Le prix Fantom envisage une cassure de la consolidation sur plusieurs mois, les détenteurs de FTM pourraient tripler leurs investissements | Cryptomonnaie

Le prix Fantom montre une consolidation sous une ligne de tendance reliant les plus hauts inférieurs produits depuis le 23 mai.

Une cassure de cette configuration pourrait entraîner un mouvement mineur à 0,317 $, mais selon l’élan, FTM pourrait rebondir de 170 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,177 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Fantom montre un signe clair de consolidation car il se situe au-dessus d’un niveau de support mais en dessous d’une ligne de tendance sur plusieurs mois. Un mouvement décisif au-dessus de ce niveau de résistance en baisse signalera une cassure et déclenchera une montée massive pour FTM.

Le prix du Fantom reste sous-évalué

Le prix Fantom a produit trois plus bas distincts depuis le 23 mai, indiquant des vendeurs persistants. Cela pourrait être dû aux conditions du marché ou simplement aux investisseurs qui se déchargent de leurs avoirs dans l’espoir d’une meilleure décote. Quoi qu’il en soit, FTM est resté en dessous de cette tendance à la baisse pendant environ sept mois.

L’indice de force relative (RSI) montre qu’il a finalement dépassé le point médian à 50, indiquant une résurgence des acheteurs. Cette décision a fait grimper le prix de Fantom de 55 % en seulement dix jours, laissant entendre que l’appétit des acheteurs est fort. Un retrait dans FTM pour retester à peu près le niveau de support de 0,208 $ renversera RSI pour retester à nouveau le niveau 50. Un tel développement pourrait réinitialiser la dynamique haussière, permettant aux acheteurs de faire un retour.

Par conséquent, la fourchette entre 0,233 $ et 0,208 $ est le meilleur endroit pour accumuler du FTM à prix réduit avant de lancer son rallye.

En ce qui concerne l’objectif de hausse, le prix Fantom doit rebondir à partir de la zone mentionnée ci-dessus et sortir de la ligne de tendance à la baisse. Un maintien réussi au-dessus du niveau de 0,295 $ ou 0,300 $ sera une confirmation que la tendance haussière progresse sans heurts.

Dans un tel cas, les cibles à court terme seront de 0,317 $ et 0,410 $. Au-delà de ces obstacles, le prix Fantom pourrait viser la barrière de 0,654 $.

Si FTM parvient à retester le niveau de 0,654 $, cela dénoterait une hausse de 170 % à partir de 0,233 $. À partir de 0,208 $, cependant, ce mouvement constituerait un gain de 214 %.

Graphique FTM/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives massivement optimistes d’un point de vue technique, le prix Fantom doit surmonter certains obstacles majeurs. Même avant cela, FTM doit se maintenir au-dessus du niveau de support de 0,233 $.

Si vous ne le faites pas, l’altcoin tombera à 0,208 $, ce qui pourrait être un autre niveau à accumuler avec des récompenses plus élevées mais un risque relativement plus faible. Les ennuis pour les traders arriveront si FTM produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,177 $. Cette décision ébranlera la croyance des acheteurs mis à l’écart et invalidera la thèse haussière.

Cette évolution pourrait voir le prix Fantom revoir le niveau de 0,150 $ pour récupérer.

Cette vidéo montre comment les mouvements de prix Bitcoin pourraient affecter le prix Fantom