Quoi de neuf et quoi de neuf pour la mise à niveau d’Ethereum à Shanghai | Cryptomonnaie

Un calendrier provisoire de mars 2023 a été fixé pour la mise à niveau de Shanghai qui permettra les retraits de jalonnement, une liste d’EIP a également été intégrée, mais l’EIP-4844 n’a pas été retenu.

Les principaux développeurs d’Ethereum ont choisi de donner la priorité à l’activation des retraits de jalonnement via la mise à niveau de Shanghai avant de mettre en œuvre la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP)-4884 liée à Surge.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, la prochaine étape clé de la feuille de route d’Ethereum est la mise à niveau de Shanghai, qui permettra, entre autres, les retraits des jalonneurs/validateurs ETH de la chaîne Beacon.

EIP-4884 est également important et devait initialement être intégré à Shanghai, introduisant le «proto-danksharding» pour améliorer considérablement l’évolutivité du déploiement de la couche 2 (The Surge) avant la mise en œuvre complète de la mise à niveau majeure de Sharding à la fin de l’année prochaine.

Cependant, selon le développeur principal d’Ethereum Tim Beiko lors de la dernière réunion des développeurs Ethereum Core le 8 décembre, le consensus ultime était de se concentrer d’abord sur Shanghai pour éviter tout retard potentiel si l’EIP-4844 n’était pas prêt à temps.

Dans un fil de discussion sur Twitter, Beiko a noté que tout le monde était d’accord pour « (1) voir Shanghai arriver rapidement, idéalement vers mars et (2) suivre cela avec une fourchette centrée sur EIP-4844 ».

Bien que l’EIP-4844 ne soit pas inclus, les développeurs ont convenu d’inclure un ensemble d’EIP qui mettent essentiellement à niveau la machine virtuelle Ethereum (EVM), notamment en introduisant un nouveau format de contrat EVM, des séparations code/données et de nouveaux codes d’opération.

Beiko a noté que ces mises à niveau, connues sous le nom de format d’objet EVM (EOF), sont assez faciles à revenir en arrière et à supprimer de Shanghai, si les développeurs n’ont pas fini de travailler dessus lorsque Shanghai est prêt pour la mise en œuvre, alors EOF sera simplement supprimé et expédié. plus tard.

De plus, un ensemble d’EIP préalablement convenus sera déployé aux côtés de Shanghai, la liste comprend EIP-3651 : Warm Coinbase, EIP-3855 : instruction PUSH0, EIP-3860 : Limit and meter initcode et EIP-4895 : Beacon chain push retraits as opérations.

C’est donc là que nous avons atterri pour Shanghai : Retraits, EOF et quelques EIP déjà implémentés (PUSH0, Warm COINBASE, Limit/Meter initcode) sont ce que nous allons rechercher. Si d’ici janvier, nous n’atteignons pas les jalons EOF mentionnés ci-dessus, nous le retirerons de Shanghai afin que les retraits soient expédiés dès que possible. – timbeiko.eth (@TimBeiko) 8 décembre 2022

EIP-3651 : Warm Coinbase en particulier aura potentiellement des avantages de réduction des coûts pour le réseau. À ne pas confondre avec le nom d’échange de crypto, Coinbase dans ce contexte fait référence au nom du logiciel que les constructeurs utilisent pour recevoir de nouveaux jetons sur le réseau.

Chaque nouvelle transaction sur la plate-forme doit interagir plusieurs fois avec le logiciel Coinbase, cependant, les transactions initiales commencent plus cher car Coinbase a essentiellement besoin de temps pour se réchauffer.

Avec la nouvelle mise en œuvre de l’EIP, ce ne sera plus le cas, ce qui réduira les frais de gaz lorsque les constructeurs interagissent avec lui.

Selon la Fondation Ethereum, Sharding est une mise à niveau en plusieurs phases conçue pour augmenter considérablement « l’évolutivité et la capacité » d’Ethereum via la mise en œuvre de chaînes de fragments, ce qui donnera au réseau « plus de capacité pour stocker et accéder aux données ».

Avec les capacités de stockage de données améliorées, cela permettra essentiellement aux solutions de couche 2 d’offrir des frais de transaction beaucoup plus bas.

Une fois tout cela terminé, le prochain événement majeur du réseau et la dernière partie de la feuille de route est la mise à niveau de Sharding, qui devrait être déployée en 2023 et 2024.