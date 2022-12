Coinbase et Binance choisissent leur camp dans les guerres des pièces stables : les traders devraient-ils s’inquiéter des avoirs en USDT ? | Cryptomonnaie

Coinbase, co-fondateur d’USD Coin, renonce aux frais pour les clients d’échanger Tether contre USDC.

Les données en chaîne révèlent que l’USDT est le troisième crypto le plus échangé sur Coinbase et représente 5% du volume des échanges sur son échange.

Tether a subi un depeg et s’est échangé aussi bas que 93 cents après les retombées de l’échange FTX, suscitant l’inquiétude des commerçants et des entreprises de cryptomonnaie.

Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie et co-fondateur d’USD Coin (USDC) a exhorté les commerçants sur sa plateforme à échanger USDT contre USDC, offrant le transfert gratuitement. Cette décision est considérée comme faisant partie d’une « guerre des pièces stables » entre plates-formes rivales et intervient après que Binance International a récemment retiré de la liste les paires de trading USDC. La dernière décision de Coinbase a été lue comme des échanges « choisissant son camp » parmi les pièces stables concurrentes USDC et USDT.

Coinbase et Binance choisissent leur camp dans la rivalité entre l’USDC et l’USDT

Coinbase et Binance, deux des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, ont récemment pris parti entre les stablecoins concurrents USD Coin (USDC) et USD Tether (USDT). Les deux pièces stables sont indexées 1: 1 sur la valeur du dollar américain.

Binance International a récemment retiré de la liste les paires de trading USDC, un stablecoin cofondé par Coinbase. Cela a été considéré comme une décision hostile par l’échange célèbre pour avoir rejoint les points derrière l’effondrement et la faillite de l’échange FTX. En novembre, l’annonce par Binance de sa décision de vendre le jeton FTT natif de l’échange FTX a déclenché un crash massif de la crypto et a provoqué une crise de liquidité écrasante sur la plate-forme crypto de Samuel Bankman-Fried (SBF).

Après la faillite de FTX, Stablecoin Tether, Circle – l’émetteur de l’USDC et Coinbase ont refusé de s’exposer. La rivalité entre les deux pièces stables USDC et USDT découle du fait qu’elles appartiennent à différentes bourses. L’USDC est affilié à Coinbase bien qu’il soit émis par le développeur de pièces stables Circle. L’USDT est affilié à l’échange rival Bitfinex tandis que Tether Limited appartient en fait à iFinex Inc., basé à Hong Kong, qui possède également l’échange de crypto-monnaie Bitfinex.

Les trois plateformes d’échange de crypto-monnaies, Binance, Coinbase et Bitfinex sont concurrentes. Leur affiliation avec les stablecoins qu’ils soutiennent a intensifié la rivalité et divisé les commerçants de la communauté crypto.

Binance a automatiquement converti l’USDC en son stablecoin BUSD, nuisant à la circulation de l’USDC

Circle, l’émetteur du stablecoin USDC indexé sur l’USD, a récemment publié une déclaration citant une forte concurrence sur le marché du stablecoin et la pression croissante sur son actif crypto. Circle s’attend à ce que la croissance de l’USDC soit ralentie par les récents changements dans la cryptomonnaie.

Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Circle a déclaré le 14 novembre que la conversion automatique de l’USDC par l’échange cryptomonnaie Binance en stablecoin de Binance (BUSD) détenu dans les portefeuilles de la plateforme a réduit la circulation de l’USDC au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Circle estime que la circulation de l’USDC a chuté de 3 milliards de dollars en réponse à la décision de Binance. La baisse totale était de 8,3 milliards de dollars QoQ et Circle a cité l’effondrement de grandes entreprises de cryptomonnaie telles que FTX, Voyager Digital et Celsius, ainsi que la hausse des taux d’intérêt comme principale cause de la baisse.

Coinbase : le chevalier blanc des malheurs de Circle

Circle a fait valoir que la croissance ralentie de l’USDC pourrait toucher ses autres activités. La société a déclaré,

Si les pièces stables Circle ne se développent pas comme prévu, nos activités, nos résultats d’exploitation et notre situation financière pourraient en être affectés.

La bourse Bybit, dont le siège est à Singapour, est intervenue pour soutenir Circle et a déclaré un partenariat pour offrir des paires au comptant USDC. Bybit a fait une déclaration en septembre 2022, expliquant qu’il offrira les services de Circle à ses utilisateurs en élargissant ses listes de paires au comptant USDC pour accélérer la croissance de Bybit et en faire une passerelle pour les produits de détail et institutionnels réglés par l’USDC. La bourse a introduit des options USDC et a diversifié ses produits pour les traders de crypto.

La décision de Coinbase d’annoncer l’échange sans frais de l’USDT vers l’USDC favorise également une adoption et une utilisation accrues du stablecoin de Circle. Coinbase a informé ses utilisateurs via un blog que « la stabilité et la confiance » sont de la plus haute importance à la lumière des récents événements dans l’écosystème crypto. Avec une volatilité croissante et une confiance en baisse, la bourse a qualifié son appel à la conversion de Tether en USDC de « fuite vers la sécurité ».

Coinbase a ajouté que l’USDC est un stablecoin fiable et réputé, et que la suppression des frais pour les clients de détail mondiaux pour convertir l’USDT en USDC est leur façon d’offrir un changement sans friction aux utilisateurs.

Les traders devraient-ils s’inquiéter de leurs avoirs Tether USDT ?

À plusieurs reprises depuis 2017, Tether a été qualifié de fraude, d’arnaque et a été critiqué pour son manque de transparence. Le stablecoin continue d’honorer les rachats à l’ancrage du dollar et l’a fait même pendant l’effondrement de l’échange FTX.

Selon les données de CoinGecko, Tether a subi un détachement temporaire de la parité de 1 $ à 97 cents quelques jours après l’effondrement de l’échange FTX. L’équipe derrière le stablecoin a été rapide pour résoudre le même problème et a continué à honorer les rachats. Fait intéressant, Tether est la troisième crypto la plus échangée sur Coinbase et représente 5 % de son volume d’échanges.

Tableau des prix USDT sur CoinGecko

Le 20 septembre, Tether a reçu l’ordre d’un juge américain à New York de produire ses dossiers financiers liés aux réserves de garantie pour l’USDT, c’est-à-dire de prouver le support 1:1 pour l’arrimage au dollar. Ceci est distinct d’un autre procès qui demandait au procureur général de New York de divulguer les documents qu’il avait recueillis lors de son enquête sur les réserves de Tether. Avec les poursuites en cours et les questions soulevées sur les réserves de garantie et la transparence de Tether, les échanges cryptomonnaies se sont tournés vers leurs propres pièces stables : BUSD dans le cas de Binance, et USDC dans le cas de Coinbase, et ont tenté d’amener les clients à les adopter au lieu de Tether.

La décision de Coinbase et Binance a divisé la communauté crypto quant à la sécurité relative de leurs avoirs stables en USDT, USDC et BUSD.

L’importance de Tether dans la saga des échanges FTX et l’écosystème crypto

Tether est important pour l’écosystème crypto en raison de son utilisation comme moyen d’échange entre les avoirs crypto de l’investisseur et la monnaie fiduciaire. Pour échanger leurs avoirs cryptomonnaies contre du fiat, les utilisateurs doivent retirer leurs fonds en échangeant des pièces stables contre des devises fiduciaires comme l’USD.

Tether, le plus grand stablecoin, a une capitalisation boursière de 65,7 milliards de dollars. Le site Web Tether indique que:

Tous les jetons Tether sont rattachés à 1 pour 1 avec une monnaie fiduciaire correspondante et sont garantis à 100 % par les réserves de Tether. La valeur de nos réserves est publiée quotidiennement et mise à jour au moins une fois par jour.

Répartition des réserves de tether

Bien que Tether affirme que chaque USDT est garanti à 100 % par des réserves, y compris la monnaie traditionnelle et les équivalents de trésorerie, ils peuvent également inclure d’autres actifs et créances provenant de prêts consentis par Tether à des tiers. Par conséquent, les actifs de Tether sont partiellement adossés à « d’autres actifs et créances ». Les experts pensent que cela pourrait compromettre la capacité de Tether à convertir des actifs en période de crise et le conduire à se désancrer, tout comme l’USD a été contraint de se désancrer lorsqu’il est passé de l’étalon-or en 1971.

Si Tether subissait un désancrage, cela aurait un effet en cascade sur la valeur de toutes les crypto-monnaies, en partie en raison de sa grande capitalisation boursière et de sa pertinence parmi les commerçants de l’écosystème. Depuis que l’effondrement de l’échange FTX a poussé plusieurs commerçants à se retirer complètement des crypto-actifs et des actifs à risque, plusieurs commerçants se sont retirés des crypto-monnaies, échangeant USDT contre fiat. Cela fait du plus grand stablecoin du secteur la clé de la contagion des échanges FTX.