Le PDG de The Block démissionne alors que 27 millions de dollars de prêts d’Alameda Research de Sam Bankman Fried sont révélés | Cryptomonnaie

L’ancien chef du Block, Michael McCaffrey, a discrètement emprunté des fonds à Alameda Research à trois reprises.

La révélation des prêts a conduit McCaffrey à se retirer, car l’équipe de direction de The Block a nié toute connaissance préalable de la même chose.

Sam Bankman Fried, d’autre part, a accepté de déposer devant le comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers.

La débâcle FTX de Sam Bankman Fried ne semble pas toucher à sa fin, de plus en plus d’entreprises tombant dans la fosse. Outre les 130 entreprises qui ont déposé leur bilan, les liens de FTX et de sa société sœur Alameda Research affectent des institutions qui ne sont même pas au cœur de l’espace crypto.

Le bloc dans une impasse

Selon les premiers rapports, The Block semblait avoir obtenu un montant important de prêts de FTX et d’Alameda Research. Cela a ensuite été confirmé par le site d’information sur la publication de cryptos, car son nouveau directeur général, Bobby Moran, n’a révélé aucune connaissance préalable de la part de l’équipe de direction de The Block.

Comme l’a dit Moran,

« La décision de Mike de contracter un prêt auprès de SBF et de ne pas divulguer ces informations démontre un grave manque de jugement… D’après notre propre expérience, nous n’avons vu aucune preuve que Mike ait jamais cherché à influencer de manière inappropriée la salle de rédaction ou les équipes de recherche, en particulier dans leur couverture de SBF, FTX et Alameda Research.

Selon les données révélées par The Block, le premier prêt a été contracté par McCaffrey en 2021. Ce prêt de 12 millions de dollars a été utilisé pour racheter d’autres investisseurs dans l’espace crypto.

Le deuxième prêt a été reçu en janvier de cette année pour financer les opérations de The Block, suivi d’un autre 16 millions de dollars. Le troisième prêt utilisé par McCaffrey était à usage personnel, pour acheter un bien immobilier aux Bahamas.

Bien qu’aucune accusation ou action contre McCaffrey n’ait encore été révélée, Moran a continué à défendre la société en disant:

« Nous sommes convaincus que toute analyse objective montrera que le travail de notre équipe a été et reste équitable, indépendant et précis. La mission de The Block reste plus vitale que jamais : être la principale source d’informations objectives, percutantes et opportunes couvrant le monde des actifs numériques »,

Sam Bankman Fried accepte de témoigner

Sam Bankman Fried, pour la première fois depuis l’effondrement de FTX, a annoncé publiquement sa coopération avec les autorités américaines. En réponse au comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers, l’ancien PDG de FTX a déclaré qu’il était prêt à témoigner le 13 décembre, maintenant toujours sa déclaration de « ne pas avoir suffisamment de données ».

Se qualifiant d’échec en tant que PDG modèle, Bankman-Fried a souligné les sujets sur lesquels il témoignerait, notamment la solvabilité de la branche américaine de FTX,