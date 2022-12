Coinbase d’échange de crypto demande aux utilisateurs de changer USDT pour USDC | Cryptomonnaie

Coinbase renonce aux frais de conversion pour les utilisateurs qui souhaitent passer à un « stablecoin de confiance » dans une nouvelle campagne qui met en évidence la qualité des réserves qui soutiennent l’USD Coin (USDC) appartenant à Circle.

« Les événements des dernières semaines ont mis à l’épreuve certaines pièces stables et nous avons assisté à une fuite vers la sécurité », a déclaré Coinbase dans un article de blog publié vendredi matin, heure de l’Asie. « Nous pensons que l’USD Coin (USDC) est un stablecoin fiable et réputé. »

Coinbase a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, il supprime les frais pour les clients de détail mondiaux pour convertir l’USDT en USDC.

Coinbase est co-fondateur de l’USDC.

Les données en chaîne montrent que l’USDT est le troisième actif numérique le plus échangé sur Coinbase, représentant 5 % du volume de la bourse, où il se négocie actuellement à 99 cents.

Quelques jours après l’effondrement de FTX, Tether (USDT) a été renversé et s’est échangé aussi bas que 93 cents. La majorité des paires de trading sur les bourses sont revenues à 1 $, bien que les données de CoinGecko montrent qu’il continue de se négocier à 99 cents sur certaines paires chez Binance.

Fin septembre, Tether a reçu l’ordre d’un juge américain à New York de produire des documents financiers relatifs au support de l’USDT. Ceci est distinct du procès devant la Cour suprême de New York qui demande au procureur général de New York de publier les documents qu’il a recueillis dans le cadre de son enquête sur les réserves de Tether.