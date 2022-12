Cinq meilleurs cryptos qui pomperont en 2023 | Cryptomonnaie

Desc: Découvrez les 5 meilleures meilleures crypto-monnaies dans lesquelles on peut investir pour l’année prochaine. Lisez la suite pour découvrir les détails de chaque projet en bref.

Les crypto-monnaies de jeu combinent deux industries populaires : les jeux vidéo et les crypto-monnaies. Alors que de nombreux jeux en ligne utilisent des crypto-monnaies comme monnaie du jeu, d’autres utilisent des crypto-monnaies à d’autres fins. La plupart de ces jeux utilisent également un modèle de jeu pour gagner, qui permet aux joueurs de gagner de la crypto-monnaie lorsqu’ils accomplissent certaines tâches. Comme les jeux de blockchain étaient responsables de la moitié de toute l’utilisation de la blockchain en 2021, les perspectives pour cette année sont également élevées. Cela étant dit, jetons un coup d’œil à certaines crypto-monnaies populaires relevant de cette catégorie, telles que Calvaria et RobotEra. Parmi ceux-ci, Calvaria montre le maximum de signes de succès, en raison de sa conception bien conçue, de son concept immersif et de son utilisation NFT.

Outre les cryptos de jeu, nous examinerons également d’autres opportunités d’investissement telles que Dash 2 Trade et IMPT.io.

Calvaria – Jeu de bataille de cartes P2E

Calvaria est un nouveau jeu à venir basé sur la blockchain suivant un modèle P2E. À la base, Calvaria est un jeu de cartes numérique qui récompense les joueurs pour s’être battus les uns contre les autres en utilisant des cartes NFT uniques. Calvaria fournit des composants immersifs joueur contre joueur, ainsi qu’un environnement joueur contre joueur (PVE) passionnant.

Selon le livre blanc du projet, Calvaria diffère des jeux de deck à collectionner NFT traditionnels tels que Gods Unchained et Splinterlands. Cela est dû au fait que son récit est lié au paradigme du combat de cartes P2E. Cela comprend de nombreux mini-jeux, une boutique en jeu pour les NFT, le jalonnement, le DAO et les programmes de bourses.

Se déroulera dans un univers sur le thème de l’au-delà où les joueurs doivent acheter des NFT qui représentent différents personnages. Ils sont divisés en différentes catégories et peuvent être échangés ou vendus si le joueur le souhaite. L’objectif principal du jeu est de créer un deck NFT et de l’utiliser pour se battre avec d’autres joueurs pour avoir une chance de gagner des jetons en récompense.

Le jeu a deux jetons – RIA et eRIA. Le token RIA est le token natif de la plateforme, qui assure la stabilité de tout l’écosystème. RIA permet aux joueurs d’acheter sur le marché NFT de Calvaria et peut également être jalonné pour participer au DAO de Calvaria. Contrairement à de nombreux autres jeux basés sur la blockchain, Calvaria permet également aux joueurs de gagner en ne jouant pas au jeu. Ils peuvent participer aux nombreuses initiatives et compétitions que Calvaria organisera tout au long de l’année.

Calvaria a déjà créé un plan en plusieurs étapes dans sa feuille de route qui indique clairement l’évolution de l’écosystème Calvaria jusqu’à la fin de 2023. Le point culminant de ceci est l’expansion de l’univers Calvaria et l’intégration des expériences VR dans le jeu.

Pour le moment, Calvaria semble être l’une des meilleures crypto-monnaies de jeu à décoller bientôt en raison de son gameplay et de sa conception immersifs.

RobotEra – Projet de métaverse de style bac à sable

RobotEra est un autre projet de métaverse prometteur qui fournit un métaverse de style bac à sable où les joueurs peuvent posséder et contrôler eux-mêmes des avatars de robots. Les joueurs doivent gérer des parcelles de terrain, acquérir des ressources et créer des robots compagnons. Vous pouvez développer et créer un monde en utilisant votre imagination et partager cette expérience avec les autres. Les joueurs sont répartis sur sept continents représentant des idéologies distinctes.

Les joueurs peuvent interagir et partager des expériences de monde virtuel avec d’autres en utilisant les fonctionnalités de « multivers partagé » de RobotEra. Ces fonctionnalités incluent également la possibilité de développer des parcs à thème, des musées, des concerts, etc. Le projet vise à fournir un projet centré sur la communauté où chacun peut participer à la création mondiale, explorer, créer et développer des actifs NFT négociables.

Les robots sont les principaux NFT de ce métaverse. Les joueurs doivent les acheter pour accéder au multivers et ils sont divisés en plusieurs factions. Les NFT supplémentaires dans le jeu sont des parcelles de terrain virtuelles. Le jeu comprend un large éventail de terres avec une topographie, des ressources et des spécifications différentes. Les joueurs possédant un robot NFT peuvent gagner des terrains grâce aux parachutages. Les NFT terrestres peuvent également être achetés sur le marché.

Le métaverse est centré autour de la planète Taro. Ici, les joueurs sont libres de faire tout ce qu’ils veulent sur leur propre continent avec une série d’activités disponibles telles que l’exploitation minière, la construction, la collecte d’énergie, la production, le jeu, etc. Avec l’aide des outils fournis, chaque joueur peut créer ce qu’il veut sur son continent, qui seront tous représentés sous forme de NFT.

TARO est le principal jeton utilitaire de l’écosystème RobotEra, qui est un jeton utilitaire ERC-20. Il est utilisé par les joueurs, les développeurs et les éditeurs, permettant aux créateurs et aux joueurs d’échanger des actifs. Selon la feuille de route du projet, RobotEra espère construire une galaxie métaverse alpha et introduire une multitude de fonctionnalités de gameplay immersives. Il lancera également un nouveau mode d’expérience où il intégrera des fonctionnalités AR et VR.

Les possibilités sont presque infinies chez RobotEra. Les joueurs peuvent créer leur propre métaverse virtuel non seulement via la propriété virtuelle, mais également via des jeux et d’autres expériences immersives. Il permet à quiconque d’être créatif sans nécessiter d’expérience préalable en codage.

Axie Infini

Axie Infinity permet aux joueurs d’acheter, d’échanger et de combattre des créatures appelées Axies dans un monde virtuel. Ces Axies sont représentés par des NFT, et les joueurs en ont besoin d’au moins trois pour commencer à jouer. Le jeu est devenu très populaire l’année dernière, car les joueurs pouvaient gagner des jetons de jeu AXS pour jouer. Alors que la valeur d’Axie Infinity s’est un peu refroidie depuis le Bull Run de l’année dernière, Axie Infinity parvient toujours à fidéliser la majorité de ses clients qui jouent au jeu au quotidien.

Les projets ci-dessus combinent l’excitation du jeu avec la convivialité des crypto-monnaies. Tous les projets ci-dessus ont montré un immense potentiel grâce à des mécanismes de jeu immersifs, des conceptions uniques et des fondamentaux solides.

Nouveaux jetons de prévente dans lesquels investir recommandés par des experts

S’éloignant du domaine du jeu, les experts recommandent également aux investisseurs sérieux de consulter les jetons de prévente suivants qui ont généré un énorme battage médiatique en raison du potentiel des projets. Investir dans ces projets dès le début de leur phase de prévente aidera les investisseurs à éviter la hausse des prix qui viendra plus tard.

Dash 2 Trade – Plate-forme d’analyse et d’informations cryptomonnaies

Dash 2 Trade est une nouvelle plateforme d’analyse et de renseignement sur les crypto-monnaies qui offre aux traders et aux investisseurs des signaux de trading, des prédictions et une analyse sociale. Cependant, il prévoit d’offrir plus qu’une plate-forme d’analyse cryptomonnaie typique. Il fournit également un éventail de fonctionnalités supplémentaires, telles que l’extraction de données en chaîne, le suivi des dernières actualités cryptomonnaies et la création et le test de stratégies.

Dash 2 Trade propose des indicateurs sociaux uniques en plus des indicateurs techniques normaux. En fournissant des informations analytiques sociales et en chaîne, la plate-forme aide les utilisateurs à repérer des pièces spécifiques qui devraient éclater. Cette fonctionnalité suit des informations telles que l’activité des médias sociaux du projet, le sentiment autour du jeton et les activités de développement associées.

Dash 2 Trade est alimenté par le jeton D2T natif, qui sert une variété de cas d’utilisation dans l’écosystème. En plus de donner d’autres avantages, le jeton D2T est nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités de base de Dash 2 Trade. Les abonnements à la plateforme sont de trois types : gratuit, starter et premium. Dash 2 Trade lancera sa plateforme en force l’année prochaine, lorsqu’elle commencera à offrir des flux d’événements en temps réel, des listes de surveillance personnalisables, des flux d’actualités, des annonces de nouvelles annonces, des données de mesures sociales, des indicateurs techniques, des informations de prévente et des scores.

IMPT.io – Projet NFT axé sur l’environnement

IMPT.io est une crypto-monnaie respectueuse de l’environnement qui vise à simplifier le processus de compensation carbone. Elle a créé un écosystème qui met en relation des marques socialement responsables avec des entreprises et des particuliers qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. En tirant parti de la technologie blockchain, IMPT.io permet aux participants d’acheter, de vendre ou de retirer des crédits carbone de manière sûre et sécurisée.

Conclusion

Il est assez facile de voir le potentiel des mondes virtuels et des jeux construits sur la blockchain. Cependant, déterminer lesquels exploseront l’année prochaine est le véritable défi. Les 5 projets de crypto-monnaie ci-dessus ont tous le potentiel de percer dans le domaine des crypto-jeux. Parmi ceux-ci, Calvaria a la plus grande chance de réussir en offrant une expérience immersive à tous les joueurs impliqués.

