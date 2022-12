L’Union européenne oblige les fournisseurs de services de cryptomonnaie à révéler les données de transaction pour lutter contre la fraude fiscale | Cryptomonnaie

La Commission européenne a fait la suggestion afin de tirer également des revenus des gains de trading de crypto.

Les règles proposées seraient applicables aux transactions nationales et transfrontalières.

L’Union européenne envisage également de mettre en œuvre des réglementations sur la cryptomonnaie si le projet de loi MiCA est approuvé en février 2023.

L’Union européenne se concentre sur la création d’un système pour l’espace cryptomonnaie dans le bloc, ce qui lui permettrait d’en superviser tous les aspects. La réglementation est certainement au cœur du processus, mais comme cela semble être le cas, l’UE envisage également de contrôler les bénéfices commerciaux avec l’aide de la nouvelle initiative de la Commission européenne.

L’Union européenne mise sur la transparence

L’Union européenne a proposé un nouvel ensemble de directives qui permettraient à l’union de lutter contre la fraude fiscale émergeant du secteur de la cryptomonnaie. Conformément aux règles, chaque fournisseur de services de cryptomonnaie actif dans les 27 pays membres est tenu de signaler toutes les transactions impliquant les citoyens de l’union.

Cette décision permettrait à l’Union européenne de mettre également un terme à l’évasion fiscale, présente dans le secteur de la cryptomonnaie. Par conséquent, la transparence dans l’espace cryptomonnaie est vouée à s’améliorer et, dans le même sens, l’Union européenne mettra également en œuvre des règles fiscales plus strictes.

L’initiative de la Commission européenne s’efforce de garantir que les citoyens de l’Union paient leurs impôts sur les bénéfices réalisés par le trading de crypto. Expliquant la même chose, le commissaire à l’économie de l’Union européenne, Paolo Gentiloni, a déclaré :

« La couverture de l’anonymat, le fait qu’il existe plus de 9 000 crypto-actifs différents actuellement disponibles et la nature numérique inhérente au commerce signifient que de nombreux utilisateurs de crypto-actifs qui réalisent d’énormes profits tombent sous le radar des autorités fiscales nationales. »

Pour assurer une transparence et un contrôle absolus des gains commerciaux, la Commission européenne appliquerait les directives aux transactions nationales et transfrontalières. Cependant, les règles qui relèvent des règles de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques entreront en vigueur à partir de janvier 2026.

Récemment, comme l’a rapporté Netcost-Security, l’Italie a également annoncé une taxation similaire sur les gains cryptomonnaies à partir de 2023. Les plus-values ​​de 26 % seront étendues aux bénéfices du trading crypto s’ils dépassent le seuil de 2 000 euros.

Réglementation cryptomonnaie dans l’Union européenne

À l’heure actuelle, l’Union européenne ne dispose pas d’un ensemble établi de lignes directrices pour la réglementation de la cryptomonnaie. Cependant, cela devrait changer d’ici février 2026 lorsque la proposition Markets in Crypto-Assets ou MiCA est prévue pour un vote final.

La proposition répondrait à des préoccupations telles que la supervision des fournisseurs de services de protection des consommateurs et les garanties environnementales contre les crypto-monnaies à forte consommation d’énergie telles que Bitcoin.