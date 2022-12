Hard fork Ethereum «Shanghai» prévu pour mars 2023, permettant aux utilisateurs de retirer leur éther jalonné | Cryptomonnaie

Les développeurs d’Ethereum ont confirmé que l’EIP 4895, qui permettra le retrait de l’éther jalonné, sera également mis en œuvre simultanément.

L’équipe de développement d’Ethereum a également discuté d’un autre hard fork en 2023, visant à améliorer la capacité de traitement des transactions du réseau.

Le prix d’Ethereum a réagi positivement, augmentant de plus de 5,01 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 1 279 $.

Ethereum est apparemment dans une séquence de développement depuis que le réseau a connu sa plus grande mise à niveau cette année. La fusion, qui a initié la transition du réseau de Proof of Work (PoW) à Proof of Stake (PoS), devrait être poussée plus loin avec « Shanghai ». Ce hard fork apportera une mise à niveau cruciale au réseau qui manquait depuis des mois maintenant.

Ethereum apportera plus d’un hard fork en 2023

Alors que, d’une part, l’espace crypto n’a toujours pas complètement quitté la fusion, les développeurs d’Ethereum, d’autre part, se dirigent vers la prochaine grande mise à niveau. Selon les discussions lors de la 151e réunion des développeurs Ethereum Core jeudi, « Shanghai » a reçu une date provisoire.

« Shanghai » est le nom de la prochaine proposition majeure d’amélioration d’Ethereum (EIP) – 4895, le hard fork qui poursuivra le voyage de la fusion. Prévu pour arriver en mars 2023, le hard fork « Shanghai » permettra au réseau de gérer enfin le retrait de l’éther jalonné (stETH). Cette option manquait sur le réseau malgré le verrouillage de près de 3,4 millions de stETH d’une valeur de près de 4,48 milliards de dollars sur la chaîne de balises d’Ethereum.

Travailler de manière structurée a permis aux mises à niveau d’être simples et a permis aux développeurs d’assurer une transition réussie vers PoS. Dans la même veine, Ethereum devrait traverser un autre hard fork au cours du troisième trimestre de 2023.

L’EIP 4844 a pour objectif d’améliorer la capacité d’Ethereum à gérer davantage de transactions. Les développeurs vérifieraient cela grâce à une nouvelle forme de transaction connue sous le nom de « shard blob ».

Cela permettrait de stocker les données hors chaîne et d’améliorer également la capacité des cumuls jusqu’à 100 fois. La mise à niveau, connue sous le nom d’EIP 4844, introduira le proto-danksharding et poussera le réseau plus loin.

Le prix de l’Ethereum en hausse

Le prix Ethereum a enregistré une augmentation de 5,01 % au cours des dernières 24 heures, portant le prix du marché à 1 282 $. La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde s’est rapprochée de marquer sa résistance immédiate à 1 311 $.

Si la reprise se poursuit au cours des 48 prochaines heures, les 1 311 $ seraient basculés dans un plancher de support, ouvrant la possibilité d’une montée à 1 426 $. Dépasser ce niveau entraînerait une hausse de 11,2 % du prix Ethereum. Les chances d’une hausse sont nettement plus fortes en ce moment, car l’ETH bénéficie également du support des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 30, 50 et 100 jours.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Mais si les traders prennent le contrôle et que le prix d’Ethereum baisse, un nouveau test du niveau de support de 1 187 $ pourrait avoir lieu. Glisser en dessous de ce niveau porterait l’ETH à 1 145 $, et un chandelier quotidien proche du support critique invaliderait la thèse haussière. Par conséquent, l’altcoin finira par marquer les plus bas mensuels de 1 082 $.