co-fondateur et PDG de Kraken Exchange, le concurrent de Binance, estime que la plateforme a tenté de prouver des garanties plutôt que des réserves dans son rapport. Powell pense que Binance est insolvable et admet la même chose en ce qui concerne les actifs réels dus par rapport aux jetons contrôlés. Le co-fondateur de Kraken a fait valoir que l’échange FTX en faillite jouait un rôle solvable grâce à l’astuce comptable « collatérale ».

Le rapport controversé sur la preuve des réserves de Binance

Douglas Carmichael, professeur de comptabilité au Baruch College de New York, a déclaré :

Je ne peux pas imaginer que cela (le rapport sur la preuve des réserves de Binance) réponde à toutes les questions qu’un investisseur se poserait sur la suffisance de la garantie. C’est la principale chose dont il semble parler.

Le rapport de réserve est une lettre de cinq pages d’un partenaire d’une filiale sud-africaine de Mazars. Il contient trois chiffres clés. La lettre de l’entreprise, cependant, n’était pas un rapport d’audit complet et n’abordait pas l’efficacité des contrôles internes de l’entreprise en matière de rapports financiers.

Rapport de preuve de réserves Binance par Mazars

Mazars a déclaré avoir effectué son travail en utilisant des « procédures convenues » demandées par Binance et n’a fait aucune déclaration concernant la pertinence des procédures. La lettre était adressée à une entité Binance appelée Binance Capital Management Co. Ltd., basée dans les îles Vierges britanniques. Les investisseurs ne savent pas si les actifs des clients sont détenus par cette entité ou par Binance International ou Binance US.

Il n’est pas clair si tous les actifs de Binance Capital Management Co. Ltd. sont inclus dans le rapport car le champ d’application était limité aux actifs et passifs de Bitcoin. Binance a assuré aux traders qu’il commencerait à publier des informations sur d’autres jetons cryptomonnaies dans les semaines à venir.

Les chiffres suivants du rapport soulèvent des questions sur la solvabilité de Binance et sa capacité à respecter ses obligations financières envers ses clients.

Par exemple, le solde du rapport sur le passif du client indiquait 597 602 BTC et le rapport sur le solde des actifs indiquait 582 486 BTC.

Le total des passifs de Bitcoin cités dans la lettre du cabinet comptable était supérieur de 3 % aux actifs de BTC dans le cadre du rapport. Binance n’a pas atteint le ratio de 1:1 entre les réserves des clients et les actifs des clients.

Le solde net du passif (hors actifs du périmètre prêtés aux clients) a montré un chiffre qui a été ajusté à la baisse d’environ 21 860 BTC au fur et à mesure qu’il était prêté aux clients.

Mazars a déclaré que Binance est garantie à 101 % sur une base ajustée et à 97 % en cas d’utilisation de nombres de passifs plus importants pour le calcul. Cela a soulevé un drapeau rouge pour les experts de la crypto Twitter.

Le porte-parole de Binance clarifie les choses, portée limitée du rapport responsable du FUD

Jessica Jung, porte-parole de Binance, a déclaré que la garantie des prêts Bitcoin de 21 860 BTC se trouve dans d’autres crypto-monnaies, qui ne relèvent pas du champ d’application du rapport Mazars. Si Binance n’avait pas fourni ces prêts, ils seraient garantis à 101 %.

Le rapport de Mazars s’est concentré exclusivement sur le Bitcoin et a exclu les autres crypto-monnaies détenues par la bourse en garantie, levant ainsi le drapeau rouge parmi les investisseurs sur la crypto Twitter.

Le Secure Asset Fund for Users (SAFU) de Binance couvrira-t-il un manque à gagner ?

Binance a créé un fonds d’assurance d’urgence en 2018, appelé Secure Asset Fund for Users (SAFU). La bourse a informé les utilisateurs le 9 novembre que le solde de la SAFU avait été ramené à 1 milliard de dollars.

Le fonds est composé de Bitcoin et de deux jetons créés par Binance. Le stablecoin de Binance est indexé sur le dollar américain (BUSD) et le jeton natif de la plateforme Binance Coin (BNB). Binance n’a pas publié d’états financiers pour le fonds montrant ses actifs et ses passifs, mais le site Web informe les utilisateurs que « la valeur du fonds fluctuera en fonction du marché ».