Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : un récit sur une période plus courte | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des divergences baissières entre les mouvements de tendance haussière cette semaine.

Le prix d’Ethereum pourrait se préparer à une baisse vers 1 100 $.

Le prix du XRP oscille près de plusieurs indicateurs de manière congestive.

Le marché de la cryptomonnaie reste stagnant au cours de la deuxième semaine de négociation de décembre. Suite à la publication des données de l’indice des prix à la production, le marché montre des signaux clairsemés pour justifier l’entrée dans un commerce confiant. Les commerçants peuvent vouloir rester sur la touche jusqu’à ce qu’une tendance définitive soit établie. Cette thèse reste neutre mais identifie des scénarios haussiers et baissiers pour Bitcoin, Ethereum et le prix XRP.

Le prix du Bitcoin montre une divergence

Le prix du bitcoin a forcé les commerçants à plonger dans des délais plus courts pour interpréter la prochaine direction que pourrait prendre la monnaie numérique peer-to-peer. Sur le graphique de 2 heures, la remontée du 8 novembre au-dessus de la barrière de 17 000 $ a franchi les conditions de survente sur l’indice de force relative (RS). Le RSI est un indicateur utilisé pour évaluer la force et les intentions des acteurs du marché.

La percée du RSI dans les territoires de survente est un bon signe car elle implique que les haussiers sont toujours intéressés à prendre un risque sur le marché. Néanmoins, il convient de noter qu’il existe une divergence baissière entre les fluctuations récentes. Le plus haut de lundi à 17 424,95 $ est affiché comme un mouvement de tendance haussière plus faible sur le RSI par rapport au récent plus haut de vendredi à 17 199 $.

Les divergences baissières sont souvent le catalyseur des retournements de marché. Si le marché est véritablement baissier, une cassure en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 17 010 pourrait induire une baisse dans la zone de support de 16 200 $, entraînant une baisse de 5 %.

Graphique BTC/USDT sur 2 heures

Au contraire, si le marché trouve le support de l’EMA de 8 jours, une deuxième tentative vers les sommets divergents pourrait induire un rallye vers les zones de prix de 17 555 $ et 18 245 $. Les zones cibles sont extraites de l’outil de retracement A Fibonacci entourant l’intégralité de la tendance baissière de novembre.

Le prix Ethereum a une décision à prendre

Le prix d’Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 272 $ alors que les haussiers et les baissiers se débattent dans une zone de congestion enroulée. Plusieurs divergences baissières ont été repérées sur l’indice de force relative, les traders envisageant la possibilité d’une vente à découvert.

Au moment de la rédaction de cet article, les haussiers maintiennent un support au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours sur des périodes plus courtes. Une clôture en chandelier de 4 heures sous l’indicateur susmentionné induirait une baisse vers la moyenne mobile simple sur 21 jours à 1 220 $, entraînant une baisse de 4 %. Si le marché est véritablement baissier, les haussiers ne devraient pas retester les sommets divergents proches du niveau de 1 300 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 heure

Pour se faire l’avocat du diable, un dépassement supérieur à 1 300 $ induirait une remontée vers 1 343 $ et potentiellement 1 400 $. Comme Bitcoin, les zones cibles haussières sont établies à l’aide d’un outil de retracement de Fibonacci entourant le swing haut de novembre à swing bas.

Le prix du XRP continue de ricocher

Le prix du XRP a augmenté de manière turbulente. Depuis la mi-novembre, le jeton de remise numérique a augmenté de 30 % et a subi une variation latérale des prix tout au long du mois de décembre, près de la barrière de 0,39 $.

Le prix XRP est dans une situation particulière. Les baissiers ont franchi avec succès la ligne de tendance qui a guidé le rallye de 30% de Ripple. Cependant, les haussiers maintiennent toujours un support au-dessus de la ligne de tendance descendante qui a rejeté la tentative des haussiers de gains plus élevés au cours de la même période.

Ajoutant plus de carburant à l’action déroutante des prix, les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours convergent au-dessus du prix d’enchères actuel. Si les conditions du marché persistent, un croisement baissier se produira probablement dans les prochaines heures. Un croisement baissier se produit lorsque la moyenne mobile la plus rapide se croise, la moyenne mobile la plus lente, tandis que le prix d’un actif numérique se situe en dessous des deux indicateurs. Les croisements baissiers sont généralement le catalyseur de baisses de prix très soudaines.

Une rupture du plus bas du 7 décembre à 0,373 $ pourrait être le signal que les baissiers écartés attendent le prix XRP. Les cibles baissières se situent près du point d’origine du rallye de 30 % de novembre de 0,31 $. Si le scénario baissier se réalisait, le prix du XRP baisserait de 17 %.

Graphique XRP/USDT sur 2 heures

Si les haussiers défendent leurs positions, un obstacle réussi au-dessus du niveau psychologique de 0,40 $ pourrait déclencher un rallye dans la zone de support cassée d’octobre près de 0,44 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 13 % par rapport au prix XRP actuel.