Bitcoin continue de se négocier latéralement, BTC sortira-t-il des limbes avec la publication des données PPI américaines ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin n’a été en grande partie pas affecté par les préoccupations qui affligent le marché traditionnel avec la publication du PPI américain.

Bitcoin pourrait assister à un pic de volatilité et se rapprocher des limites de la phase de consolidation actuelle.

Les perspectives de prix de Bitcoin sont actuellement baissières et un passage en dessous de 16 900 $ pourrait valider la thèse.

L’indice américain des prix à la production (IPP) pour la demande finale a augmenté de 7,4 % sur une base non ajustée. La surprise à la hausse implique que l’inflation est élevée et que les crypto-monnaies devraient baisser. Les traders pourraient se retirer des actifs à risque comme le Bitcoin alors que la Réserve fédérale américaine va de l’avant avec une hausse continue des taux. Le prix du Bitcoin est actuellement dans une tendance haussière sur le graphique journalier, mais pour que les traders réalisent leur avantage, le BTC a besoin d’une volatilité plus élevée.

Auparavant, la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis avait déclenché de fortes fluctuations du prix du Bitcoin. La prochaine publication est prévue pour le 13 décembre. Le plus grand actif par capitalisation boursière pourrait donc sortir de ses limbes et de l’action latérale des prix près de la date de publication.

Le prix du bitcoin pourrait chuter avec la publication des données PPI aux États-Unis

Les commerçants de Bitcoin se préparent à l’impact alors que les données PPI américaines sont publiées. L’indice des prix à la production mesure la variation moyenne au fil du temps des prix de vente que les producteurs nationaux reçoivent pour leur production.

Avec une augmentation plus élevée que prévu de l’IPP, il est concluant que l’inflation est là pour rester et que les actifs à risque comme Bitcoin pourraient subir une baisse du sentiment baissier des commerçants. En novembre, l’essentiel de la hausse de l’indice de la demande finale est attribuable à une progression de 0,4 %

dans les prix des services de demande finale. Les prix de la demande finale moins les aliments, l’énergie et les services commerciaux ont augmenté de 0,3 % en novembre après avoir augmenté de 0,2 % en octobre.

Données PPI américaines Variations en pourcentage sur un mois et sur douze mois

L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure la variation des prix des biens et services contenus dans un panier de biens de consommation. La Réserve fédérale américaine, la banque centrale du pays, porte une attention particulière à ce chiffre car il joue un rôle clé dans le maintien de la stabilité des prix.

Les données de l’IPC influencent le sentiment des traders sur les marchés boursiers traditionnels, et il en va de même pour les actifs à risque comme le Bitcoin et les crypto-monnaies. Historiquement, dans les jours qui ont précédé la publication des données de l’IPC, le volume des échanges a augmenté et le prix du Bitcoin a généré des gains. Une augmentation de l’inflation annule les gains dans les jours qui suivent l’annonce et le volume des échanges diminue jusqu’à ce qu’un autre catalyseur donne l’avantage aux haussiers.

Une augmentation du prix des biens et services de consommation entraîne une sortie de capitaux des actifs à risque comme Bitcoin et augmente la pression de vente sur BTC, associée à de fortes fluctuations de prix. Bitcoin se négocie actuellement de côté avec la publication des données de l’IPC dans une semaine.

Jim Wyckoff, analyste technique principal chez Kitco note que,

Les prix font maintenant une pause mais sont toujours dans une tendance haussière naissante sur le graphique à barres quotidien. Les traders ont un très léger avantage technique à court terme, mais doivent bientôt faire preuve d’une nouvelle puissance pour le conserver.

Avis d’expert sur les attentes de l’IPC américain

Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities, estime que la Réserve fédérale américaine pourrait ralentir le rythme auquel elle augmente les taux d’intérêt avec une impression modérée de l’IPC. Cela aurait pour effet d’affaiblir le dollar américain, ce qui aurait à son tour un effet positif sur les prix des actifs et des matières premières libellés en dollars américains, tels que le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Données de l’IPC américain publiées le 10 novembre 2022

Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets, affirme que compte tenu des commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au Brookings Institute la semaine dernière, le rythme des hausses de taux d’intérêt devrait ralentir de 75 à 50 points de base par réunion.

Les traders auront également un aperçu des attentes d’inflation des consommateurs avec les derniers chiffres des attentes d’inflation de l’Université du Michigan de décembre pour 1 an et 5-10 ans, qui devraient être publiés à 18h30 GMT plus tard le vendredi 9 novembre, avec les prédictions précédentes à 4,9 % et 3 % respectivement.

À quoi s’attendre du prix du Bitcoin

Une plongée profonde dans la tendance des prix du Bitcoin révèle que l’actif se négocie actuellement entre 16 000 et 17 500 dollars. Après un nouveau test réussi du niveau de 17 100 $, les traders ont pris un avantage et ont poussé le BTC à 17 260 $.

Si le prix du Bitcoin prolonge ses gains, il pourrait cibler la résistance à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours au niveau de 17 744 $. Une baisse en dessous de 16 600 $ pourrait envoyer BTC au plus bas de la fourchette de 16 000 $ et invalider la thèse haussière.

Tableau des prix BTC/USDT

Avec la propagation rapide de la contagion FTX et le dépôt de bilan des sociétés de cryptomonnaie, les principaux niveaux de prix à surveiller se situent entre 18 000 $ et 19 700 $ et 16 000 $ et 17 500 $. Le prix du bitcoin pourrait plonger dans la fourchette basse de 15 900 $ sur la base de la publication des données PPI. BTC a besoin que les acheteurs fassent la queue pour que les traders obtiennent un avantage et poussent Bitcoin plus haut avant la publication des données de l’IPC.

Une fois les données de l’IPC publiées, le prix du Bitcoin pourrait connaître de fortes fluctuations et finaliser les limites de la consolidation à partir des niveaux de prix mentionnés ci-dessus.