Les méga-baleines Litecoin ramassent LTC avant la semaine des décisions de la banque centrale remplie de volatilité | Cryptomonnaie

Les adresses de méga-baleines Litecoin détenant leur plus haut niveau d’approvisionnement disponible depuis juin 2017 ont commencé l’accumulation massive de LTC.

Au cours des cinq dernières semaines, 2,95 millions de jetons Litecoin ont été accumulés par des adresses avec 1 million ou plus de LTC dans leur portefeuille.

La Réserve fédérale américaine, les banques centrales européenne et britannique inaugureront cette semaine des décisions sur les taux d’intérêt, garantissant une période de volatilité pour la crypto.

L’accumulation de litecoins par les grands investisseurs de portefeuille s’est accélérée à proximité des décisions de la banque centrale sur la hausse des taux d’intérêt cette semaine. Les baleines LTC ont ramassé 2,95 millions de jetons Litecoin d’une valeur de près de 220 millions de dollars depuis la première semaine de novembre 2022.

Lisez également: Bitcoin continue de se négocier latéralement, BTC sortira-t-il des limbes avec la publication des données US PPI?

Les baleines Litecoin accumulent 220 millions de dollars de LTC en cinq semaines

Les grands investisseurs de portefeuille du réseau Litecoin, les méga-baleines détenant 1 million de jetons LTC ou plus, ont constamment accumulé l’altcoin au cours des cinq dernières semaines. Après avoir récupéré près de 220 millions de dollars de l’altcoin depuis la première semaine de novembre 2022, les méga-baleines ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2017.

Sur la base des données de la plateforme de crypto-intelligence Santiment, pour la première fois depuis juin 2017, les baleines détiennent le pourcentage le plus élevé de l’offre de Litecoin disponible. L’accumulation de baleines par les grands investisseurs de portefeuille est considérée comme haussière pour l’actif.

Fonds d’adresses de méga-baleines Litecoin

Les décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt pourraient entraîner une volatilité des prix de la cryptomonnaie

La Réserve fédérale américaine, les banques centrales européenne et britannique devraient annoncer leurs décisions sur les taux d’intérêt cette semaine. Colin Wu, un journaliste chinois, a qualifié la semaine commençant le 12 décembre de « semaine de la super banque centrale ».

Le 14 décembre, le Federal Open Market Committee (FOMC) américain annoncera sa décision de relever les taux d’intérêt, avec une probabilité de 75% de 50 points de base. Les banques centrales européennes et britanniques annonceront également leurs décisions sur les taux d’intérêt au même moment.

Caleb Tucker, directeur de la stratégie de portefeuille chez Merit Financial Advisors, affirme :

Les actifs cryptomonnaies étaient considérés comme une couverture contre l’inflation, mais récemment, ils ont agi davantage comme d’autres actifs à risque tels que les actions. Des taux plus élevés seront un vent contraire pour les actifs cryptomonnaies à l’avenir.

Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et les altcoins comme Litecoin qui bénéficient d’une corrélation relativement élevée avec BTC (sur la base des données de la corrélation Cryptowatch LTC est : 0,49 avec BTC, 0,77 avec ETH) ont réagi à la réduction de la liquidité en baissant leur prix.

La Réserve fédérale américaine a annoncé pour la première fois son intention de relever les taux d’intérêt en novembre 2021, depuis lors, la banque centrale a suivi de manière agressive. Combinée aux retombées très médiatisées et à l’effondrement des jetons frères de Terra, LUNA et UST, la faillite de l’échange FTX aux côtés de 190 entités liées et les hacks et exploits DeFi ont érodé la confiance des commerçants dans les crypto-monnaies.

Les risques de prix du litecoin diminuent à 74,50 $

Le prix du litecoin a augmenté régulièrement de 57,67 $ au cours de la deuxième semaine de novembre 2022 à 84,75 $ dans une tendance haussière. Depuis lors, l’altcoin a commencé son déclin avec une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours agissant comme résistance à 77,07 $ et le niveau de 73,59 $ agissant comme support clé pour le prix du Litecoin.

Tableau des prix LTC/USDT

Le prix du litecoin a chuté en dessous du support au plus bas hebdomadaire de 74,50 $ et se dirige vers le test du support de 73,59 $ après avoir enregistré des pertes de près de 5 % du jour au lendemain pour les détenteurs de LTC. Un nouveau test réussi de l’EMA de 50 jours pourrait invalider la thèse baissière du prix du Litecoin.