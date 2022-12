Les prix d’Uniswap chutent alors que les traders lâchent la balle et perdent le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix d’Uniswap se vend à plus de 3% alors que le sentiment du marché s’assombrit à nouveau.

UNI voit des traders se replier à des niveaux clés qui pourraient déclencher une autre vente.

Le risque est une baisse de 22% qui pourrait imprimer une baisse des prix en dessous de 5 $.

Le prix Uniswap (UNI) voit les traders incapables de déclencher une clôture au-dessus d’un niveau technique clé, effrayant ces mêmes traders. Alors que l’action des prix commence à imprimer des nombres négatifs plus importants chaque jour, le risque pourrait se présenter sous la forme d’un couteau qui tombe à mesure que la pression baissière se renforce. Le pire des cas serait une cassure en dessous de 5,00 $ et le creux de novembre avec 4,50 $ comme premier grand niveau de support avec le recul, ce qui s’accompagne de plus de 20 % de pertes.

UNI voit son support échouer lourdement

Le prix d’Uniswap revient en mode baissier car les haussiers n’ont pas été en mesure cette semaine de maintenir les clôtures quotidiennes au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours. Cette moyenne mobile compte comme une ligne dans le sable si UNI négocie dans un marché baissier ou serait en mesure de s’en éloigner. Avec l’élément que le SMA de 55 jours est également revenu en dessous du SMA de 200 jours, cela montre que les aspirations à un rallye substantiel se sont estompées assez rapidement.

UNI s’est depuis éloigné à la baisse et passe en dessous de 6,00 $. Le pivot mensuel est incapable de fournir le moindre support car il a déjà été tellement haché dans les premiers jours du mois. Avec l’indice de force relative (RSI) pointant également vers plus de baisse, une correction rapide vers les premiers 5,00 $ et le prochain flirt avec le creux de novembre à 4,75 $ pourrait se matérialiser assez rapidement.

Graphique journalier UNI/USD

À la fin de l’année, les dernières semaines de négociation se déroulent souvent dans des circonstances très calmes. Normalement, l’agenda économique commence à s’essouffler, et les deux dernières semaines sont certainement très calmes, sans orateur de la banque centrale et plusieurs parlements fermés pour les vacances. Cela indique que certains marchés plus calmes pourraient voir UNI remonter au-dessus du SMA de 200 jours et atteindre 7,50 $ à la hausse d’ici la fin de cette année.