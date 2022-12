Le prix du Bitcoin offrira aux investisseurs patients la possibilité d’accumuler avant 20 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre une consolidation serrée en dessous du point médian d’un canal parallèle ascendant.

Un balayage de la fourchette haute à 17 433 $ sera un signal avant de glisser vers le niveau d’accumulation de 16 502 $.

Un chandelier de quatre heures clôture en dessous de 16 502 $ et un échec de récupération au-dessus de ce niveau invalidera la thèse haussière de BTC.

Le prix du Bitcoin se consolide dans une fourchette étroite depuis le 21 novembre. Au cours des trois derniers jours, cette fourchette s’est resserrée, signalant qu’un mouvement volatil est probable.

Le prix du Bitcoin laisse entrevoir une opportunité

Le prix du Bitcoin a produit trois plus bas et des plus hauts depuis le 21 novembre. La connexion de ces points de bascule à l’aide de lignes de tendance révèle un canal parallèle ascendant. Les investisseurs peuvent voir que les dernières 24 heures ont produit une consolidation serrée en dessous du point médian de cette configuration.

Un pic de pression d’achat qui pousse le prix du Bitcoin à balayer la fourchette à 17 433 $ sera crucial. Si ce mouvement ne parvient pas à rester au-dessus dudit niveau et glisse en dessous, cela signalera un jeu baissier. Dans un tel cas, le prix du Bitcoin visera probablement à retester le niveau de 16 502 $, indiquant une baisse de 5,36 % par rapport au sommet de la fourchette.

Dans une perspective de temps élevé, ce domaine est un bon niveau à accumuler, surtout si le prix du Bitcoin est dans un rallye baissier. Si cela est vrai, BTC revisitera l’obstacle de 19 235 $ et le niveau psychologique de 20 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin ne parvient pas à créer une dynamique pour la tendance haussière mais déclenche plutôt une tendance baissière, les investisseurs peuvent toujours envisager d’accumuler à 16 502 $. Cependant, si BTC brise ce niveau sur une période de quatre heures en produisant une clôture décisive en dessous, les choses commenceront à basculer en faveur des baissiers.

Cette décision invalidera la thèse haussière et ciblera potentiellement les plus bas égaux à 15 462 $.