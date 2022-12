Dogecoin contre Shiba Inu: le prix SHIB renverse DOGE et rallie 40% | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a surperformé le prix Shiba Inu de 172% depuis août.

Le DOGE a augmenté de 52 % au cours des derniers jours de novembre, tandis que le prix du Shiba Inu a perdu 17 % de sa valeur marchande.

Un recul sur le graphique DOGE/SHIB entraînerait probablement un rallye Shiba Inu.

Le prix Dogecoin a dépassé le prix Shiba Inu, mais les circonstances sont susceptibles de changer. Si les conditions du marché persistent, SHIB pourrait prendre le contrôle du marché et se redresser tandis que DOGE se dirige vers des objectifs inférieurs.

Le prix Dogecoin a surpassé Shiba Inu

Le prix du Dogecoin a enregistré une étonnante remontée de la tendance à la hausse au cours de l’automne, reconstituant 180 % de la valeur marchande perdue entre les mains des investisseurs. Le prix de Shina Inu, au contraire, est resté stagnant. L’enchère de novembre s’est soldée par une baisse de 25 % pour les investisseurs SHIB. Bien qu’il ne fasse aucun doute que DOGE a été le meilleur atout à détenir. Maintenant, le 7 décembre, en utilisant l’aide d’outils d’analyse technique comparative, les tables pourraient être dues pour un tour pour les deux pièces meme notoires. Le prix du Shiba Inu pourrait devenir le plus performant dans les semaines à venir.

En utilisant Tradingview.com, les investisseurs peuvent déterminer quel actif en effectuera un autre en mettant en œuvre une simple équation de division entre les deux actifs. Dans ce cas, le prix Dogecoin divisé par le prix Shiba Inu montre Dogecoin comme un surperformant clair entre les deux actifs. Depuis août 2022, DOGE a surperformé SHIB de 172 %. De plus, les investisseurs peuvent vérifier l’efficacité de l’équation en examinant chaque actif individuellement. Depuis août, le DOGE a augmenté de 163 %, tandis que le DHIB n’a enregistré qu’un pic de tendance à la hausse de 50 % au cours de la même période.

En utilisant la théorie des ondes d’Elliott, une impulsion claire à cinq ondes est indiquée sur le graphique DOGE/SHIB. Les techniques ont également rebondi du niveau Fiib de 38,2% le 10 novembre et ont imprimé une formation à double sommet le 31 novembre. Le niveau de retracement de Fibonacci est extrait de la mesure du creux de swing en août au récent sommet de swing en novembre. Le rallye indiqué est le résultat du rallye de récupération de dernière minute de DOGE de 52% entre le 14 novembre et le 31 novembre. Le prix du Shiba Inu a perdu 17% de sa valeur marchande au cours de cette même période.

Si le graphique DOGE / SHIB a effectivement dépassé, une baisse dans les cibles inférieures pourrait entraîner inversement un rallye Shiba Inu. En d’autres termes, une chute dans le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % de la « Golden Pocket » entraînerait une augmentation de 40 % du prix du Shiba Inu. Il convient de noter que le prix DOGE pourrait également baisser de 80 % tandis que Shib restait entièrement immobile pour manifester le résultat du scénario susmentionné sur le graphique DOGE/SHIB. En raison de la corrélation des deux actifs avec Bitcoin, le scénario principal est le résultat le plus probable.

L’indice de force relative soutient l’idée que Shiba Inu surpassera bientôt le prix du Dogecoin, car une divergence entre la vague trois et la vague cinq est indiquée sur le graphique journalier. Le signal de divergence peut être le catalyseur du recul pour induire le powershift rotationnel que les investisseurs recherchent.

DOGE/USDT/SHIB/USDT Graphique sur 1 jour

Pour récapituler, les investisseurs voudront peut-être garder les yeux sur le graphique DOGE / SHIB pour évaluer la force des deux pièces de monnaie pour chiens jusqu’en 2023. La surperformance de Doge par rapport à SHIB dure depuis près de six mois, et un changement de rotation serait plus que raisonnable. . Les traders peuvent être en mesure d’utiliser des techniques d’analyse technique classiques sur le graphique DOGE/SHIB en prédiction d’une opportunité rentable.