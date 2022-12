Prédiction de prix ATOM pour le 11 décembre: les traders Cosmos envisagent un rallye rapide | Cryptomonnaie

Le prix ATOM a signalé le début d’une tendance haussière potentielle en produisant un plus haut supérieur à 9,89 $.

Un recul dans la gamme FVG, allant de 9,78 $ à 9,83 $ sera un signe d’achat, avant une montée rapide à 10,56 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 9,56 $ invalidera la thèse haussière de Cosmos.

Le prix ATOM a fait preuve de résilience contre les baissiers en rebondissant sur un niveau de support crucial. Cette évolution a poussé les traders ATOM à montrer leur jeu, ce qui laisse présager un rallye à venir. Par conséquent, les investisseurs doivent se positionner pour la prochaine étape.

Le prix ATOM se prépare pour son prochain déménagement

Le prix ATOM a rebondi sur le niveau de support de 9,56 $ le 7 décembre, déclenchant un mouvement à la hausse de 4 %. Ce mouvement a actuellement établi un sommet plus élevé et créé un déséquilibre appelé Fair Value Gap (FVG) dans le processus, passant de 9,78 $ à 9,83 $.

Alors que le prix ATOM recule pour rééquilibrer ce FVG, les investisseurs peuvent commencer à construire des positions longues. Une résurgence de la pression d’achat dans ce domaine devrait faire grimper la valeur marchande de Cosmos. L’endroit idéal pour enregistrer des bénéfices est de 10,56 $, car les sommets de swing formés ici ont une liquidité d’arrêt d’achat reposant au-dessus d’eux.

Cette hausse mineure du prix ATOM offre une hausse de 7,40 % avec une baisse de 2,8 %, indiquant un risque limité pour des gains relativement plus importants.

Graphique ATOM/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix ATOM, un échec à se maintenir au-dessus du creux précédent à 9,68 $ sera le premier signe de problème. Cependant, un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 9,56 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière de Cosmos.

Un tel développement pourrait voir le prix ATOM revoir le niveau de support de 9,21 $.

