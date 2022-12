Les sénateurs américains présentent un projet de loi obligeant les entreprises de crypto-minage à déclarer leurs émissions de CO2 | Cryptomonnaie

Le sénateur Ed Markley et le représentant Jared Huffman ont présenté jeudi la loi sur la transparence environnementale des crypto-actifs.

La législation proposée vise à accroître la surveillance des impacts environnementaux et énergétiques de la crypto-monnaie.

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies utilisant le consensus Proof of Work ont ​​été déclarés comme les actifs numériques les plus énergivores.

Bitcoin a été le visage du marché de la cryptomonnaie et de la méthode de consensus Proof of Work (PoW). Mais en même temps, il a également été le visage d’une consommation d’énergie excessive, suscitant des débats sur la réduction de l’impact des actifs numériques. Les législateurs américains ont approfondi cette discussion jeudi avec leur nouveau projet de loi.

Les installations de minage de bitcoin et de crypto sous le radar

Selon une annonce du 8 décembre, le représentant Jared Huffman, ainsi que le sénateur Ed Markley, ont présenté un nouveau projet de loi visant à accroître la surveillance par le gouvernement des actifs cryptomonnaies. La législation intitulée Crypto-Asset Environmental Transparency Act demanderait à l’Environmental Protection Agency (EPA) d’étudier l’impact de l’activité de crypto-minage.

Le projet de loi nécessiterait que chaque installation minière de crypto-monnaie du pays utilise plus de 5 mégawatts d’énergie pour déclarer ses émissions de gaz à effet de serre. Commentant la même chose, le représentant Huffman a déclaré:

« Cette semaine, le sénateur Ed Markey et moi [Jared Huffman] se sont associés pour présenter la loi sur la transparence environnementale des crypto-actifs afin d’exiger que les installations de cryptominage déclarent leurs émissions de dioxyde de carbone en vertu de la loi sur la qualité de l’air, ainsi que d’exiger une étude inter-agences détaillée sur les impacts environnementaux de la crypto – tirant enfin le rideau sur cette industrie.

Selon le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, les actifs cryptomonnaies représentent 1,7 % de la consommation d’électricité aux États-Unis. Sur ce total, Bitcoin est à lui seul responsable de 1,4% de l’électricité domestique consommée dans le pays.

Selon le sénateur Markley, les installations de crypto-minage compromettent des décennies de progrès dans la lutte contre le changement climatique en donnant la priorité aux profits. Il ajouta,

« Ce projet de loi est une étape importante pour comprendre tous les impacts environnementaux de ces opérations, ainsi que pour tenir les opérations de crypto-minage responsables des dommages qu’elles causent. »

Impact sur les opérations minières de Bitcoin

Pour le moment, le nouveau projet de loi vise uniquement à rendre obligatoire la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Les mesures que le gouvernement pourrait prendre sur la base de ces données ne sont pas encore connues.

Étant donné que Bitcoin et d’autres cryptos utilisant la méthode de consensus PoW consomment le plus d’énergie, toute action législative ciblera ces actifs en premier. Cependant, on ne peut pas dire avec certitude si cette action limiterait les opérations de ces mineurs ou les fermerait complètement.