Le rapport décrit les raisons pour lesquelles les parties prenantes sont contre la CBDC | Cryptomonnaie

Alors que certains pays comme le Nigéria poussent de manière agressive l’utilisation des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), un nouveau rapport résume pourquoi un certain nombre d’acteurs privés sont contre l’idée d’une CBDC.

Le rapport intitulé « L’état des CBDC en 2022 », publié par la société d’informations sur la blockchain Blockdata, a plongé dans les développements les plus importants des CBDC au cours de l’année écoulée. Il a également identifié certaines des principales raisons pour lesquelles certaines entreprises privées sont contre les CBDC.

Citant la position de l’émetteur de pièces stables Circle sur les CBDC, le rapport a souligné que l’émission de monnaie numérique pourrait être meilleure si elle était laissée au secteur privé et devait innover avec les approbations réglementaires. Par ailleurs, la position de l’American Banking Association (ABA) sur les CBDC a également été citée dans le rapport. Selon l’ABA, une CBDC émise par la Réserve fédérale des États-Unis manque de « cas d’utilisation convaincants » et recâblerait le système bancaire.

Par ailleurs, l’ABA a souligné qu’il y aurait un changement fondamental important dans les responsabilités de la Fed si elle émettait une CBDC et a demandé instamment que l’émission de monnaies numériques soit laissée au secteur privé.

En dehors de ceux-ci, le rapport a également souligné d’autres préoccupations des parties prenantes privées. Selon le rapport, les parties prenantes sont également préoccupées par l’anonymat et la confidentialité, l’interopérabilité, l’évolutivité, la structure technologique et l’équilibre entre la conception et les politiques de la banque centrale.

Pendant ce temps, le gouvernement indonésien a récemment déclaré que sa banque centrale prévoyait de faire de sa CBDC la seule monnaie ayant cours légal dans le pays. Lors d’un discours prononcé lors de l’assemblée annuelle de la banque centrale, le gouverneur de la Banque d’Indonésie, Perry Warjiyo, a souligné les nouveaux développements de son projet de roupie numérique et a déclaré qu’il serait intégré aux CBDC d’autres pays.

Le 5 décembre, le Pakistan a lancé de nouvelles lois pour accélérer la sortie de sa CBDC. La Banque d’État du Pakistan a signé des lois pour les institutions de monnaie électronique avec l’aide de la Banque mondiale. Le pays vise à lancer sa propre CBDC d’ici 2025.