La SEC appelle les entreprises à divulguer leur exposition aux faillites et aux risques cryptomonnaies | Cryptomonnaie

La division des finances d’entreprise de la Securities and Exchange Commission a rappelé aux entreprises les exigences de divulgation et a fourni des conseils sur ce qu’elles voulaient savoir.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié de nouvelles directives qui pourraient amener les sociétés cotées en bourse à divulguer leur exposition aux actifs cryptomonnaies.

Dans une déclaration publiée le 8 décembre, la division des finances des sociétés de la SEC a déclaré que le récent bouleversement du marché des actifs cryptomonnaies avait «provoqué une perturbation généralisée» et a noté que les entreprises pourraient avoir des obligations de divulgation en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières pour divulguer si ces événements auraient pu avoir un impact sur leur activité.

La SEC a également inclus un exemple de lettre qui serait adressée aux entreprises demandant des informations supplémentaires sur l’exposition de l’entreprise aux faillites cryptomonnaies, à la volatilité des actifs cryptomonnaies et à tout autre développement important du marché de la cryptomonnaie.

La première question demande à l’entreprise de divulguer tout « développement significatif du marché des actifs cryptomonnaies » qui pourrait avoir un impact sur la situation financière, les résultats ou le cours de l’action de l’entreprise, y compris l’impact de la volatilité des prix des actifs cryptomonnaies.

D’autres questions demandent à l’entreprise de discuter de la façon dont certaines faillites ont eu ou pourraient avoir un impact sur l’entreprise, y compris si l’on a connu des «rachats ou retraits excessifs» ou dans quelle mesure les actifs cryptomonnaies sont utilisés comme garantie pour les prêts.

Le modèle de lettre demande également à l’entreprise de décrire tout risque important pour l’entreprise résultant de l’évolution de la réglementation relative aux actifs cryptomonnaies, ou des risques encourus par l’affirmation de la compétence des régulateurs américains et étrangers ou d’autres entités gouvernementales sur les actifs cryptomonnaies et les marchés des actifs cryptomonnaies.

Dans le texte d’accompagnement, la SEC a expliqué qu’elle « examine sélectivement les dépôts […] surveiller et améliorer la conformité aux exigences de divulgation applicables.

Il a noté que les entreprises sont déjà tenues de fournir des informations supplémentaires si nécessaire pour éviter d’induire les investisseurs en erreur.

« En respectant leurs obligations de divulgation, les entreprises devraient tenir compte de la nécessité de tenir compte de l’évolution du marché des actifs cryptomonnaies dans leurs dépôts », a ajouté l’agence.

La SEC s’est préparée à une plus grande surveillance de la cryptomonnaie ces derniers mois, ouvrant de nouveaux bureaux – un bureau des actifs cryptomonnaies et un bureau des applications et services industriels – spécifiquement à cette fin. La SEC et d’autres agences ont récemment été critiquées pour leur manque d’application dans des affaires très médiatisées.