Le prix d’Ethereum montre des indices baissiers après la publication des données PPI de décembre | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum n’a connu aucune réaction en termes de prix à la publication prévue des données PPI.

L’indice annuel des prix à la production (IPP) est tombé à 7,4 % en novembre.

Une divergence baissière sur l’indice de force relative a été repérée, ce qui pourrait se traduire par une vente massive dans les prochains jours.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 274 $, car le jeton de contrat intelligent décentralisé n’a vu aucune réaction à la publication des données de l’indice des prix à la production. Le PPI est un rapport mensuel publié par le Bureau Of Labor Statistics (BLS) qui mesure l’inflation. Plus précisément, l’indice mesure les prix de gros facturés par les fabricants et les fournisseurs de services sur une période et utilise un algorithme pondéré pour interpréter les fluctuations de prix contribuant à l’inflation.

Le prix Ethereum a écarté les commerçants

Tout au long de l’année, les mesures de l’inflation ont eu un impact significatif sur les fluctuations des prix des actifs à risque tels que les actions, les matières premières et les crypto-monnaies. En novembre, plusieurs actions ont connu une hausse après que l’indice des prix à la consommation (IPC) soit devenu plus bas que prévu. L’IPC est une autre mesure utilisée pour mesurer l’inflation en tenant compte du prix des biens et services payés par les consommateurs.

Les hausses de volatilité observées lors des rapports mensuels sur l’inflation ont incité les traders à adopter une méthode de trading réactionnaire. À plusieurs reprises, les actifs à risque, y compris Ethereum, ont fluctué de 10 % ou plus pendant les dates de sortie du BLS, puis leur prix s’est stabilisé dans les 24 heures.

Le 9 décembre, la publication des données PPI pour la demande finale aux États-Unis s’est établie à 7,4 %, une baisse de 0,7 % par rapport à la lecture de 8,1 % de novembre. Pourtant, historiquement, la lecture est relativement élevée, ce qui indique que l’inflation est toujours répandue aux États-Unis. En conséquence, la hausse de l’inflation ajoute une pression pondérée sur tous les actifs à risque pour les mois à venir. Le prix des ETH n’a connu aucun mouvement de prix volatil au cours de la séance de négociation de New York, laissant les day traders rester à l’écart en prédiction d’un mouvement.

Le prix d’Ethereum reste limité, passant la plupart de son temps depuis le 9 novembre entre 1 150 $ et 1 300 $. Une rupture au-dessus de 1 300 $ pourrait catalyser un mouvement vers le niveau de Fibonacci de 61,8 % de la « poche dorée » à 1 416 $ pour une augmentation de 13 % par rapport à la valeur marchande actuelle. Le niveau de Fibonacci est extrait en mesurant le swing haut d’Etheruem à 1 680 $ pour basculer bas à 1 233 $ en novembre.

Graphique ETH/USDT sur 1 heure

Au contraire, une violation en dessous de la moyenne mobile simple sur 21 jours à 1 220 $ pourrait induire un nouveau test de la moitié inférieure de la plage de bobinage à 1 150 $ et potentiellement 1 100 $, entraînant une baisse pouvant atteindre 12 % par rapport au prix Ethereum actuel.

Il convient de noter qu’une divergence baissière sur l’indice de force relative a été émise dans la période d’une heure suivant la publication des données PPI. L’indice de force relative est un indicateur utilisé pour évaluer la force des acteurs du marché sur le marché. Les indicateurs peuvent suggérer que les baissiers entrent fortement sur le marché suite à la hausse des mesures de l’inflation. Bien que le prix n’ait pas encore baissé, les techniques penchent davantage en faveur des baissiers en raison de la lecture du RSI.