First Mover Asia : les détenteurs de jetons Tokocrypto bénéficient des informations faisant état de l’acquisition par Binance de la bourse indonésienne | Cryptomonnaie

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin revient au-dessus de 17 000 $ après une poussée tardive

De James Rubin

Bitcoin a ignoré les inquiétudes concernant l’inflation, une économie en cratère et les derniers problèmes de crypto, augmentant de 2,3% au cours des 24 heures précédentes après une poussée jeudi soir.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment au-dessus de 17 230 $, son plus haut niveau depuis lundi matin.

La BTC a ensuite eu du mal à dégager le support de 17 000 $ qu’elle avait détenu pendant une grande partie des 10 jours précédents, alors que les investisseurs craintifs revenaient à l’aversion au risque. Les marchés de la cryptomonnaie ont eu peur des événements au sein de l’industrie et au-delà qui pourraient faire chuter les prix à des niveaux inférieurs.

« Ce sera un modèle de croissance un peu plus lent », a déclaré JJ Kinahan, PDG de la société de commerce en ligne IG North America, au programme First Mover de CoinDesk TV, bien qu’il ait ajouté qu’il sentait « de nouveaux fonds voulant entrer sur le marché », affirmant que les investisseurs étaient « sortis » d’une « crise de confiance ».

Kinahan a ajouté que pour le reste de l’année, il surveillera si les investisseurs reviennent à la crypto ou « si les gens disent: » Hé, je vais me regrouper, attendre jusqu’en 2023 et réinvestir à ce moment-là « , ce qui est un modèle de comportement nous voir souvent dans d’autres classes d’actifs. »

Ether a récemment changé de mains juste en dessous de son dernier support de 1 300 $, soit un gain de plus de 4,5 % par rapport à mercredi, à la même heure. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande a augmenté après que les développeurs d’Ethereum ont déterminé que le prochain hard fork du réseau, appelé « Shanghai », aura un délai de sortie cible de mars 2023. Le fork de mars et un deuxième à l’automne donneront aux développeurs le temps de concentrez-vous sur les problèmes techniques et atténuez le stress des personnes dont l’ETH (et toutes les récompenses accumulées) sont verrouillées dans le contrat intelligent de jalonnement Beacon Chain.

Cependant, les nouvelles sur la cryptomonnaie ont été tout sauf simples cette année. Plus tôt dans la journée, l’analyste de CoinDesk, Omkar Godbole, a écrit qu’un marché baissier des ETH était susceptible de s’intensifier après être tombé sous le support pivot. L’ETH a chuté de 17% le mois dernier, franchissant une ligne de tendance ascendante reliant les creux de juin et d’octobre. Plus tard jeudi, CoinDesk a également rapporté que les actions du plus grand fonds bitcoin au monde, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ont atteint un taux d’actualisation record de près de 50 % par rapport au prix du bitcoin.

«Le fait que le Bitcoin Trust de Grayscale se négocie désormais à près de 50% de réduction est tout simplement horrible pour les détenteurs de GBTC. Cela met vraiment en évidence les grandes différences de qualité de structure entre les différents véhicules d’investissement », a déclaré Bradley Duke, co-PDG d’ETC Group, dans une note à CoinDesk.

Grayscale et CoinDesk sont tous deux des filiales de Digital Currency Group.

La plupart des autres cryptos majeures étaient récemment dans le vert avec MATIC, le jeton de la plate-forme de couche 2 Polygon, en hausse d’environ 3,3 % et la pièce meme populaire DOGE grimpant de près de 3 %. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a bondi de plus de 2%.

Les principaux indices boursiers ont mis fin à une séquence de cinq jours de défaites consécutives, le Nasdaq et le S&P 500, à forte composante technologique, augmentant respectivement de 1,1 % et 0,8 %, malgré les récentes incertitudes macroéconomiques. Vendredi, les investisseurs surveilleront l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, largement surveillé, qui devrait augmenter de quelques fractions de point de pourcentage dans sa lecture préliminaire de décembre par rapport au mois précédent.

Kinahan, d’IG North America, considère le récent mouvement latéral des cryptos comme une victoire. « Si vous passez la fin de l’année sur le côté, je considérerais cela davantage comme un élan », a-t-il déclaré. « Si vous êtes long en ce moment, vous vous dites, ‘pouvons-nous simplement rester à 1% à 3% des niveaux auxquels nous sommes en ce moment parce que cela construit une base qui sera la confiance à plus long terme.’ «

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA +5,5% Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF +3,9% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +3,5% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Les détenteurs de jetons Tokocrypto voient une reprise

Par Glenn Ardi

Les médias indonésiens indiquent que Binance est en train d’acquérir Tokocrypto, l’un des plus grands échanges cryptomonnaies du pays – sauf que cet accord n’a pas encore été conclu.

C’est loin d’être officiel. Malgré le récit qui dit le contraire, il n’y a pas d’accord d’acquisition signé.

Interrogée par CoinDesk Indonesia sur le processus d’acquisition, Rieka Handayani, vice-présidente des communications d’entreprise de Tokocrypto, a déclaré que l’échange ne commentait pas « les rumeurs et les spéculations qui circulent ».

« Binance est l’un des investisseurs de Tokocrypto qui se sont joints depuis 2020 pour développer conjointement la société et aider à construire l’industrie des actifs cryptomonnaies en Indonésie », a déclaré Handayani dans un communiqué à CoinDesk Indonesia. « L’objectif de Tokocrypto est de créer une entreprise durable et de poursuivre activement le développement de l’industrie des actifs cryptomonnaies, qui a considérablement augmenté. »

Il y a eu un bénéficiaire de cette annonce préventive : les détenteurs de jetons. Selon les données de CoinGecko, le jeton d’échange de Tokocrypto, TKO, a bondi de 97 % après la publication de la première histoire et a augmenté de 50 % au cours de la semaine dernière.

(TradingView)

Le volume des transactions de TKO est passé d’environ 3 millions de dollars avant l’histoire à environ 67 millions de dollars au 8 décembre.

L’acquisition de Tokocrypto par Binance aurait beaucoup de sens. L’Indonésie compte 16,3 millions d’utilisateurs de crypto enregistrés auprès de son système national de connaissance de votre client et une population de 280,7 millions. En août 2020, le pays aurait plus d’investisseurs en crypto que de commerçants en bourse.

Pendant ce temps, Tokocrypto a eu un hiver crypto difficile. Au cours du mois dernier, la bourse a licencié 20% de ses employés et a commencé à séparer ses unités commerciales, telles que T-Hub (une communauté de salons cryptomonnaies à Bali) et TokoMall (un marché de jetons non fongibles), en entités distinctes. entités et les essaimera probablement pour lever des fonds.

Une acquisition de Binance serait l’occasion idéale pour l’échange en difficulté. Ce n’est pas que l’accord ne se produira jamais; ce n’est tout simplement pas officiel. Encore. Mais quelqu’un a déjà fait un joli profit sur la rumeur.

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) Indice des prix à la consommation en Chine (Annuel/Novembre)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) Indice des prix à la production des États-Unis hors alimentation et énergie (Annuel/Novembre)

23 h 00 HKT/SGT (15 h 00 UTC) Indice de confiance des consommateurs du Michigan (décembre)