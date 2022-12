Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Comment PPI s’intègre dans le rallye du marché baissier de BTC | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin décolle de la ligne de tendance inférieure du coin descendant après cinq mois de stagnation.

Les données de transaction montrent que le prochain obstacle est à 20 242 $, où près de 5,2 millions d’adresses détiennent environ 2,56 millions de BTC à perte.

L’invalidation de la thèse haussière se produira lors du basculement du niveau de support de 15 551 $ dans une barrière de résistance.

Le prix du bitcoin montre un début sain de tendance haussière, quoique lente après des semaines de consolidation serrée. Cette perspective haussière a de bonnes raisons de se poursuivre, mais les investisseurs doivent envisager tous les scénarios possibles.

L’indice des prix à la production et son rôle dans la reprise du marché baissier

Un facteur de risque possible pour le prix du Bitcoin pourrait être le niveau des taux d’intérêt fixés par la Réserve fédérale américaine, car cela a un impact sur deux facteurs pertinents pour le prix du BTC : les coûts d’emprunt et la valeur du dollar américain.

Le prix du bitcoin est en dollars américains, donc si la valeur de l’USD augmente, cela a tendance à avoir un effet négatif sur le prix du BTC et vice versa s’il baisse. Les coûts d’emprunt ont un impact sur les crypto-monnaies car de nombreux investisseurs et commerçants en crypto utilisent des prêts et des marges pour acheter des actifs crypto. Une hausse des coûts d’emprunt peut donc également avoir un impact négatif sur la demande et donc sur les prix.

Une publication macroéconomique clé susceptible d’avoir un impact sur le niveau auquel la Réserve fédérale fixe les taux d’intérêt est l’indice des prix à la production (PPI), qui mesure les tendances inflationnistes des biens de gros ou les variations des prix « sortie usine » des biens. Cela devrait être annoncé aujourd’hui à 01h30 GMT.

L’IPP devrait être inférieur aux 6,7 % de l’année précédente en raison des mesures déjà prises par la Réserve fédérale, qui augmente ses taux depuis un certain temps maintenant. L’attente consensuelle est que l’IPP soit de 5,9 % ; tout ce qui dépasse ce chiffre suggérera probablement que les pressions inflationnistes sont toujours fortes et que la Fed doit continuer à augmenter les taux d’intérêt à un rythme agressif. Cela renforcera le dollar et augmentera les coûts d’emprunt qui sont tous deux négatifs pour les cryptos. Cela pourrait donc déclencher une légère baisse du prix du Bitcoin.

Ce bref recul pourrait être une bénédiction déguisée, cependant, si le prix du Bitcoin peut trouver un pied au niveau de support de 16 450 $ et se rallier. Accumuler ici avec l’attente d’un passage à 20 000 $ ou 30 000 $ donnerait des rendements maximaux pour les acheteurs mis à l’écart.

Le prix du Bitcoin et son récit optimiste

Un autre signe que le prix du Bitcoin pourrait remonter vient de sa dissonance avec l’élan. Alors que le prix du Bitcoin a produit une série de plus bas, l’indice de force relative (RSI), en revanche, a produit une série de plus hauts. Ce manque de conformité suggère que la dynamique baissière s’essouffle. Par conséquent, cette formation technique conduit souvent à une inversion de tendance. Dans le cas de BTC, le changement serait en faveur des traders.

Cette perspective a été mentionnée il y a des semaines par Netcost-Security, et depuis lors, le prix du Bitcoin a augmenté de 11,80 %. Cette tendance devrait continuer à pousser la grande crypto plus haut jusqu’à ce qu’elle approche du point de contrôle (POC) du volume 2022 à 19 089 $. Il s’agit du niveau de volume échangé le plus élevé pour BTC, ce qui en fait un obstacle difficile.

Surmonter ce blocus permettra au prix du Bitcoin de viser les prochains objectifs à 20 242 $ et les niveaux psychologiques de 25 000 $ et 30 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Bien que les perspectives haussières aient un sens pour le prix du Bitcoin d’un point de vue technique, les mesures en chaîne suggèrent également des perspectives similaires. Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre qu’il existe deux obstacles cruciaux pour BTC.

Le 20 242 $ est un niveau de résistance important où environ 5,2 millions d’adresses qui ont acheté 2,56 millions de BTC sont «hors de l’argent». Par conséquent, une hausse des prix du Bitcoin à ce niveau entraînera probablement une augmentation massive de la pression de vente, certains de ces investisseurs décidant de se décharger de leurs avoirs afin d’atteindre le seuil de rentabilité.

Par conséquent, les perspectives techniques mentionnent qu’un retournement du niveau de 20 242 $ ouvrira la voie aux traders pour étendre leur élan à 30 000 $ ou plus.

CTB GIOM

Bien que les perspectives techniques soient optimistes pour le prix du Bitcoin, les investisseurs doivent noter que le niveau de 15 551 $ est celui où la BTC a formé des creux égaux, et en dessous de ces creux oscillants se trouve la liquidité d’arrêt de vente que les teneurs de marché pourraient cibler.

Si le prix du Bitcoin s’effondre, ce sera pour collecter cette liquidité. Une reprise rapide après ce mouvement peut être considérée comme une accumulation d’argent intelligente, mais une clôture en chandelier de trois jours en dessous de 15 551 $ invalidera la thèse haussière.

Dans ce cas, le prix du Bitcoin pourrait revoir les niveaux macroéconomiques potentiels, allant de 13 575 $ à 11 898 $.

Fait intéressant, le niveau de support immédiat observé dans le GIOM s’étend de 16 622 $ à 9 735 $. Ici, environ 5 millions d’adresses qui ont accumulé 2,14 millions de BTC à un prix moyen de 12 750 $ sont « In the Money ». Une glissade sur ce territoire sera un moment opportun pour ces investisseurs d’ajouter davantage à leurs avoirs, ajoutant de la crédibilité à la possibilité que cela puisse fournir un fond pour le marché.