Crypto devrait progresser après PPI, BTC étant le plus grand gagnant avec 20 000 $ pour le Nouvel An | Cryptomonnaie

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures progressent en tandem après une baisse des nombres de PPI aux États-Unis.

La BTC devrait se rallier dans les semaines restantes de 2022 si l’inflation mardi et la Fed se confirment.

Attendez-vous à peut-être 20 000 $ près de la cloche de clôture le soir du Nouvel An.

Bitcoin, Ethereum, XRP et d’autres crypto-monnaies progressent après une baisse des nombres de PPI américains. La baisse intervient après que le PPI de base et le PPI global ont considérablement chuté, ce qui indique que l’inflation aux États-Unis devrait baisser mardi. Ces deux éléments réunis verront la Fed ajuster sa communication la semaine prochaine et pourraient apporter une surprise accommodante avec un arc aux investisseurs pour cette année

Le diable dans le détail pour PPI

Le prix du bitcoin est soutenu au-dessus de 17 000 $ et devrait grimper à mesure que les chiffres du PPI surprennent les deux parties. Les chiffres du mois précédent ont tous été révisés à la hausse, tandis que les données actuelles, bien qu’un peu supérieures aux estimations, étaient encore assez inférieures. L’inflation devrait donc diminuer, peut-être pas aussi vite qu’on le souhaiterait, mais elle diminuera. Pour la Fed, ils sont prêts à atteindre 50 pb par hausse et à voir un possible pivot d’ici le milieu de l’année prochaine.

BTC a donc la possibilité de sauter plus haut une fois les révisions digérées et les marchés voient la doublure argentée dans cette multitude de données. Attendez-vous à voir la reprise se poursuivre dans la session américaine, avec BTC qui devrait atteindre 18 000 $ soit à la clôture américaine, soit au cours du week-end. Une fois que le pivot mensuel a été ajouté au camp haussier, attendez-vous à ce que 19 036 $ soient la prochaine victime pour la semaine prochaine, avec seulement deux semaines restantes pour ce niveau de 20 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

Les données d’inflation de mardi pourraient encore surprendre à la hausse et indiquer une dislocation entre l’IPC et l’IPP où les prix d’usine baissent. Pourtant, le commerce de détail ne suit pas et les consommateurs paient des prix élevés. Attendez-vous à ce que la Fed prononce un discours mal à l’aise en confirmant qu’elle doit faire plus pour faire baisser l’inflation. BTC verrait les traders abandonner leurs positions et voir une chute rapide vers 16 000 $ et peut-être 15 000 $ dans les jours suivants.