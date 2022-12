La dette acide de 54 millions de dollars de Maple Finance montre les risques de prêts cryptomonnaies sans garantie | Cryptomonnaie

Maple Finance, la plus grande plate-forme de prêt cryptomonnaie non sécurisé, est aux prises avec une crise de la dette tout en se préparant à une mise à niveau majeure du système. Le jeton MPL du projet a plongé et les déposants risquent de subir de grosses pertes. Voici comment cela s’est passé et ce qui vient ensuite.

Le protocole de prêt basé sur la blockchain Maple Finance a débuté en mai 2021 avec un concept audacieux : créer un marché de crédit décentralisé pour les crypto-monnaies, où les prêteurs et les emprunteurs pourraient se réunir.

Contrairement à de nombreuses autres plates-formes de prêt de financement décentralisé (DeFi) qui ont surgi ces dernières années dans l’industrie naissante des actifs numériques, le modèle de Maple n’exigerait pas que des crypto-monnaies supplémentaires soient déposées en garantie qui pourraient être saisies ou rapidement liquidées en cas de défaut. . Au lieu de cela, les souscripteurs de divers « pools » de prêts prendraient la décision d’accorder ou non des prêts – évaluant essentiellement la capacité de remboursement de l’emprunteur en fonction de sa seule solvabilité.

Mais le traumatisme de cette année sur les marchés de la cryptomonnaie a fourni un test de résistance brutal qui place maintenant Maple face à la plus grande crise de ses 18 mois d’histoire.

Au cours des deux dernières semaines seulement, quelque 36 millions de dollars de prêts ont fait défaut et 18 millions de dollars supplémentaires en difficulté. La dette aigri représente 66% de l’encours total des quatre pools de prêts actifs de Maple, certains des plus gros emprunteurs reconnaissant qu’ils ont été dévastés par l’effondrement spectaculaire de l’échange de crypto FTX de Sam Bankman-Fried. Le jeton natif de Maple, MPL, a chuté de 50 % au cours de la période pour atteindre un niveau historiquement bas.

Maintenant, les analystes et les participants au projet Maple sont aux prises avec ce qui n’a pas fonctionné et comment les règles et procédures pourraient être modifiées pour rendre la plate-forme plus durable. Étant donné que Maple sert simplement d’opérateur du projet, et non de prêteur aux différents pools, il n’est pas confronté à sa propre crise du crédit. Mais avec les déposants des pools de prêt de Maple marqués par les pertes récentes, une question clé est de savoir si les participants resteront.

Les analystes se concentrent principalement sur ce qui semble être le talon d’Achille du modèle commercial des prêts cryptomonnaies non garantis. De mauvais choix de conception de protocole combinés à des décisions humaines douteuses ont laissé les déposants sans protection et confrontés à des pertes allant jusqu’à 80 %.

« Les prêts non garantis dans DeFi dépendent toujours de parties centralisées pour la souscription, contrairement à l’éthique de la transparence et de la décentralisation », a déclaré Walter Teng, vice-président des actifs numériques de la société d’études de marché Fundstrat.

Crise du crédit crypto

Maple a surfé sur la vague du boom des prêts cryptomonnaies, portant son portefeuille de prêts à 900 millions de dollars en un an. Le protocole était initialement populaire parmi les sociétés de trading de crypto et les teneurs de marché avides de liquidités à emprunter. Les déposants comprennent des investisseurs particuliers moyens et des acteurs institutionnels à la recherche de rendement. Dans le modèle décentralisé de Maple, les déposants sont en fait les prêteurs.

Le processus de prêt de Maple est régi par des contrats intelligents codés par ordinateur. Cependant, le protocole comporte des éléments centralisés.

Chaque pool de crédit a un délégué, une société financière, qui garantit les prêts et s’assure que l’argent du pool est prêté à des entités qui peuvent rembourser les prêts.

Le rôle de gestionnaire de pool de crédit est crucial pour Maple et ses rivaux, puisque les prêts sont sous-garantis. Cela indique que les emprunteurs affichent moins d’actifs en valeur, souvent rien du tout, pour garantir un prêt. Il n’y a donc pas grand-chose à saisir si les prêts tournent mal ; c’est comme une hypothèque sans privilège sur la maison.

Les prêts actifs sur Maple sont passés de 900 millions de dollars à 82 millions de dollars depuis mai 2022. (Token Terminal)

Plus tôt cette année, après que l’effondrement de la blockchain Terra a déclenché une vague de pertes en cascade et une crise du crédit crypto, les dépôts et les prêts sur Maple ont rapidement diminué. L’effondrement rapide de FTX en novembre a porté un autre coup dur. L’encours des prêts est tombé à 82 millions de dollars, selon les données de Token Terminal.

Deux anciens gestionnaires de pool de crédit, le prêteur de crypto Celsius Network et la société commerciale sœur FTX Alameda Research, sont maintenant en faillite et se font goudronner devant les tribunaux et dans les médias pour des pratiques commerciales prétendument peu recommandables.

Un troisième gestionnaire de pool de crédit, Orthogonal Trading, aurait déformé ses états financiers pour cacher les pertes de FTX et a été expulsé de Maple le 5 décembre.

L’un des deux gestionnaires de pool restants, M11 Credit, une filiale de la société d’investissement Maven 11, a récemment été critiqué pour avoir laissé s’accumuler des créances irrécouvrables dans ses trois pools de prêt.

Orthogonal Trading était un gros emprunteur des pools de crédit Maple gérés par M11, et il a manqué à ses engagements sur 36 millions de dollars de prêts.

Auros Global a raté un paiement sur un prêt de 3 millions de dollars, mais M11 a choisi de ne pas déclarer de défaut et de poursuivre sa restructuration. Même avant cela, M11 Credit avait laissé l’emprunteur en difficulté prolonger de deux semaines l’échéance d’un total de 10 millions de dollars de prêts le 13 novembre au lieu de rembourser. Puis, le 27 novembre, la dette a de nouveau été prolongée.

« Si des extensions arbitraires sont données, quel est l’intérêt d’utiliser la technologie blockchain autre que de regarder le poteau de but bouger? » un utilisateur s’est plaint sur la chaîne Discord de Maple.

« Loin d’être parfait »

Interrogé sur l’extension, M11 Credit a déclaré à CoinDesk dans un e-mail qu’il avait décidé de refinancer les prêts « uniquement après avoir reçu des assurances très solides » et « des conversations approfondies avec les parties prenantes ».

L’e-mail ajoutait que « les conditions sont décidées à la discrétion de l’équipe de M11 Credit », conformément à la conception de Maple.

« En raison de cette dépendance, il n’y a malheureusement aucun moyen pour les étrangers de discerner si Auros peut assurer leur refinancement ou s’ils gagnent du temps jusqu’à leur disparition inévitable », a déclaré Teng de Fundstrat.

Maple a annoncé jeudi qu’il publiera une version révisée du protocole appelée Maple v2 la semaine prochaine.

La mise à niveau comprendra des mises à jour du processus de retrait, une refonte du mécanisme de couverture de la piscine et plus de données sur les tableaux de bord de la piscine publique, a déclaré Charlotte Dodds, responsable du marketing chez Maple, dans un e-mail.

« Nous sommes loin d’être parfaits », a déclaré le co-fondateur de Maple, Joe Flanagan, lors de l’appel communautaire vendredi. « Nous continuons à construire pour l’avenir. »

Avantage du premier arrivé pour sortir rapidement

Les gestionnaires de pool doivent également viser un portefeuille diversifié de prêts à plusieurs emprunteurs pour prévenir tout risque systémique.

Le resserrement des liquidités et la chute de l’appétit pour les emprunts après le crash du FTX en novembre ont créé une situation extrêmement difficile pour maintenir un portefeuille de prêts équilibré. Au cours du mois dernier, le portefeuille de prêts de Maple a diminué des deux tiers, passant de 260 millions de dollars, selon les données de Token Terminal.

À la suite du dépôt de bilan de FTX, la plupart des emprunteurs comme Nibbio et Folkvang ont remboursé leurs prêts par anticipation et les gestionnaires de pools ont réduit les risques de leurs livres de prêts, selon une mise à jour de Maple le 17 novembre. Pendant ce temps, M11 a décidé de ne pas accorder de nouveaux prêts à maintenir des dépôts en espèces élevés.

Les prêts clôturés prématurément ont libéré beaucoup de liquidités dans les pools de crédit, ce qui a permis aux déposants énervés par le drame FTX de retirer des fonds. (Selon le code de Maple, il y a une période d’attente de 10 jours entre le début des retraits et jusqu’à ce que les utilisateurs puissent retirer des fonds.)

En fin de compte, cela a conduit à des pools très concentrés avec des créances irrécouvrables envers des emprunteurs en difficulté et des dépôts en espèces principalement épuisés dans les trois pools problématiques, selon le tableau de bord de crédit de Maple.

Au 9 décembre, l’un des pools de pièces stables USDC de M11 détenait 80% de tous les prêts à un emprunteur – Orthogonal Trading. Ce nombre était de 14% au 31 août, en dessous du seuil, selon la déclaration de Sherlock.

Le pool dirigé par le M11 pour l’éther enveloppé (wETH) – une autre crypto-monnaie populaire dans DeFi – détient 55% de tous les prêts en cours à Auros et Orthogonal assiégés. Dans le pool USDC autorisé de M11, près de la moitié de l’encours de la dette est envers Auros.

Comme l’a souligné un utilisateur de Twitter, autoriser les retraits d’espèces et épuiser les pools signifiait que ceux qui n’étaient pas assez rapides subiraient la plupart des pertes, au lieu de répartir les pertes entre de nombreux créanciers.

hé @maplefinance pourquoi ne désactivez-vous pas les retraits pour que tout le monde puisse se faire couper les cheveux de manière égale plutôt que d’autoriser ces conneries du premier arrivé, premier servi ? vous avez des valeurs par défaut actives, personne ne devrait pouvoir s’en sortir tout de suite canaliser le sentiment dans la discorde de l’érable pic.twitter.com/2nuYIyF4TQ — 0xSuperTrooper (@0xSuperTrooper) 5 décembre 2022

Conception défectueuse

Les banquiers chevronnés savent que les défauts de paiement sont inévitables dans le secteur des prêts ; c’est pourquoi il y a des contrôles de sécurité intégrés pour le moment où cela se produit finalement. Dans le cas de Maple, il n’y a peut-être pas eu suffisamment de précautions prises.

Chaque pool de crédit sur la plate-forme dispose d’un fonds séparé appelé « pool cover » qui agit comme une assurance pour couvrir les premières pertes – ou au moins une partie de celles-ci – en cas de défaillance. Pour s’assurer que le gestionnaire du pool agit de manière responsable et fait de son mieux pour prévenir tout défaut, il doit enfermer les actifs dans la couverture du pool.

Les utilisateurs en colère se demandent maintenant si les souscripteurs avaient assez de peau dans le jeu.

M11 Credit a des actifs d’une valeur totale de moins de 1,2 million de dollars dans les couvertures du pool tout en étant responsable de trois pools de 74 millions de dollars de prêts et de la collecte des frais de gestion.

Tout investisseur peut ajouter à ce fonds d’assurance en déposant le propre jeton de l’USDC et de Maple, MPL, et gagner des récompenses pour avoir pris le risque de première perte.

Pourtant, les investisseurs avertis reniflant les problèmes peuvent agir rapidement pour se retirer de la couverture du pool avant un défaut, épuisant le fonds pour compenser les créanciers.

Au moment de mettre sous presse, la couverture des pools des trois pools gérés par M11 a été pour la plupart épuisée, ne couvrant que quelques pour cent des créances irrécouvrables.

« Conception défectueuse », comme l’a décrit Walter Teng de Fundstrat.

Il est également problématique que les investisseurs de la couverture du pool déposent un mélange de pièces stables USDC et de MPL de Maple.

Si les fonds censés couvrir la créance irrécouvrable sont affectés au jeton natif du protocole, « la valeur de cette assurance diminue lorsque le protocole lui-même est en difficulté », a déclaré Kyle Doane, un négociant en actifs numériques chez Arca.

MPL a chuté de 35% la semaine dernière, ce qui a peut-être contribué à épuiser les fonds pour indemniser les créanciers.

Que se passe-t-il maintenant avec Maple Finance

Le tableau complet n’est pas encore clair, mais les pertes potentielles s’élèvent à des dizaines de millions de dollars.

D’après les prédictions du principal créancier Sherlock, les actifs prêtés à Orthogonal Trading sont probablement partis pour de bon ou pourraient se retrouver dans un long litige.

M11 a adopté un ton plein d’espoir quant à la restructuration des prêts à Auros et à la récupération de l’argent des prêteurs. Hélas, les espoirs sont faibles à la suite de luttes similaires sur la plate-forme de prêt sans garantie rivale TrueFi, avec le prêt de Blockwater restructuré, pour faire défaut quelques mois plus tard.

Une nouvelle alarmante pour les prêteurs est qu’il y a moins de 2 millions de dollars au total dans les couvertures des trois pools de crédit en difficulté pour indemniser les déposants. Quelque 1,2 million de dollars proviennent de M11 Credit.

Maple a également envisagé de saisir 1,2 million de dollars supplémentaires du fonds d’assurance du pool de crédit géré par Orthogonal que la société de négoce insolvable a affiché pour renforcer le fonds.

Pourtant, cela laisse les créanciers qui n’ont pas pu fuir à temps susceptibles d’endurer la plupart des pertes. Deux sociétés de cryptomonnaie, l’alternative d’assurance DeFi Nexus Mutual et la plate-forme d’audit de contrats intelligents Sherlock, font partie des victimes, ainsi que de nombreux investisseurs de détail.

Une chose similaire s’est produite lors du premier défaut de l’histoire de Maple. En juillet, lorsque Babel Finance a fait défaut sur un prêt de 10 millions de dollars du pool de crédit d’Orthogonal, les créanciers ont enregistré une perte de 7,9 millions de dollars. Cependant, cela ne signifiait qu’une décote de 3,8% en raison d’une taille de piscine beaucoup plus grande.

En raison de sa conception, Maple ne risque pas de perdre matériellement sur les défauts. Cependant, les atteintes à la réputation et la perte de confiance peuvent nuire à long terme.

« Maple, le protocole, ira probablement bien », a déclaré Dustin Teander, analyste chez Messari. « La chose clé qui pourrait être faite pour empêcher cela est de prendre des décisions de crédit directement liées aux flux de trésorerie et aux actifs ouverts au lieu de la confiance générale. »

« Là où le modèle de Maple pourrait réussir, c’est d’offrir aux entreprises une vue en temps réel des garanties et de la comptabilité, ce qui indique que les souscripteurs peuvent s’adapter en conséquence », a déclaré Timo Lehes, co-fondateur de Swarm Markets, un fournisseur d’infrastructure DeFi réglementé.

Selon Doane d’Arca, deux choses cruciales à améliorer sont « le processus de socialisation des pertes » et la composition des actifs qui sont mis en commun pour couvrir les pertes.

La mise à jour à venir sur Maple pourrait être une « opportunité de mettre en œuvre certaines fonctionnalités pour mieux gérer les risques sur le protocole », a déclaré Teander.

L’activité en rapide contraction de Maple pourrait montrer que de tels changements ne peuvent pas arriver assez tôt.