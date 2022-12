Le rallye des prix XRP va-t-il continuer ? Prédictions et alternatives pour votre investissement | Cryptomonnaie

Meta Description : Cet article donne un aperçu complet de la hausse des prix XRP et d’autres options d’investissement telles que D2T, IMPT, RIA et TAMA.

C’est le dernier trimestre de l’année et de nombreux passionnés de crypto ne savent pas si la hausse des prix XRP se poursuivra. Bien que toujours au milieu de cette incertitude, des personnes se demandent également dans quelles crypto-monnaies valent la peine d’investir pendant cette période comme alternative.

Découvrons les réponses à ces questions et à d’autres comme D2T, IMPT, RIA et TAMA. dans cet article.

Contexte de XRP – lancement, post-lancement et performances 2022.

XRP est un jeton crypto développé par Ripples. Il est décrit comme un altcoin car il appartient à un groupe d’autres pièces autres que le bitcoin.

Il a été développé par Arthur Britto, David Schwartz et Jed McCaleb qui ont formé une équipe de développeurs blockchain renommés en 2018. Pendant le processus d’idéation et jusqu’au processus de création, les trois ingénieurs blockchain se sont engagés à surpasser Bitcoin.

Ils ont vu la technologie derrière Bitcoin, leur modèle de crypto-monnaie grand public, et ont suivi son processus de croissance qui était pour eux plus que fascinant. Par conséquent, ils ont travaillé à la création d’une monnaie numérique durable pour tous.

Le XRP, également Ripple, a été lancé en juin 2012. Cependant, ses excellentes performances après le lancement étaient incroyables.

Projet: Jetons XRP. Année de lancement : 2013. Ancien nom de l’entreprise / Nouveau nom de l’entreprise : Registre XRP / Laboratoire Ripples. Siège social / Emplacement : San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique. Développeurs : Arthur Britto, David Schwartz et Jed McCaleb. Taper: Altcoins.

Selon les archives, de nombreuses personnes ont échangé et détenu des unités et des volumes de XRP. En 2013, une unité se vendait à ($) USD 0,01 USD et a connu une hausse et une baisse année après année avant d’atteindre un sommet historique de ($) USD 3,84 en janvier 2018.

D’après un aperçu de ses performances en 2022, XRP n’a pas eu une bonne course. Le prix moyen du XRP par USD de janvier 2022 à octobre 2022 était de ($) 0,571 USD, le plus haut de l’année étant de ($) 0,86 USD enregistré en mars vers la fin du troisième trimestre.

Quelles sont les chances si je décide d’acheter et de conserver XRP jusqu’au premier trimestre 2023 ?

Selon une analyse par Analytics Insights, si l’affaire Ripple (XRP) SEC réussit, le prix de Ripple (XRP) pourrait augmenter en 2023 et continuer d’augmenter jusqu’en 2025.

Tout en essayant de prédire le prix du XRP en 2023, la société de marketing de l’information a déclaré : « Si tout se passe comme prévu, il pourrait atteindre plus de 1 $ en 2023 ». Ils sont également d’avis que cela augmenterait considérablement le prix du ripple (XRP) en 2025.

AN LE PRIX 2022 1,90 $ 2023 3,00 $ 2025 5,50 $

Dans quelles pièces puis-je investir comme alternative au XRP ?

De nombreux passionnés de crypto essaient d’acquérir une connaissance de premier ordre de la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain avant de s’y aventurer. Ainsi, au lieu de réduire les chances de multiplier vos investissements XRP, vous pouvez investir dans ces jetons avec un avenir prometteur.

Ce guide est destiné aux détenteurs du jeton XRP qui recherchent une alternative à celui-ci en raison de ses faibles performances avant la prochaine course haussière. C’est aussi pour ceux qui sont nouveaux dans le jeu de l’investissement cryptomonnaie et qui aimeraient dresser une liste de certaines des meilleures pièces à acheter.

Certaines de ces pièces comprennent

Dash2Trade (D2T)

Avec les indications fournies par Dash 2 Trade, les commerçants peuvent profiter de meilleures opportunités de marché. La pièce D2T est un jeton ERC-20, ce qui la rend utilisable sur la plateforme Ethereum.

Dash2Trade vise à transformer le trading aléatoire en une recherche conviviale sur l’ensemble du marché pour aider les traders à améliorer leurs stratégies de trading et à gagner plus d’argent.

L’objectif de Dash2Trade est d’aider ses utilisateurs à tirer parti des opportunités des marchés émergents en leur fournissant des signaux de trading fiables, une analyse approfondie de la chaîne et des outils.

IMPT.io (IMPT)

IMPT est également appelé jeton IMPT. La prévente a commencé le 3 octobre 2023. Le jeton IMPT est unique car il s’agit d’un projet de cryptomonnaie respectueux de l’environnement.

La quantité d’énergie fréquemment consommée par les initiatives de crypto-monnaie augmente l’émission de CO2 dans l’atmosphère. Par conséquent, le projet de crypto-monnaie récemment lancé IMPT.io se concentre sur la conservation de l’énergie et l’amélioration de l’environnement pour contrer la menace croissante du réchauffement climatique.

IMPT.io aide les organisations et les particuliers à réduire leur empreinte carbone globale en compensant les émissions de carbone dans l’environnement.

Les utilisateurs d’IMPT ont la possibilité d’obtenir des crédits carbone via le marché IMPT ou via les partenaires commerciaux de l’initiative.

Il est plus important que jamais de prendre des mesures pour protéger l’environnement, et IMPT simplifie les choses alors que le monde vacille sur la catastrophe.

Le marché de la cryptomonnaie est l’endroit où IMPT peut influencer avec succès le grand public.

Comme Tamadoge, c’est aussi une pièce meme. À l’heure actuelle, le prix actuel de l’IMPT est de 0,023 $.

Calvaire (RIA)

Un autre choix merveilleux parmi les meilleures crypto-monnaies à acheter en ce moment est Calvaria (RIA), qui connaît une prévente très réussie.

La crypto-monnaie n’en est qu’à ses balbutiements, mais son avenir est prometteur puisque le jeu blockchain devrait se développer rapidement.

Calvaria: Duels of Eternity utilise le jeton RIA comme jeton d’écosystème. Dans ce jeu de blockchain innovant, les joueurs doivent acquérir des cartes commerciales à jeton non fongible (NFT) et les incorporer dans leur jeu pour remporter la victoire.

La place de marché en jeu de Calvaria facilite l’achat et la vente de NFT, RIA servant d’actif transactionnel. De plus, les gagnants reçoivent des jetons RIA comme prix.

Tama Doge (TAMA)

TamaDoge est un projet de crypto-jeu de pièces de monnaie meme. Il a été lancé le 29 septembre 2022 sur OKX – une plateforme d’échange de crypto basée aux Seychelles.

C’est le jeton natif de Tamaverse. Les joueurs Web3 peuvent élever et exploiter des animaux de compagnie NFT dans le Tamaverse pour les utiliser dans les jeux d’arène de combat. Les jeux d’arcade disponibles sur cette plateforme sont simples à utiliser et offrent de nombreux prix. Selon les experts de l’industrie de la crypto-monnaie, le Tamaverse est l’avenir des jeux play-to-earn. Lorsque la prévente du jeton natif a commencé en juillet 2022, il a connu un succès encore plus grand sur son marché OKX. Essayez TamaDoge si vous espérez investir dans un jeton au potentiel énorme. La société TamaDoge a maintenu un volume total de ventes croissant par jour. En conséquence, c’est l’une des pièces les plus performantes du quatrième trimestre.

Fantôme (FTM)

Fantom (FTM) est l’un des altcoins les plus performants et existe depuis un certain temps. La pièce a été lancée en 2018 et est une création du cadre de blockchain Ethereum. L’essence du FTM était de permettre aux développeurs de lancer facilement des Dapps afin qu’ils puissent créer un environnement fiable, abordable, sûr et rapide.

Les prédictions sont sorties et nous sommes à quelques jours de la fin de 2022. Vous cherchez une alternative au XRP ? Ou êtes-vous un passionné de crypto qui souhaite créer de la richesse avec la crypto cette saison ? Achetez des unités et des lots de D2T, IMPT, RIA et TAMA avec votre pièce stable (ETH ou USDT). Ces jetons permettront d’économiser et de multiplier vos investissements.

