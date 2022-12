Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, appelle Kevin O’Leary pour avoir défendu un « fraudeur » | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté à propos du passage de Kevin O’Leary de la haine de la crypto à la défense de celle-ci.

Kevin O’Leary défend son pivot en disant qu’il était un investisseur dans la cryptomonnaie en raison de l’évolution du paysage réglementaire.

CZ, cependant, appelle l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, un « fraudeur » et appelle M. Wonderful pour l’avoir défendu.

Les retombées de FTX ont été extrêmement douloureuses pour de nombreux investisseurs, mais la récente apparition de l’homme d’affaires canadien Kevin O’Leary sur CNBC semble avoir poussé le PDG de Binance à prendre position. Dans ses tweets, Changpeng Zhao (CZ) explique comment la compensation de FTX a non seulement amené O’Leary à changer d’avis sur la cryptomonnaie, mais a également défendu le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).

Binance vs reste de FTX

Le PDG de Binance, CZ, a tweeté le 9 décembre que 15 millions de dollars « suffisaient à Kevin O’Leary pour changer d’avis sur la crypto en l’appelant une » poubelle « . Il ajoute que le poste d’ambassadeur auprès de l’échange FTX, aujourd’hui disparu, a également amené O’Leary à soutenir un « fraudeur ».

Dans son discours à CNBC, Kevin O’Leary mentionne que sa principale préoccupation en 2017 était le manque de réglementation. Il a ajouté qu’il y avait un intérêt massif des institutions pour FTX US. L’homme d’affaires canadien alias M. Wonderfull a précisé que,

Pas un seul dollar que j’ai perdu n’était l’argent de quelqu’un d’autre que le mien. C’était important pour moi

Il ajoute par ailleurs que FTX lui a versé 15 millions de dollars pour être un porte-parole rémunéré de FTX.

Poursuivant sa diatribe, le PDG de Binance ajoute,

Pire que de perdre 15 millions de dollars, on pourrait penser qu’être utilisé comme enfant de l’affiche pour l’un des plus grands crimes financiers de l’histoire ferait réfléchir @kevinolearytv à deux fois avant de prendre Sam au mot ENCORE. Mais clairement pas, d’après son apparence.

S’il est clair que FTX et Binance se faisaient concurrence, Changpeng Zhao révèle que FTX a utilisé des amis en «haut lieu» pour manipuler l’opinion publique et attaquer Binance et d’autres personnes de l’industrie.