Analyse des prix XRP : les commerçants peuvent acheter Ripple à ce niveau pour un gain de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a du mal à dépasser l’obstacle de 0,400 $ alors que la volatilité disparaît.

Un nouveau test du FVG, allant de 0,368 $ à 0,363 $, est un bon endroit pour entrer en position longue pour réaliser des gains de 20 %.

L’invalidation de ces perspectives haussières se produira si les traders Ripple ne parviennent pas à défendre le niveau de support de 0,349 $.

Le prix du XRP montre un signe clair de disparition de la volatilité, conduisant à une consolidation serrée. Au cours des trois prochains jours, Ripple est susceptible de tomber en panne, de retester un point d’inflexion critique et de déclencher un rallye.

Le prix XRP prêt à bouger

Le prix du XRP s’est consolidé au-dessus du niveau de support de 0,372 $, produisant une série de hauts plus bas. La configuration semble baissière et les investisseurs doivent s’attendre à une panne, entraînant un recul rapide.

La baisse, cependant, fera baisser le prix du XRP pour retester la zone de 0,368 $ à 0,363 $, qui présente un déséquilibre et est appelée écart de juste valeur (FVG). C’est dans ce domaine que les investisseurs intéressés devraient envisager d’acheter Ripple car les chances d’un renversement aux points de déséquilibre sont élevées,

Une résurgence de la pression d’achat à ce niveau pourrait déclencher une montée rapide du prix du XRP. Si ce mouvement permet au jeton de remise de renverser l’obstacle de 0,40 $, il est plus que probable qu’il cible le niveau de résistance de 0,448 $.

Au total, ce mouvement de prix XRP constituera une hausse de 21 % et est probablement là où la hausse est plafonnée.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, une ventilation du niveau de support de 0,349 $ créera un plus bas. Cette évolution faussera les chances en faveur des baissiers et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP revienne sur le pied de 0,316 $ pour se regrouper et planifier son prochain mouvement.